Надеюсь, что ОПЕК сохранит поставки нефти на их нынешнем уровне, не будет их ограничивать. Мир не хочет высоких цен на нефть, они ему не нужны.

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что страны-члены ОПЕК не будут сокращать поставки нефти на мировой рынок.

Трамп надеется, что ОПЕК не станет сокращать поставки нефти

Энергетика Энергетика Мониторинговый комитет ОПЕК+ не обсуждал сокращение добычи нефти Министерский комитет по мониторингу выполнения сделки ОПЕК + не обсуждал вопрос о сокращении добычи нефти, заявил "Интерфаксу" министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан.

Энергетика Энергетика DEA Фридмана покупает мексиканскую нефтегазовую компанию Sierra

Энергетика Энергетика «Интер РАО» может выкупить долю «Роснефти» в Нижневартовской ГРЭС Эксперты оценивают долю "Роснефти" в 25% плюс одну акцию АО "Нижневартовская ГРЭС" в 3, 4 – 5 млрд руб. Государственный энергохолдинг "Интер РАО" хочет в 2019 году выкупить долю "Роснефти" в АО "Нижневартовская ГРЭС" (владеет одноименной ГРЭС мощностью 2 ГВт в Ханты-Мансийском АО) в 2019 году, сообщили представители "Интер РАО" на дне инвестора 5 декабря.

Энергетика Энергетика Сбои прокачки произошли на двух ключевых нефтепроводах из Канады в США Сбои произошли на двух ключевых нефтепроводах из Канады в США: прокачка по проекту Keystone компании TransCanada остановлена, а трубопровод Mainline корпорации Enbridge снизил объемы поставок, сообщило агентство Рейтер.

Энергетика Энергетика Капзатраты на строительство ВЭС в России оказались ниже среднемировых Капитальные затраты, которые необходимы для строительства ветроэлектростанции (ВЭС) на территории России, опустились ниже среднемирового уровня.

Энергетика Энергетика ННК наращивает ресурсную базу в Ненецком автономном округе Группа компаний ННК продолжает разработку нефтяных месторождений в Ненецком автономном округе АО «ННК-Печоранефть», входящее в Группу ННК, успешно реализует программу эксплуатационного бурения на Лекхарьягинском нефтяном месторождении.

Энергетика Энергетика В Саратовской области открыто новое нефтяное месторождение Геологи обнаружили новое месторождение нефти на территории Саратовской области, в ближайшее время его планируется изучить и начать разрабатывать, сообщил во вторник ТАСС официальный представитель министерства промышленности и энергетики региона Владимир Комаров.

Энергетика Энергетика Польша запасла на зиму 3 млрд кубов газа Польша запасла на зиму три миллиарда кубометров природного газа, полностью заполнив подземные хранилища.

Энергетика Энергетика Через 10 лет над Югрой перестанут гореть факелы Стоит отметить, что сейчас добыча чёрного золота в регионе стабилизировалась, хотя последние несколько лет она снижалась.

Энергетика Энергетика Елховский НПЗ присоединили к Татнефтегазпереработке В состав управления «Татнефтегазпереработка» (УТНГП) ПАО «Татнефть» вошел Елховский нефтеперерабатывающий завод (Елховское нефтеперерабатывающее управление НГДУ «Елховнефть»).

Энергетика Энергетика 13 декабря в Москве пройдет нефтегазовый форум Refinitiv 13 декабря 2018 года в Москве, в отеле InterContinental Тверская, состоится ежегодный Нефтегазовый форум Refinitiv.

Энергетика Энергетика Компании «ИЭК» пригрозили отключением газа из-за долгов В письме от 20 ноября «Газпром» сообщает, что отключит ресурс из-за долгов «ИЭК».

Энергетика Энергетика Сахалинскую область ждут три года падения производства Свою роль должны сыграть и территории опережающего развития — на трех площадках сегодня зарегистрировано 27 резидентов, суммарные инвестиции в развитие территорий должны составить около 53 миллиардов рублей, а налоговые поступления за 10 лет — порядка 10 миллиардов.