с чего всё началось

Соединенные Штаты вводят новые пошлины в размере 10% на китайские товары общей стоимостью 300 миллиардов долларов. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

Происшествия СКР выяснит обстоятельства нападения водителя на пешехода в Петербурге Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в четверг, 1 августа, поручил завести уголовное дело после сюжета в СМИ о нападении на пешехода в Петербурге, который сделал замечание водителю иномарки, ехавшему по тротуару.

Политика Кандолиза Райс: Украина должна «повысить цену» для России, а США ей помогут "Украина и украинцы могут повысить цену для россиян за то, что они делают", — резюмировала бывший советник президента США, напомнив, что соответствующий нажим заставил СССР вывести войска из Афганистана.

Политика Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан действительно написал заявление об увольнении. Об этом заявила пресс-служба главы государства.

Происшествия Появились новые кадры нападения ОМОНа на болельщиков «Спартака» В сети появилось новое видео с камер наблюдения с кадрами нападения сотрудников ОМОНа на болельщиков "Спартака" после матча второго тура российской премьер-лиги с "Ростовом".

Армия и оружие НАТО поддержало решение США выйти из ДРСМД В НАТО заявили, что полностью поддерживают решение США выйти из Договора РСМД, а Россия «несёт единоличную ответственность за прекращение действия» сделки.

Общество В платежках ЖКХ появится новая строка В платежных квитанциях россиян за коммунальные услуги появится новая строка. Соответствующее изменение вступит в силу 4 августа.

Гаджеты Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.

Футбол Й. Ларссон рассказал, чем его впечатлил «Спартак» Нападающий Йордан Ларссон, который перешёл из «Норрчёпинга» в «Спартак», рассказал о своих впечатлениях от перехода в стан красно-белых.

Общество Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».

Армия и оружие Грызлов: Киев грубо нарушает перемирие в Донбассе Грызлов отметил, что боевое применение БПЛА является наступательным действием, соответственно Украина тем самым грубо нарушила действующее с 21 июля соглашение о перемирии в указанном регионе.

Происшествия Возбуждено дело по факту нападения на полицейских в Сургуте По факту нападения на полицейских в Сургуте возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Политика Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.

Политика ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.

Экономика ММК выплатит в качестве дивидендов 200% свободного денежного потока Свободный денежный поток (FCF) за отчетный период упал на 76,5% к уровню первого квартала 2019 года, до $61 млн.

Футбол Женская бригада арбитров впервые назначена на матч за Суперкубок УЕФА Матч за Суперкубок УЕФА впервые в истории обслужит женская бригада арбитров, передает ТАСС.

Политика Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс в интервью изданию "Новое время" выразила мнение, что Украина не сможет стать частью НАТО в ближайшем будущем.

Армия и оружие Сирийская оппозиция согласилась присоединиться к перемирию в Идлибе Мукаш подчеркнул, что прекратить огонь изъявила желание только та часть оппозиции, которая прибыла с делегацией в Казахстан.

Авто Стала известна цена на новый хэтчбек Toyota Yaris Японская компания Toyota объявила стоимость хэтчбека Toyota Yaris 2020 модельного года. Об этом говорится на официальном сайте компании.

Общество В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.

Экономика Россия сократила разрыв между экспортом и импортом технологий В 2015 году были зафиксированы максимальный объем экспорта технологий ($1,65 млрд) и минимальный разрыв его с импортом, составлявшим $2,2 млрд.

Происшествия Внучка Роберта Кеннеди скончалась от передозировки наркотиков 22-летняя Сирша Кеннеди-Хилл, внучка бывшего генерального прокурора и сенатора Роберта Кеннеди, младшего брата 35-го президента США Джона Кеннеди умерла в семейном комплексе Кейп-Код, штат Масссачусетс.