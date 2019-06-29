Трамп на саммите G20 подшутил над задумавшимся саудовским принцемКрасная весна вчера в 21:16

с чего всё началось

Небольшую шутку сыграл с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом президент США Дональд Трамп 29 июня во время встречи «большой двадцатки» в Осаке. Видео произошедшего опубликовано в Twitter новостного портала «Хабр аль-Аджиль».

Трамп на саммите G20 подшутил над задумавшимся саудовским принцем

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