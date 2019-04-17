Политика
Трамп наложил вето на резолюцию конгресса США по ЙеменуРИА Новости вчера в 21:02
Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию, по которой Соединенным Штатам было рекомендовано прекратить поддержку военной коалиции Саудовской Аравии в Йемене, говорится в распространенном в среду Белым домом тексте ответа Трампа конгрессу.
Читать в источнике
Оценить
Эта резолюция не нужна, она является опасной попыткой ослабить мои конституционные полномочия, ставит под угрозу жизни американских граждан и военнослужащих как сейчас, так и в будущем.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАТАСС вчера в 19:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Трамп наложил вето на резолюцию о прекращении военной поддержки Эр-Рияду в Йемене
Коммерсантъвчера в 20:45
Трамп наложил вето на резолюцию против поддержки Саудовской Аравии в Йемене
RT на русскомвчера в 21:17
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 04:10, Ашберн
Транспорт
На автомагистралях России предложили сузить левую полосу
Обновлено в 00:37
Футбол
Мамаев сослался на слова Путина в суде
Обновлено в 03:41
Происшествия
В Москве приостановили движение поездов на красной ветке метро
Движение поездов приостановлено на Сокольнической ветке московского метрополитена после падения человека на рельсы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 03:17
Общество
Кадастровая палата дала советы по покупке дачи
Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
Обновлено в 02:36
Общество
НТВ решит судьбу ведущего Норкина и его программы
Второго апреля телеведущий НТВ Андрей Норкин покинул эфир программы «Место встречи» посреди эфира.
Обновлено вчера в 08:25
Авто
Новый Ford Escape ST-Line представят в Шанхае
Американский автомобильный бренд Ford покажет на автосалоне в Шанхае новую модификацию кроссовера Ford Escape ST-Line.
Обновлено в 03:35
Общество
В России могут запретить онлайн-лотереи
Министерство финансов РФ подготовило законопроект о запрете продажи билетов моментальных лотерей в интернете, сообщает 17 апреля РИА Новости.
Обновлено в 03:56
Культура
Выставка о коллекционере Петре I пройдет в Музеях Московского Кремля
Летом 2019 года в Музеях Московского Кремля состоится выставка о Петре I как о коллекционере.
Обновлено в 03:02
Футбол
«Аякс» и «Барселона» вышли в полуфинал Лиги чемпионов
Голландский "Аякс" и испанская "Барселона" преодолели стадию 1/4 финала Лиги чемпионов и пробились в полуфинал турнира.
Обновлено вчера в 16:55
Хоккей
«Коламбус» победил «Тампу Бэй» со счетом 4-0 в серии плей-офф НХЛ
"Коламбус Блю Джекетс" одержал победу над "Тампа Бэй Лайтнинг" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышел в следующую стадию турнира.
Обновлено в 00:33
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте тепло поздравила отца с днем рождения
Отцу известной певицы Кристины Орбакайте - артисту Миколасу Орбакасу - вчера исполнилось 74 года.
Обновлено в 02:21
Наука
Стала известна причина крупнейшей катастрофы на Земле
Обновлено вчера в 22:44
Общество
В центре Петербурга хотят создать пространство, «полное света и зелени»
Ранее в BS Art Development Group вложения в создание такого пространства оценивали в сумму от 500 тыс. до 1 млрд руб. Как рассказал Максим Ползиков, партнер и генеральный директор Ginza Project Moscow, компании было важно сохранить исторический облик оранжерей Таврического сада, поэтому концепция сохраняет формы, пропорции, высотность и светопрозрачность сооружений.
Обновлено в 04:04
Происшествия
СМИ сообщили об уголовном деле против Тельмана Исмаилова в Швейцарии
Уголовное дело прокуратура Цюриха завела после проверки заявления, поступившего из БМ-банка, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:05
Авто
Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка»
К официальным дилерам Ульяновского автозавода уже поступили новые версии «Буханки» — УАЗ Комби Трофи.
Обновлено вчера в 05:44
Происшествия
Пострадавшие при прорыве теплотрассы в Челябинске получили ожоги ног
В Челябинске после произошедшего 16 апреля прорыва на теплотрассе в ожоговом центре остаются два человека в возрасте 19 и 46 лет.
Обновлено в 01:33
Футбол
Эрнесто Вальверде: «Не знаю, почему Коутинью так отпраздновал гол»
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде отметил, что не знает, почему Филиппе Коутинью так необычно отпраздновал гол в ворота "Манчестер Юнайтед" (3:0) в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 03:39
Экономика
Эталон в I квартале увеличил продажи на 47%
Продажи группы в Московском регионе в отчетный период выросли в 1,8 раза, до 11,602 млрд рублей.
Обновлено в 03:41
Технологии
Boston Dynamics показала буксировку грузовика упряжкой роботов
Производитель робототехники Boston Dynamics показал ролик, на котором упряжка из 10 роботов тянет за собой грузовик.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Названа возможная причина пожара в соборе Парижской Богоматери
Часть собора сгорела два дня назад. Несколько дней назад во Франции сгорел один из главных символов Парижа - собор Парижской Богоматери.
Обновлено в 02:51
Политика
Юрия Грудинина избрали генеральным директором ПАО «Ил»
Новый генеральный директор ПАО "Ил" Юрий Грудинин начнет исполнять свои обязанности с 20 апреля.
Обновлено в 03:22
Происшествия
На восстановление сгоревшего собора Нотр-Дам собран 1 млрд евро
Сумма пожертвований, поступивших для восстановления собора Парижской Богоматери после пожара, достигла 1 млрд евро.
Обновлено в 03:03
Происшествия
ФСБ проводит обыски на оборонном предприятии в Челябинске
В "Ростехе" РИА Новости подтвердили информацию об обысках в СКБ "Турбина", которое входит в структуру госкорпорации.
Обновлено в 02:46
Политика
МИД назвал недобросовестным обращение Украины в трибунал из-за моряков
Во вторник власти Украины обратились в Международный трибунал, потребовав немедленного освобождения Россией моряков, которые были задержаны в ноябре 2018 года после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 14:43
Наука
Определен признак скорой преждевременной смерти
Шведские ученые пришли к выводу, что частота сердечных сокращений в состоянии покоя, равная 75 ударам в минуту, удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин.
Обновлено в 00:34
Общество
Названы самые востребованные среди студентов России сферы деятельности
Почти треть российских студентов (38%) в ближайшие пять лет после завершения учебы в высшем учебном заведении планирует заниматься практической работой в коммерческом секторе, где востребованы такие профессии, как менеджеры и аналитики в фирмах, а также работники частных клиник, школ и вузов.
Обновлено в 03:01
Общество
Майские указы по зарплате выполнили четыре региона из 85
Зарплаты «майских» бюджетников по состоянию на конец 2018 года достигают целевых значений по всем категориям лишь в четырех регионах.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина о своем бойфренде: «Он старик, а я помолодела»
Надежда Бабкина шутливо высказалась по поводу своего бойфренда: «Он старик, а я помолодела».
Обновлено вчера в 10:40
Политика
Глава «Нафтогаза» допустил полную приостановку Россией транзита газа
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что транзит газа через территорию Украины может быть полностью приостановлен.
Обновлено в 02:32