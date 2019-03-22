Политика
Трамп намерен признать Голанские высоты частью ИзраиляГазета.Ru вчера в 14:58
Израильский премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выразил восхищение и признательность президенту США Дональду Трампу за то, что тот признал спорные Голанские высоты территорией Израиля.
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Спустя 52 года для Соединенных Штатов пришло время полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, которые имеют критическую, стратегическую важность и важность в сфере безопасности для государства Израиля и региональной стабильности.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАИнтерфакс вчера в 13:05
с чего всё началось
Накануне господин Трамп написал в Twitter, что «спустя 52 года настало время для Соединенных Штатов в полной мере признать израильский суверенитет над Голанскими высотами».Коммерсантъ13:30
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