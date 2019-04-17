Политика
Трамп наложил вето на резолюцию Конгресса США по ЙеменуЕвразия Daily 02:30
Президент США Дональд Трамп воспользовался правом вето, заблокировав резолюцию Конгресса, которая призывала к завершению американского участия в гражданской войне в Йемене, где арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией продолжает боевые действия против местных повстанцев-хуситов.
Читать в источнике
Оценить
Эта резолюция не нужна, она является опасной попыткой ослабить мои конституционные полномочия, ставит под угрозу жизни американских граждан и военнослужащих как сейчас, так и в будущем.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАТАСС вчера в 19:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Трамп наложил вето на резолюцию о прекращении военной поддержки Эр-Рияду в Йемене
Коммерсантъвчера в 20:45
Трамп наложил вето на резолюцию против поддержки Саудовской Аравии в Йемене
RT на русскомвчера в 21:17
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 05:38, Ашберн
Общество
Дмитрия Быкова госпитализировали в Уфе
Писатель и журналист Дмитрий Быков госпитализирован в Уфе в связи с резким ухудшением самочувствия, он в реанимационной палате, состояние тяжелое.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле
Известного российского актера Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.
Обновлено в 05:09
Спорт
Медведева ответила болельщику о своих возможностях
Фигуристка Евгения Медведева ответила болельщикам, которые не верят, что спортсменка способна достичь высоких результатов в следующем сезоне.
Обновлено в 04:04
Политика
Россия отказалась признать решение Гаагского суда по делу «Укрнафты»
Российская Федерация не признает законным решение Гаагского суда о компенсации «Укрнафты».
Обновлено вчера в 14:13
Политика
МИД РФ отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал
В МИД России заявили о том, что обращение в международную судебную инстанцию произошло, несмотря на предусмотренные международным правом, в том числе российско-украинскими договорами, возможности проведения двусторонних консультаций.
Обновлено вчера в 20:57
Общество
Майские указы по зарплате выполнили 16 регионов из 85
Росстат на этой неделе опубликовал показатель «среднемесячного дохода от трудовой деятельности» по всем регионам за 2018 год, с которым надлежит сравнивать средние зарплаты учителей, врачей, научных работников и т.д. Это позволяет сделать вывод о выполнении майских указов 2012 года по состоянию на конец 2018 года.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Госдума ужесточила наказание для водителей за побег с места ДТП
Согласно изменениям в КоАП, административная ответственность за оставление водителем места ДТП наступает только при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Пушков ответил на заявление историка о погибших в Одессе
Сенатор Алексей Пушков ответил на заявление доктора исторических наук Александра Сытина о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 03:50
Авто
Hyundai Creta нового поколения представлен официально
Южнокорейский бренд Hyundai привёз на Шанхайский автосалон новую модель, которая идентична кроссоверу Creta.
Обновлено вчера в 06:30
Общество
В России запретили рекламу новых наркотиков
Закон о запрете рекламы психоактивных веществ и распространения в СМИ и Интернете информации о методах их разработки, изготовления и использования приняли депутаты Госдумы.
Обновлено в 04:06
Политика
Медведев прибыл в здание Госдумы на ежегодный отчет о работе кабмина
Премьер-министр России Дмитрий Медведев приехал в здание Государственной думы на Охотном ряду в центре Москвы.
Обновлено в 04:40
Хоккей
Свечников не смог продолжить матч после драки с Овечкиным
Обновлено 15 апреля в 21:32
Происшествия
СМИ оценили пожертвования на восстановление Нотр-Дама в €1 млрд
Сумма пожертвований, которые пообещали перечислить на восстановление Нотр-Дама, достигла почти €1 млрд.
Обновлено в 05:13
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший чемодан
В Роскачестве подготовили рекомендации, как выбрать самый лучший чемодан - качественный и долговечный.
Обновлено в 01:00
Космос
«Пока не очень понятно, что с этим открытием делать дальше»
Группа ученых в течение нескольких лет собирала так называемый виртуальный телескоп горизонта событий.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Мосгорсуд отклонил апелляцию на продление ареста Кокорина и Мамаева
Московский городской суд отклонил апелляцию на продление ареста футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, его брата Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:12
Авто
Названы любимые автомобили молодых россиян
Российский автомобильный онлайн-сервис Autospot.ru выяснил, какие автомобильные бренды предпочитают россияне в возрасте от 18 до 24 лет, когда покупают свою первую машину.
Обновлено в 04:31
Технологии
Promobot представил в Сколково человекоподобного робота-компаньона
Пермская IT-компания Promobot представила на форуме Skolkovo Robotics 2019 человекоподобного робота-компаньона Алекса, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Обновлено в 03:30
Общество
Кадастровая палата дала советы по покупке дачи
Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
Обновлено в 02:36
Общество
УФАС проверит челябинское кафе за слоган «Брать в рот за копейки»
Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Челябинской области проведет проверку в отношении кафе быстрого питания Street Food, что использовало слоганы "Сосать сколько хочешь" и "Брать в рот за копейки".
Обновлено в 04:35
Технологии
Видео дня: вереница роботов Boston Dynamics SpotMini тянет грузовик
В новом видео показано, что упряжка из десяти SpotMini способна сдвинуть с места и затем тянуть за собой грузовик.
Обновлено в 04:46
Политика
В ЛНР потребовали от Зеленского плана окончания войны на Донбассе
Советник главы ЛНР сообщил НСН, что у жителей самопровозглашенной республики нет оснований поддерживать кандидата Зеленского.
Обновлено в 04:36
Политика
Сербия начала строить «Турецкий поток»
Сербия начала работы по строительству сербской ветки "Турецкого потока", не дожидаясь завершения работ на болгарском участке.
Обновлено в 05:00
Политика
США сделали Турции новое предложение по поставкам ЗРК Patriot
Анкара получила от Вашингтона новое предложение по поставкам зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.
Обновлено в 05:19
Здоровье
Новый метод лечения травм живота разработали российские специалисты
Российские специалисты из НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения Москвы разработали и запатентовали новый уникальный метод лечения тяжёлых травм живота.
Обновлено в 05:15
Культура
Умер писатель-фантаст Джин Вулф
Обновлено вчера в 10:18
Наука
Профессор физики подтвердил возможность создания телепортации
"С внешней точки зрения, путешествие через червоточину эквивалентно квантовой телепортации с использованием запутанных черных дыр", - сказал Джафферис.
Обновлено 15 апреля в 20:21
Наука
Ученые назвали опасный для жизни пульс
Частота сердечных сокращений в состоянии покоя в среднем возрасте связана с продолжительностью жизни - если она составляет 75 ударов в минуту, то риск ранней смерти ото всех причин удваивается, выяснили специалисты из Гетеборгского университета.
Обновлено вчера в 11:58
Игры
Авторы The Last of Us: Part 2 сняли финальную сцену игры
Обновлено в 03:43