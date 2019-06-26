Политика
Трамп рассчитывает на «очень хороший разговор» с ПутинымRambler News Service вчера в 16:00
Президент США Дональд Трамп в эфире CBS News заявил, что у него будет очень хороший разговор с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в японской Осаке. «У меня будет очень хороший разговор с ним», — сказал Трамп.
Читать в источнике
Оценить
У меня будет очень хороший разговор с Путиным. То, о чем я буду говорить, не ваше дело.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАТВ Центр вчера в 14:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 02:51, Вашингтон
Общество
Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы
Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.
Обновлено вчера в 09:33
Политика
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ
Ранее сообщалось, что ПАСЕ отказалась забирать полномочия у делегации России.
Обновлено вчера в 15:45
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Шоу-бизнес
Александр Ревва признался, что 15 лет влюблен в одну женщину
Совсем недавно Александр Ревва с супругой и дочкой побывал в гостях у Аллы Борисовны.
Обновлено вчера в 13:19
Происшествия
В Архангельской области поезд столкнулся с легковым автомобилем
В Архангельской области поезд столкнулся с легковым автомобилем.
Обновлено вчера в 20:59
Общество
Пособие на детей от 1,5 до 3 лет увеличат в 200 раз
Примечательно, что государство нашло необходимые для этого средства в бюджете-2019, и пособие в 10-тысячном размере будут выплачивать уже с 01 июля текущего года.
Обновлено 25 июня в 12:42
Происшествия
В Челябинске в массовой аварии пострадали шесть человек
Обновлено в 01:40
Политика
У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Происшествия
Возгорание кровли рынка в саратовском Энгельсе локализовали
Пожарные в среду локализовали возгорание кровли рынка в городе Энгельс Саратовской области на площади 1,5 тысячи квадратных метров, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
Обновлено вчера в 13:14
Политика
Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение
Туристическую группу украинцев вместе с детьми выселили из отеля на острове Каламос в Греции из-за публичной демонстрации желто-голубого флага Украины и красно-черного знамени "Организации украинских националистов – Украинской патриотической армии" (ОУН-УПА, запрещена в РФ).
Обновлено в 02:44
Экономика
Получить в собственность квартиру в новостройке станет проще
"Благодаря новой инвестиционной схеме застройщик разделит интересы жильцов: только проведя кадастровый учет и запустив процедуру регистрации квартир в собственность, он сможет получить от банка средства дольщиков", - поясняет Надежда Лещенко.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Отравителя обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетними
Обновлено вчера в 14:28
Футбол
Иско может заменить Сильву в «Манчестер Сити»
Как утверждает Marca, главный тренер английского клуба Хосеп Гвардьола видит в 27-летнем испанце замену Давиду Сильве, который объявил, что покинет "горожан" следующим летом.
Обновлено вчера в 23:33
Экономика
Правительство поддержит спрос на автомобили
Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.
Обновлено вчера в 07:55
Кино
В США скончался актер из сериала «Альф»
В США скончался актер Макс Райт, широко известный по роли Уилли Таннера в сериале «Альф».
Обновлено в 02:18
Политика
Зариф назвал незаконными заявления Трампа о готовности уничтожить Иран
Вашингтон не обладает возможностями уничтожить Иран без применения запрещенных вооружений, заявления президента США Дональда Трампа на этот счет являются нарушением норм международного права.
Обновлено вчера в 14:13
Происшествия
Лидеру тамбовской ОПГ Барсукову сократили срок на полгода
Обновлено вчера в 17:19
Футбол
«Бенфика» продала нападающего Фелиша в «Атлетико» за €126 млн
Обновлено в 02:07
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено вчера в 07:58
Путешествия
Названы самые дешевые туры на море с вылетом в середине июля
Эксперты проанализировали минимальные цены на десятидневные туры с вылетом в период с 13 по 15 июля по двенадцати наиболее востребованным летним пляжным направлениям: Турция, Греция, Кипр, Испания, Италия, Болгария, Черногория, Хорватия, Тунис и российские Анапа, Сочи и Крым.
Обновлено вчера в 23:02
Шоу-бизнес
Александра Серова заподозрили в ношении памперсов
Обновлено в 01:11
Общество
Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд
Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
Обновлено в 01:30
Общество
Мантуров прокомментировал публикацию о расходах на командировки
Глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал статью о командировочных расходах чиновников.
Обновлено вчера в 10:08
Футбол
Сборная США обыграла Панаму благодаря голу Алтидора через себя
Встреча завершилась со счётом 1:0. В составе сборной США гол забил нападающий Жози Алтидор.
Обновлено в 01:13
Армия и оружие
Волкер прокомментировал разведение сил в Станице Луганской
Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер прокомментировал предусмотренное Минскими соглашениями разведение сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской в Донбассе.
Обновлено в 01:23
Политика
Мадуро: участники попытки переворота в Венесуэле пойманы
Обновлено вчера в 19:20
Музыка
Музыканты Scorpions оценили видео пермского балалаечника
Музыкант поделился «необычным исполнением» песни «К черту эту гордость!».Затем балалаечника заметила группа с мировым именем – Queen.
Обновлено вчера в 03:29
Футбол
РФС утвердил новый лимит на легионеров
В среду источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что исполком Российского футбольного союза (РФС) принял новый лимит на легионеров, с сезона-2020/21 будет действовать формат "8+17", при котором в заявке клуба на сезон может быть максимум восемь иностранных футболистов, но без ограничений на поле.
Обновлено вчера в 06:33
Энергетика
Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином
Практичные россияне нашли способ сэкономить на заправке своих автомобилей и ездят за российским бензином в соседний Казахстан.
Обновлено вчера в 09:36