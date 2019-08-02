с чего всё началось

США с 1 сентября намерены усилить торговое давление на Китай. Президент Дональд Трамп пригрозил ввести пошлину в 10% на товары из Китая на 300 миллиардов долларов. Также Трамп написал в Twitter, что США ожидают продолжения диалога с КНР по торговому соглашению.

Здоровье Бутилированная вода поможет сохранить здоровье россиян Для решения одной из острых российских проблем, потребуется бутилированная вода, сообщает DEITA.

Армия и оружие СБУ назвала число пропавших без вести в Донбассе «В Донецкой и Луганской областях числятся пропавшими без вести 258 человек», — сообщили в пресс-службе СБУ в эфире телеканала «112 Украина».

Общество Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.

Происшествия Суд дал два года колонии требовавшему встречи с Золотовым у Кремля Тверской суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима предпринимателя Дмитрия Шалая, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Политика МИД отреагировал на новые санкции США по делу Скрипалей Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые санкции Вашингтона в отношении Москвы в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Экономика Работающим пенсионерам пересчитают пенсии Пенсионный фонд России (ПФР) 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, работающим в 2018 году, передает РИА "Новости".

Экономика Премьер Дмитрий Медведев оценил ситуацию с подрядчиками госуслуг "Достали", оценил ситуацию премьер и распорядился активнее применять уголовную ответственность к недобросовестным участникам торгов Премьер Дмитрий Медведев побывал в Забайкальском крае и на Курилах и провел там совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.

Происшествия Во Франции разбился тушивший пожар самолет-амфибия Во французском департаменте Гар разбился самолет-амфибия, который был задействован в тушении лесного пожара.

Наука Желтые очки не помогли водителям разглядеть пешеходов ночью Ношение очков с желтыми линзами при ночном вождении не помогает водителям быстрее реагировать на появление пешеходов.

Политика Страны ЕС выдвинули Кристалину Георгиеву на пост главы МВФ Представители стран Европейского союза выбрали в качестве единого кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда представителя Болгарии Кристалину Георгиеву, передает ТАСС.

Общество Путин подписал закон о повышении детских пособий Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевает для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста.

Энергетика Литва обжаловала решение по иску к «Газпрому» в Верховном суде Швеции Апелляционный суд Швеции в июле оставил в силе решение Стокгольмского арбитража по иску Литвы к "Газпрому" на €1,5 млрд, якобы переплаченных литовскими потребителями за поставленный российским концерном природный газ.

Кино В сеть слили первый тизер нового фильма Кристофера Нолана Пользователи слили в сеть тизер предстоящего фильма оскароносного режиссера Кристофера Нолана под названием "Принцип" (Tenet).

Политика Племянница Скрипаля сообщила о его звонке родственникам Племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала агентству «РИА Новости», что 26 июня бывший сотрудник ГРУ впервые за месяц связывался с родственниками.

Общество Гидрометцентр объяснил странности летней погоды в России Холодный август на европейской территории России и аномальная жара в Сибири и Забайкалье обусловлены высоким стационарным циклоном над Уралом, заявил 2 августа научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Происшествия Из-за громких хлопков остановлена одна из линий лондонской подземки По словам очевидцев, на станции раздалось несколько громких хлопков, похожих на выстрелы. В соцсетях пишут, что хлопков было не менее трех.

Кино Создатель сериала «Чернобыль» рассказал об удаленной сцене Американский сценарист Крэйг Мэйзин, работавший над сериалом «Чернобыль», рассказал о дополнительной сцене в шоу, которую пришлось вырезать из-за хронометража.

Футбол Болельщики «Локомотива» признали Крыховяка лучшим игроком июля Полузащитник Гжегож Крыховяк признан болельщиками "Локомотива" лучшим игроком июля, сообщается на сайте московского футбольного клуба.

Происшествия На вокзале Франкфурта-на-Майне проводится полицейская операция Вокзал Франкфурта-на-Майне остановил работу из-за проводящейся на его территории полицейской операции, сообщает 2 августа официальный аккаунт местной полиции в Twitter.