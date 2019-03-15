Трамп наложил вето на резолюцию конгресса об отмене режима ЧПРоссийская газета 18:20

Я накладываю вето на эту резолюцию. У Конгресса есть право принять ее, а у меня есть долг наложить на нее вето.

Связанное с безопасностью "южных ворот" США противостояние президента и конгресса продолжается. Дональд Трамп наложил вето на резолюцию об отмене режима ЧП на границе с Мексикой. "У конгресса есть право принять эту резолюцию, а мой долг - наложить на нее вето", - заявил глава Белого дома.

Трамп наложил вето на резолюцию конгресса об отмене режима ЧП

Происшествия Число жертв стрельбы в Новой Зеландии увеличилось до 49 В результате стрельбы в мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии погибли 49 человек, заявил комиссар новозеландской полиции Майк Буш.

Футбол Чемпионат мира 2018 стал самым прибыльным в истории Прошедший в России чемпионат мира по футболу стал самым прибыльным в истории. Доход ФИФА составил 5,3 миллиарда долларов.

Политика Экс-сотрудник разведки США признался в попытке шпионажа в пользу Китая Бывший сотрудник американской разведки Рон Рокуэлл Хансен признал себя виновным в попытке шпионажа в пользу Китая.

Происшествия Девочка выжила после падения с шестого этажа больницы в Москве 16-летняя девочка выжила после падения с шестого этажа Филатовской детской клинической больницы в Москве, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы города.

Интернет «Яндекс» начал тестировать новый социальный сервис Компания «Яндекс» начала тестировать новый социальный сервис «Аура», работающий внутри ее мобильного приложения.

Армия и оружие У российских границ обнаружили ядерный бомбардировщик США Стратегический бомбардировщик Военно-воздушных сил США Boeing B-52H Stratofortress выполнял маневры возле границ России в районе Балтики.

Происшествия Суд отказался арестовать депутата Госдумы Белоусова по делу о взятке Ленинский суд Екатеринбурга отказался арестовать депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова, обвиняемого по делу о крупной взятке, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Происшествия У брошенной в квартире в Москве девочки нашлись родственники У пятилетней девочки, которую обнаружили в захламленной квартире в Москве, нашлись родственники, сообщила в эфире телеканала "Россия 24" уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Политика Пенсионер поблагодарил Порошенко за бедность Предвыборный путь Петра Порошенко украшен цветами. Так президента Украины встречают в Закарпатье.

Политика Канада ввела новые санкции в отношении России "В координации с Европейским союзом и США Канада сегодня объявила о новых санкциях в ответ на агрессивные действия России в Черном море и Керченском проливе и незаконную аннексию Крыма", — говорится в заявлении министерства.

Происшествия Пожар в автосервисе в Самаре локализован "Пожар локализован на площади 400 кв. м, произошло обрушение кровли на площади 300 кв. метров", - сказали в ведомстве.

Политика Дерипаска подал в суд на минфин США Российский бизнесмен Олег Дерипаска подал в суд на минфин США и главу ведомства Стивена Мнучина с требованием отменить введенные против него санкции, следует из материалов федерального суда Вашингтона.

Футбол УЕФА открыл дело в отношении «Зенита» из-за матча ЛЧ Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении петербургского "Зенита" за инцидент в матче 1/8 финала Лиги Европы против испанского "Вильярреала", сообщает "Советский спорт".

Политика МИД Украины выразил протест из-за визита делегации Госдумы в Крым Министерство иностранных дел Украины направило ноту российскому дипломатическому ведомству в связи с визитом в Крым делегации Государственной думы.

Армия и оружие Российские офицеры попали в засаду боевиков в Сирии Родственник одного из офицеров рассказал изданию, что 22 февраля автомобиль УАЗ, в котором находились российские военнослужащие, попал в засаду боевиков вблизи города Аль-Маядин.

Наука Популярные мифы о яйцах развеяли специалисты Специалисты по питанию развеяли популярные мифы о яйцах.

Политика Франция призвала Британию объяснить перенос Brexit Министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо заявила, что Великобритания должна аргументированно объяснить перенос сроков Brexit.

Армия и оружие В Риге оштрафовали военных США, которые помочились на памятник Свободы Латвийская полиция оштрафовала двоих американских военнослужащих, которые отличились тем, что справили малую нужду на главный монумент Латвии - памятник Свободы, передает ТАСС.

Энергетика Американский эксперт спрогнозировал цену на нефть в 2019 году Экспорт нефти из США продолжит негативное давление на цены, которые будут держаться в районе 60-80 долларов за баррель в текущем году, считает Серджио Капуста, директор Инициативы по энергетике и экологии в Университете Райса в Техасе.

Футбол «Монако» обыграл «Лилль» и отдалился от зоны вылета "Монако", где выступает полузащитник сборной России Александр Головин, обыграл в гостях "Лилль" и отдалился от зоны вылета на 7 очков.

Происшествия В Ethiopian Airlines сравнили авиакатастрофы в Эфиопии и Индонезии Ранее сообщалось, что эксперты из Эфиопии прибыли во французское Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA) и приступили к изучению бортовых самописцев разбившегося в воскресенье самолета Boeing 737 Max 8.

Происшествия Шедшее с Украины судно село на мель в Керченском проливе Шедшее из украинского Мариуполя в Италию судно Maryland под флагом Либерии село на мель в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Росморречфлота.

Армия и оружие Пентагон подтвердил планы испытания запрещённой ДРСМД ракеты США приступили к производству компонентов для испытания прототипов неядерных ракет наземного базирования, которые запрещены Договором РСМД.