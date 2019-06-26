Трамп рассчитывает на «очень хороший разговор» с ПутинымRambler News Service вчера в 16:00

У меня будет очень хороший разговор с Путиным. То, о чем я буду говорить, не ваше дело.

Президент США Дональд Трамп в эфире CBS News заявил, что у него будет очень хороший разговор с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в японской Осаке. «У меня будет очень хороший разговор с ним», — сказал Трамп.

Трамп рассчитывает на «очень хороший разговор» с Путиным

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