Трамп намерен встретиться с Путиным на полях саммита G20Южный Федеральный вчера в 21:09

По словам Болтона, на саммите представится благоприятная возможность встретиться, чтобы обсудить некоторые критически важные вопросы «в потенциально очень важное время». Сам президент Трамп, выступая перед журналистами 13 мая, отметил, что хотел бы встретиться с Путиным на полях совещания G20.

Трамп намерен встретиться с Путиным на полях саммита G20

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