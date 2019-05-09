Политика
Трамп определился с кандидатом на пост главы ПентагонаИзвестия вчера в 16:55
Президент США Дональд Трамп утвердил и.о. главы Пентагона Патрика Шанахана на должность министра обороны США. Об этом в четверг, 9 мая, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в Twitter.
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Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Происшествия
На базе в Калифорнии морской пехотинец погиб в ходе учений
По меньшей мере один солдат морской пехоты США погиб, шестеро пострадали при инциденте на базе морской пехоты "Кэмп-Пендлтон" в американском штате Калифорния, сообщает телеканал NBC 7 со ссылкой на военное командование.
Обновлено вчера в 23:31
Шоу-бизнес
Жена экс-бойфренда певицы МакSим: «Хочу троих детей»
Один из подписчиков спросил Елизавету, сколько она хочет детей, на что Брыксина ответила, что планирует троих.
Обновлено в 00:00
Политика
Конфликт разгорелся между главами «новой церкви» Украины
Обновлено вчера в 23:43
Наука
Негативные эмоции провоцируют у пожилых людей хронические заболевания
Обновлено вчера в 14:04
Авто
Названы самые доступные и самые дорогие китайские автомобили в России
Обновлено вчера в 15:42
Происшествия
В Москве скончался журналист Сергей Доренко
В четверг, 9 мая, на 60-м году жизни скончался известный российский журналист, теле- и радиоведущий Сергей Доренко.
Обновлено вчера в 16:41
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил о способах защиты от перегрева в жаркие дни
Роспотребнадзор выпустил памятку с рекомендациями, как избежать перегрева в жаркую погоду, текст опубликован в пятницу на сайте ведомства.
Обновлено в 00:43
Происшествия
Три человека пострадали в ДТП на Новорижском шоссе в Подмосковье
Три человека пострадали в крупном ДТП с участием шести автомобилей на Новорижском шоссе в Подмосковье, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Главного управления МВД по Московской области.
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия
Появилось видео с места смерти Сергея Доренко
Обновлено вчера в 14:58
Шоу-бизнес
Кому кружила голову Марина Влади, и как она познакомилась с Высоцким
Бруйе был достаточно богат – он торговал черным жемчугом – и искренне влюблен в красавицу Марину.
Обновлено в 00:48
Космос
Россия направила замечания в NASA из-за запаха спирта на борту МКС
Россия направила свои замечания в NASA из-за выброса с атмосферу Международной космической станции (МКС) изопропилового спирта после стыковки космического корабля Dragon-2.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
У берегов Японии произошло второе мощное землетрясение за час
Второе мощное землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов японского острова Кюсю.
Обновлено вчера в 23:49
Общество
В Ярославле в День Победы прогремел салют: самые яркие фото и видео
Ярким салютом закончилось празднование Дня Победы в Ярославле.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено 07 мая в 13:07
Происшествия
В США раскрыли убийство голливудского телережиссера 30-летней давности
Убийство Крейна произошло 5 июля 1985 года. Тело 57-летнего режиссера обнаружили в гараже, завернутое в простыни.
Обновлено вчера в 23:43
Хоккей
Около 80% билетов уже реализовано на матчи чемпионата мира по хоккею
Около 80% билетов на матчи чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии уже проданы.
Обновлено вчера в 03:52
Происшествия
Главред Mash сообщил об обысках в редакции
Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:57
Футбол
Стали известны стартовые составы «Валенсии» и «Арсенала»
Стали известны стартовые составы испанской «Валенсии» и английского «Арсенала» на ответный матч полуфинального противостояния Лиги Европы.
Обновлено вчера в 13:54
Космос
Элемент, который появился до формирования Солнечной системы: ученые сообщили, как на Земле оказался плутоний
Обновлено в 01:45
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали сына
Агентство Press Association опубликовало первые официальные фотографии Меган Маркл и принца Гарри с их первенцем, родившимся 6 мая 2019 года.
Обновлено 08 мая в 08:35
Происшествия
Десять человек в Москве пострадали из-за сильного ветра
Десять человек пострадали при падении деревьев от сильного ветра в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено вчера в 10:59
Экономика
Где живут миллиардеры: 5 самых богатых городов планеты
Рассказываем о мегаполисах из рейтинга Forbes, в которых сконцентрировано наибольшее число богатейших людей планеты.
Обновлено 08 мая в 15:17
Происшествия
В Афганистане группа детей подорвалась на фугасе
По словам представителя полиции, группа детей подорвалась на придорожном фугасе, который был установлен боевиками для атаки на афганских силовиков.
Обновлено в 01:30
Политика
Мэр Харькова призвал вернуть проспекту имя маршала Жукова
Мэр Харькова Геннадий Кернес обратился к жителям города с призывом подписать петицию, в которой предлагается вернуть одному из проспектов имя маршала СССР Георгия Жукова.
Обновлено вчера в 05:15
Общество
Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы
Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено вчера в 19:55
Культура
Умер известный комик Фредди Старр
Обновлено вчера в 18:33
Авто
Цены на новые автомобили продолжают расти в России
По информации портала «Цена Авто», компания Fiat поднял цены на хэтчбек Fiat 500.
Обновлено вчера в 07:01
Авто
Появились первые рендеры универсала Toyota Camry
Напомним, сегодня Toyota Camry восьмого поколения (кузов XV70) продается в России с тремя бензиновыми двигателями объемом 2,0 (150 л.с.), 2,5 (181 л.с.) и 3,5 (249 л.с.) литра по цене от 1 573 000 рублей.
Обновлено вчера в 05:48