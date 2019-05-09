Политика
Трамп намерен выдвинуть Шанахана на пост главы ПентагонаТАСС вчера в 16:18
Президент США Дональда Трамп намерен выдвинуть Патрика Шанахана на должность главы Пентагона. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, распространенном в четверг. В настоящее время Шанахан исполняет обязанности главы Минобороны США после отставки Джеймса Мэттиса.
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Происшествия
Источник рассказал о причине смерти Сергея Доренко
Источник отметил, что точная причина смерти Доренко станет известна только после вскрытия.
Обновлено вчера в 17:59
Футбол
Челси — Айнтрахт 1:1 (4:3 по пенальти)
В Лондоне состоялся поединок между «Челси» и «Айнтрахтом». Победитель не был выявлен в основное и дополнительное время.
Обновлено вчера в 17:47
Авто
Honda сократит треть моделей и начнет сотрудничество с GM
В Европе и Японии компания рассчитывает на собственные компетенции и уже в этом году начнет продажи хэтчбеков Honda e: предсерийная версия была показана пару месяцев назад, а сегодня было подтверждено товарное название.
Обновлено 08 мая в 13:49
Политика
Австрийский министр заявила о поддержке «Северного потока — 2»
Австрийский министр экономики Маргарет Шрамбок заявила в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, что Австрия поддерживает строительство газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
Появилось видео с места гибели Сергея Доренко
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 17:56
Политика
Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой
Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:40
Общество
Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы
Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено вчера в 19:55
Политика
США и Китай продолжат торговые переговоры 10 мая
В Белом доме сообщили, что Вашингтон и Пекин договорились продолжить торговые переговоры в пятницу, 10 мая.
Обновлено вчера в 23:57
Политика
Конфликт разгорелся между главами «новой церкви» Украины
Обновлено вчера в 23:43
Политика
Мэр Харькова предложил вернуть проспекту имя маршала Жукова
Один документ предлагает "вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название — имени маршала Жукова".
Обновлено вчера в 04:25
Общество
Ливни, грозы и град обещают синоптики в ближайшие сутки
В пятницу днём воздух прогреется до +25 градусов.
Обновлено вчера в 12:22
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено 07 мая в 13:07
Футбол
Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны
В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:15
Происшествия
Telegram-канал Mash сообщил об обысках в своей редакции
В офисе telegram-канала Mash идут обыски, сообщил главный редактор этого медиаресурса Максим Иксанов.
Обновлено вчера в 19:06
Общество
Каким был творческий путь журналиста Сергея Доренко
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия
Кокорина и Мамаева отправили в колонию
Ранее суд признал их виновными в побоях и хулиганстве.
Обновлено 08 мая в 09:59
Происшествия
В ресторане на юге Швеции произошел взрыв
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
У берегов Японии произошло второе мощное землетрясение за час
Второе мощное землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов японского острова Кюсю.
Обновлено вчера в 23:49
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Оно 2»
Pictures опубликован официальный тизер-трейлер художественного фильма "Оно 2", продолжения ремейка экранизации одноименного романа "короля ужасов" Стивена Кинга, вышедшего в 2017 году и ставшего большим жанровым событием.
Обновлено вчера в 15:11
Армия и оружие
Авиацию ЦВО привлекли к тушению природных пожаров в Курганской области
Армейская авиация Центрального военного округа задействована в тушении крупных природных пожаров в Курганской области, сообщает пресс-служба ЦВО.
Обновлено в 00:39
Происшествия
На базе в Калифорнии морской пехотинец погиб в ходе учений
По меньшей мере один солдат морской пехоты США погиб, шестеро пострадали при инциденте на базе морской пехоты "Кэмп-Пендлтон" в американском штате Калифорния, сообщает телеканал NBC 7 со ссылкой на военное командование.
Обновлено вчера в 23:31
Армия и оружие
Западные СМИ делятся впечатлениями от Парада Победы в Москве
Западная пресса делится со своими читателями от Парада Победы в Москве, отмечая мощь продемонстрированной на Красной площади военной техники, несмотря на отмененный в последний момент пролет авиации.
Обновлено вчера в 09:57
Общество
В Мехико запретили пластиковые пакеты с 2020 года
Конгресс города Мехико запретил с декабря 2020 года использование пластиковых пакетов.
Обновлено вчера в 23:56
Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено вчера в 08:40
Общество
Названо число ветеранов Великой Отечественной войны в России
Обновлено вчера в 01:57
Транспорт
Названы лучшие в мире аэропорты и авиакомпании
Компания AirHelp представила рейтинг самых лучших аэропортов и авиакомпаний.
Обновлено в 00:51
Экономика
Standard Chartered: рынки не утратили веру в сделку между США и Китаем
EURUSD не продемонстрировал серьезной реакции на воскресные твиты Трампа, умеренным оказался и рост иены, и, как считают в Standard Chartered, инвесторы отнюдь не утратили веры в то, что торговое соглашение будет заключено.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
На президента Филиппин залез огромный таракан во время выступления
Обновлено вчера в 14:38
Происшествия
В одной из мечетей Лондона произошла стрельба
Полиция Лондона прибыла в мечеть в районе Илфорд, в которой был произведен выстрел из огнестрельного оружия.
Обновлено вчера в 19:45