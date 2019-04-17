Политика

Трамп наложил вето на резолюцию Конгресса США по ЙеменуЕвразия Daily 02:30

Президент США Дональд Трамп воспользовался правом вето, заблокировав резолюцию Конгресса, которая призывала к завершению американского участия в гражданской войне в Йемене, где арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией продолжает боевые действия против местных повстанцев-хуситов.
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Дональд Трамп
Эта резолюция не нужна, она является опасной попыткой ослабить мои конституционные полномочия, ставит под угрозу жизни американских граждан и военнослужащих как сейчас, так и в будущем.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАТАСС вчера в 19:39

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Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию Конгресса о прекращении поддержки Саудовской Аравии в Йемене

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Трамп наложил вето на резолюцию конгресса против Саудовской Аравии

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Трамп наложил вето на резолюцию конгресса США по Йемену

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