Трамп наложил вето на резолюцию конгресса США по ЙеменуРИА Новости 21:02

Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию, по которой Соединенным Штатам было рекомендовано прекратить поддержку военной коалиции Саудовской Аравии в Йемене, говорится в распространенном в среду Белым домом тексте ответа Трампа конгрессу.

Трамп наложил вето на резолюцию конгресса США по Йемену

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