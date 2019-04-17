Политика

Трамп наложил вето на резолюцию конгресса США по ЙеменуРИА Новости вчера в 21:02

Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию, по которой Соединенным Штатам было рекомендовано прекратить поддержку военной коалиции Саудовской Аравии в Йемене, говорится в распространенном в среду Белым домом тексте ответа Трампа конгрессу.
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Дональд Трамп
Эта резолюция не нужна, она является опасной попыткой ослабить мои конституционные полномочия, ставит под угрозу жизни американских граждан и военнослужащих как сейчас, так и в будущем.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАТАСС вчера в 19:39

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