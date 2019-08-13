Политика

Трамп может назначить послом США в России спецпредставителя по КНДРКоммерсантъ вчера в 21:38

Президент США Дональд Трамп может сделать спецпредставителя по Северной Корее Стивена Бигана кандидатом на пост посла в России, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Они заявляют, что этот выбор весьма вероятен, кандидатура господина Бигана рассматривается.
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СМИ назвали имя главного кандидата на должность посла США в России

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CNN (США): кто бы захотел стать следующим послом США в России? (CNN)

ИноСМИвчера в 07:30
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:18, Вашингтон
Политика

В Кремле прокомментировали акции протеста в Москве

В Москве имели место как законные согласованные акции, так и попытки организации беспорядков.
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Возглавлявший ОМОН сенатор раскритиковал силовиков на акциях в Москве

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В Нижегородской области загорелся трехпалубный теплоход «Святая Русь»

Трехпалубный теплоход "Святая Русь" загорелся в затоне Сибирский в Нижегородской области, судно не эксплуатируется с 2018 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, упрощающий процедуру получения гражданства страны для россиян.
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Британские ВВС подняли истребители для сопровождения российских Ту-142

В минобороны Британии заявили, что истребители британских ВВС Typhoon сопроводили два российских самолета Ту-142 вблизи воздушного пространства Великобритании.
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Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
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Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве

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Суд в Киеве перенес рассмотрение апелляции защиты на арест Вышинского

Обновлено в 05:02
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Кремль прокомментировал данные о радиации в Северодвинске

Напомним, ранее во вторник в Росгидромете сообщили, что уровень радиации в Северодвинске при инциденте на военном полигоне 8 августа был превышен в 4-16 раз.
Обновлено в 06:12
Общество

Сотрудники Росгвардии требуют обеспечить их жильем

Боец спецподразделения ОМОН рассказал изданию, что уже несколько лет стоит в очереди на выплату для приобретения жилья.
Обновлено в 05:04
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На Крымском мосту зафиксирован новый рекорд трафика

«В понедельник, 12 августа, был зафиксирован новый рекорд трафика на Крымском мосту — 35 989 машин за сутки», — приводит РИА Новости сообщение инфоцентра «Крымский мост».
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Опубликован тизер сериала «Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон

Обновлено в 00:50
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Дудь ответил на свой главный вопрос о Путине

Журналист Юрий Дудь ответил, что бы он сказал президенту России Владимиру Путину, если бы оказался перед ним, сообщает «7x7».
Обновлено вчера в 13:12
Политика

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Волжское пароходство написало письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой оказать содействие в освобождении заблокированного на Украине российского танкера "Механик Погодин", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 04:43
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Онкологи обнаружили провоцирующую рак генную мутацию

Специалисты Института онкологии Дана-Фарбер в Бостоне выявили генную мутацию, которая приводит к развитию онкологических заболеваний.
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У стадиона «Лужники» загорелся спорткомплекс

Обновлено в 05:42
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Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней

Для оптимизации труда и отдыха профсоюзы выступили с идеей сокращения рабочей недели до четырех дней с сохранением действующего заработка.
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Пенсионер умер в кино во время фильма Тарантино

В одном из столичных кинотеатров зритель умер во время просмотра нового фильма Квентина Тарантино, передает агентство "Москва" со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 03:25
Происшествия

В соборе на Красной площади посетитель напал с ножом на алтарника

В Казанском соборе на Красной площади мужчина напал на алтарника, полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.
Обновлено в 05:22
Шоу-бизнес

Хлоя Грин бросила Джереми Микса – «самого красивого преступника мира»

Дочь миллиардера Хлоя Грин рассталась с манекенщиком Джереми Миксом, которого называют «самым красивым преступником в мире».
Обновлено в 04:54
Футбол

Путин наградил тренера «Локомотива» Семина орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил тренера «Локомотива» Юрия Семина орденом Александра Невского.
Обновлено в 04:56
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Названы районы Новосибирской области, где чаще всего кусают клещи

Ранее в отчете «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Новосибирской области» Роспотребнадзор называл масштаб проблем с клещами в регионе.
Обновлено в 05:36
Общество

Аэропорт Гонконга приостановил работу из-за массовых протестов

Администрация аэропорта Гонконга решила отменить на сутки все рейсы из-за продолжающейся четвертые сутки подряд акции протеста, сообщается на сайте аэропорта.
Обновлено вчера в 05:21
Происшествия

Потерпевшая по делу об изнасиловании в отделе полиции Уфы пришла в суд

Обновлено в 04:00
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Священника отстранили от служения после крещения ребенка в Гатчине

Обновлено 11 августа в 19:55
Политика

В Киеве обосновали позицию по водной блокаде Крыма

Все претензии России на воду из Днепра для снабжения Крыма не имеют какой-либо правовой или международно-правовой основы, утверждает представитель украинского президента Антон Кориневич, комментируя напоминание российских властей о праве жителей полуострова на днепровскую воду.
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Рослесхоз из резервного фонда правительства получит почти 1,9 миллиарда рублей на борьбу с лесными пожарами в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области.
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Политика

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Юрист из Владивостока Максим Чихунов попросил ГИБДД привлечь президента России Владимира Путина, а также его пассажиров к административной ответственности за езду на мотоцикле без шлема.
Обновлено вчера в 08:15
Экономика

Заемщиков сводят в единый рейтинг

По мнению гендиректора "Эквифакса" Олега Лагуткина, наличие единого механизма "приведет к снижению конкуренции и качества услуг: все строго следуют этому механизму и фактически делают одну и ту же работу, не включая в расчет индивидуального рейтинга те ноу-хау, которые уже сейчас есть у разных разработчиков".
Обновлено вчера в 17:56
Гаджеты

Samsung занимает 40 % рынка смартфонов в Европе

На втором месте находится Huawei с результатом в 18,8 %. Эта компания сдаёт позиции: во второй четверти 2018 года она занимала 22,4 % европейского рынка.
Обновлено в 05:54
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