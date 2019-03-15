Политика
Трамп наложил вето на решение конгресса отменить режим ЧПИзвестия 16:30
14 марта сенат конгресса Соединенных Штатов проголосовал за принятие резолюции об отмене введенного президентом страны Дональдом Трампом режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Всего за принятие документа выступили 59 политиков, против проголосовал 41 человек.
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Я накладываю вето на эту резолюцию. У Конгресса есть право принять ее, а у меня есть долг наложить на нее вето.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАИнтерфакс 16:04
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