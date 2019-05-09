Трамп определился с кандидатом на пост главы ПентагонаИзвестия вчера в 16:55

Президент США Дональд Трамп утвердил и.о. главы Пентагона Патрика Шанахана на должность министра обороны США. Об этом в четверг, 9 мая, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в Twitter.

Трамп определился с кандидатом на пост главы Пентагона

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