Политика
США вводят новые пошлины на китайские товарыКомсомольская правда вчера в 14:56
Соединенные Штаты вводят новые пошлины в размере 10% на китайские товары общей стоимостью 300 миллиардов долларов. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.
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с чего всё началось
"В ходе переговоров (с Китаем - ИФ) США начнут 1 сентября вводить небольшие дополнительные пошлины в 10% на оставшиеся товары, поступающие из Китая в нашу страну, стоимостью $300 млрд", - написал он в твиттере.Интерфаксвчера в 13:50
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