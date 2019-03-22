Трамп намерен признать Голанские высоты частью ИзраиляГазета.Ru вчера в 14:58

с чего всё началось

Спустя 52 года для Соединенных Штатов пришло время полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, которые имеют критическую, стратегическую важность и важность в сфере безопасности для государства Израиля и региональной стабильности.

Израильский премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выразил восхищение и признательность президенту США Дональду Трампу за то, что тот признал спорные Голанские высоты территорией Израиля.

Политика США обеспокоены изменениями в уставе «Нафтогаза» США обеспокоены возможными последствиями внесения изменений в устав «Нафтогаза Украины», говорится в сообщении американского посольства на Украине.

Спорт Апелляцию Васильевой отклонили, биатлонистка будет дисквалифицирована Независимое агентство антидопингового тестирования (ITA) отклонило апелляцию российской биатлонистки Маргариты Васильевой по делу о пропуске трёх допинг-тестов.

Шоу-бизнес Николай Носков впервые появился на публике после инсульта 63-летний Николай Носков, переживший в прошлом году инсульт, впервые появился на публичном мероприятии.

Общество Калужский губернатор предложил выставлять в музеях мощи святых О неоцененной властями и калужанами роли музеев заявил 21 марта губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в отчётном докладе депутатам Законодательного собрания по деятельности регионального правительства в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Политика В СЕ заявили о необходимости сохранить членство России в организации Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что если не решится вопрос с членством России, то это будет поражением для организации.

Экономика Медведев поручил смягчить наказание за валютные нарушения Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил подготовить поправки в Уголовный кодекс, либерализирующие ответственность за нарушения валютного законодательства.

Политика Уровень одобрения россиянами работы Путина достиг максимума за полгода По данным ВЦИОМ, на неделе с 11 по 17 марта работу главы государства одобряли 65,3%, что является максимальным показателем за последние шесть месяцев.

Политика Шнуров на слушаниях в Госдуме предложил разогнать Минкульт Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров перед парламентскими слушаниями в Госдуме предложил упразднить Министерство культуры.

Армия и оружие На выставке LIMA – 2019 Россию представят 36 компаний Как сообщает ТАСС, в летной программе примет участие пилотажная группа Минобороны РФ "Русские витязи" на истребителях Су-30 СМ. Всего в международном мероприятии задействованы представители 36 российских компаний, 27 из которых специализируются на производстве продукции военного назначения.

Общество СПЧ попросил отменить решение об уменьшении некоторых дорожных знаков Президентский совет по правам человека попросил премьер-министра Дмитрия Медведева отменить решение об уменьшении размера части дорожных знаков в России, сообщается на сайте СПЧ.

Политика СБУ собирается дать правовую оценку визиту Бойко и Медведчука в Россию Служба безопасности Украины намерена в ближайшее время дать правовую оценку визиту кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведука в Россию.

Политика Глава МИД России Лавров назвал причину авиаударов НАТО в Югославии Сергей Лавров, глава МИД России, рассказал о причинах, на основе которых военные НАТО действовали в Югославии.

Гаджеты Поддержку Windows 7 прекратит Microsoft О скором окончании поддержки Windows 7 объявила корпорация Microsoft. Операционная система с 14 января 2020 года прекратит обновляться.

Футбол Футболисты молодежной сборной России обыграли шведских сверстников Молодежная сборная России по футболу провела в испанской Марбелье товарищеский матч со сверстниками из Швеции.

Шоу-бизнес Гуф опубликовал новое фото с Кети Топурией Рэпер надеется, что Кети его когда-нибудь простит. Гуф опубликовал старый снимок с певицей в обнимку.

Происшествия Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае В Китае взрыв на химическом заводе унес жизни как минимум шести человек.

Культура Искусство защитят от статьи за оскорбление чувств верующих "Всех разогнать": Шнуров предложил ликвидировать Минкульт Статью об оскорблении чувств верующих включили в Уголовный кодекс РФ после акции Pussy Riot в храме Христа Спасителя в Москве, которую провели в 2012 году.

Культура Музей Эрарта пошутил по поводу дефиле в стрингах в Третьяковке В Эрарте выразили поддержку коллегам из Третьяковки, «которую недавно посетил персонаж в алых стрингах».

Гаджеты МВД закупает тысячи моноблоков на Windows. Российские процессоры и ОС не предлагать МВД закупает ПК; отечественным процессорам и ОС в доступе отказано В перечне этого задействованного в организации ПО упомянуты средства защиты информации — антивирус «Лаборатории Касперского», VipNet Client, «Криптопро», а также пакет Microsoft Office, ИСУБД Cronos Pro, информсистема МВД (ИСОД), продукты Adobe и «1С».

Спорт Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.

Финансы Силуанов: санкции не подорвали доверие инвесторов к активам России Санкции и враждебная риторика стран Запада не подорвали доверие инвесторов к активам России, заявил российский министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов.

Шоу-бизнес Певица МакSим рассталась со своим возлюбленным Известная певица МакSим рассталась со своим возлюбленным после длительных отношений.