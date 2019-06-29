Политика
Трамп на саммите G20 подшутил над задумавшимся саудовским принцемКрасная весна вчера в 21:16
Небольшую шутку сыграл с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом президент США Дональд Трамп 29 июня во время встречи «большой двадцатки» в Осаке. Видео произошедшего опубликовано в Twitter новостного портала «Хабр аль-Аджиль».
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с чего всё началось
В своем Twitter издание опубликовало короткую запись, на которой видно, как американский лидер, проходя к своему месту в зале, слегка похлопал принца по плечу.РБКвчера в 21:26
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