Политика
Трамп намерен ввести новые пошлины против КитаяТВ Центр вчера в 14:04
США с 1 сентября намерены усилить торговое давление на Китай. Президент Дональд Трамп пригрозил ввести пошлину в 10% на товары из Китая на 300 миллиардов долларов. Также Трамп написал в Twitter, что США ожидают продолжения диалога с КНР по торговому соглашению.
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с чего всё началось
"В ходе переговоров (с Китаем - ИФ) США начнут 1 сентября вводить небольшие дополнительные пошлины в 10% на оставшиеся товары, поступающие из Китая в нашу страну, стоимостью $300 млрд", - написал он в твиттере.Интерфаксвчера в 13:50
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