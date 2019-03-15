Политика
Трамп наложил вето на решение конгресса отменить режим ЧПИзвестия 16:30
14 марта сенат конгресса Соединенных Штатов проголосовал за принятие резолюции об отмене введенного президентом страны Дональдом Трампом режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Всего за принятие документа выступили 59 политиков, против проголосовал 41 человек.
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Футбол
ЧМ-2018 в России стал самым прибыльным в истории ФИФА
Доход Международной федерации футбола (ФИФА) от проведения чемпионата мира 2018 года в России составил $5,357 млрд.
Обновлено в 16:46
Происшествия
У брошенной в квартире в Москве девочки нашлись родственники
У пятилетней девочки, которую обнаружили в захламленной квартире в Москве, нашлись родственники, сообщила в эфире телеканала "Россия 24" уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 07:53
Армия и оружие
К границам России приблизился ядерный бомбардировщик В-52 ВВС США
Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США приблизился к границам Российской Федерации в районе Балтийского моря.
Обновлено в 13:56
Происшествия
Суд отказался арестовать депутата Госдумы Белоусова по делу о взятке
Ленинский суд Екатеринбурга отказался арестовать депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова, обвиняемого по делу о крупной взятке, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.
Обновлено в 09:20
Политика
Дерипаска подал в суд на минфин США
Российский бизнесмен Олег Дерипаска подал в суд на минфин США и главу ведомства Стивена Мнучина с требованием отменить введенные против него санкции, следует из материалов федерального суда Вашингтона.
Обновлено в 13:13
Политика
Канада ввела новые санкции в отношении России
"В координации с Европейским союзом и США Канада сегодня объявила о новых санкциях в ответ на агрессивные действия России в Черном море и Керченском проливе и незаконную аннексию Крыма", — говорится в заявлении министерства.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие
Российские офицеры попали в засаду боевиков в Сирии
Родственник одного из офицеров рассказал изданию, что 22 февраля автомобиль УАЗ, в котором находились российские военнослужащие, попал в засаду боевиков вблизи города Аль-Маядин.
Обновлено в 13:13
Происшествия
Пожарные тушат огонь в самарском автосервисе
Пожар начался в двухэтажном кирпичном здании автосервиса в Самаре, огонь охватил территорию порядка 400 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе российского МЧС.
Обновлено в 16:56
Кино
Джеймс Ганн вернулся на пост режиссера «Стражей Галактики 3»
Напомним, Джеймс Ганн, режиссер первых двух частей "Стражей Галактики", был уволен руководством Disney под громкий хор возмущенных поклонников и соратников в июле прошлого года, после того как недоброжелатели раскопали его старые твиты с неуместными шутками.
Обновлено в 15:25
Интернет
«Яндекс» запускает собственную социальную сеть «Аура»
Российская интернет-компания «Яндекс» начала тестирование нового социального сервиса «Аура», который будет работать внутри мобильного приложения «Яндекс».
Обновлено в 15:58
Шоу-бизнес
Пиар-менеджер певицы Началовой рассказала о состоянии артистки
Пиар-менеджер певицы Юлии Началовой Анна Исаева рассказала о состоянии артистки.
Обновлено в 09:08
Здоровье
В России возник дефицит лекарств от внезапной смерти при аритмии
В российских аптеках возник дефицит кардиологического препарата амиодарон в таблетках.
Обновлено в 15:06
Финансы
Доллар опустился ниже 65 рублей впервые с 25 октября
Доллар США на "Московской бирже" в пятницу вечером опустился ниже 65 рублей впервые с 25 октября 2018 года, евро снизился до 73,62 рублей впервые с 7 августа 2018 года.
Обновлено в 12:49
Политика
Киев выразил протест из-за визита депутатов Госдумы в Крым
Министерство иностранных дел Украины выразило протест России в связи с визитом делегации Госдумы в Крым. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:28
Политика
Россия потребовала более уважительного отношения к послу в Белоруссии
В Москве ожидают более уважительного отношения пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза к российскому послу в Минске Михаилу Бабичу.
Обновлено в 08:52
Спорт
Самодурова: не думаю о статусе лидера сборной
Обновлено в 16:33
Происшествия
Андрей Малахов отправился на перевал Дятлова
Обновлено в 13:29
Армия и оружие
Reuters: три смертницы подорвали себя в толпе беженцев в Сирии
В населенном пункте Эль-Багуз на востоке Сирии три смертницы привели в действие взрывные устройства в пункте сбора беженцев.
Обновлено в 13:49
Политика
На Украине захотели запретить въезд в страну Тото Кутуньо
Депутаты Верховной рады обратилась к руководителю СБУ Василию Грицакус с предложением ввести запрет на въезд на Украину итальянского певца Тото Кутуньо.
Обновлено в 15:33
Хоккей
СКА разгромил «Локомотив» во втором матче серии
Первый матч завершился со с минимальным счетом в пользу СКА 1:0. Напомним, что матч проходил в Петербурге на арене "Ледовый дворец".
Обновлено в 15:01
Спорт
Гараничев не примет участия в эстафете на чемпионате мира по биатлону
Российский биатлонист Евгений Гараничев не примет участия в эстафете на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.
Обновлено в 11:06
Происшествия
Число жертв стрельбы в мечетях в Новой Зеландии возросло до 49
В Новой Зеландии растёт число погибших в результате стрельбы, которая произошла в двух мечетях в городе Крайстчерч утром 15 марта.
Обновлено в 05:17
Наука
Из-за холестерина норму безопасного потребления яиц опустили до нуля
Авторы исследования не советуют полностью исключать яйца и другие холестерин-содержащие продукты (например, красное мясо) из рациона, поскольку из них организм человека получает и другие, полезные вещества.
Обновлено в 11:21
Происшествия
Между катастрофами Boeing в Эфиопии и Индонезии обнаружена связь
Эфиопские следователи обнаружили, что у разбившегося в Эфиопии Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines триммер находился в таком же необычном положении, как и у аналогичного самолета авиакомпании Lion Air, потерпевшего крушение в Индонезии.
Обновлено в 02:25
Экономика
Гройсман исключил премии «Нафтогазу» без получения выплат от России
После победы в арбитраже правление «Нафтогаза» Украины распорядилось выплатить руководству компании премию в размере $45,6 млн — 1% от выигрыша в споре с «Газпромом» в Стокгольмском суде.
Обновлено в 14:37
Армия и оружие
Американские солдаты помочились на монумент Свободы в Риге
Рижская полиция самоуправления оштрафовала военных США за то, что они помочились на Памятник свободы, сообщает агентство LETA.
Обновлено в 12:00
Футбол
«Атлетико» пожалуется на Роналду
Роналду после забитого гола повернулся к трибунам, где сидели фанаты обоих клубов, и показал тот же жест, что продемонстрировал наставник «Атлетико» Диего Симеоне в первой игре.
Обновлено в 15:13
Армия и оружие
Пентагон подтвердил планы испытания запрещённой ДРСМД ракеты
США приступили к производству компонентов для испытания прототипов неядерных ракет наземного базирования, которые запрещены Договором РСМД.
Обновлено в 16:37
Футбол
УЕФА открыл дело в отношении «Зенита» после матча с «Вильярреалом»
Дисциплинарная инстанция УЕФА возбудила дело в отношении петербургского "Зенита" по итогам выездного матча 1/8 финала футбольной Лиги Европы против испанского "Вильярреала", сообщается на официальном сайте организации.
Обновлено в 16:52