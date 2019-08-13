Политика

Трамп может назначить послом США в России спецпредставителя по КНДРКоммерсантъ вчера в 21:38

Президент США Дональд Трамп может сделать спецпредставителя по Северной Корее Стивена Бигана кандидатом на пост посла в России, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Они заявляют, что этот выбор весьма вероятен, кандидатура господина Бигана рассматривается.
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СМИ назвали имя главного кандидата на должность посла США в России

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CNN (США): кто бы захотел стать следующим послом США в России? (CNN)

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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 03:16, Вашингтон
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Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке

Вертолет Ми-8 с туристами на борту совершил жесткую посадку на Камчатке. Пострадал один человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
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Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения в особо тяжких преступлениях, в том числе убийстве, сообщил начальник управления Генпрокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.
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В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО

Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Происшествия

В Москве задержали активного участника несогласованных акций

Общественный активист Константин Котов задержан в Москве за неоднократное участие в несанкционированных мероприятиях, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по столице.
Обновлено в 02:54
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СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков

В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
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Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области

Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».
Обновлено вчера в 17:50
Политика

В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов

Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия приостановила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси.
Обновлено вчера в 17:49
Происшествия

Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы

Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.
Обновлено вчера в 15:35
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Китайская госкорпорация предложила «Роснефти» достроить верфь «Звезда»

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Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании в Уфе пришла в суд

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Общество

Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»

Обновлено вчера в 10:35
Общество

ВНИИ Минтруда определил наиболее востребованные профессии

Как отмечает РИА "Новости" со ссылкой на презентацию института, в этом году наиболее востребованными профессиями в России стали повар, продавец-кассир, педагог профессионального обучения и юрист.
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Наука

Натуральные средства защиты сердца

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Происшествия

В Петербурге несовершеннолетняя забеременела от насильника

В Петербурге накануне, 12 августа, в одну из детских поликлиник обратилась несовершеннолетняя.
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Происшествия

Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка

Обновлено 11 августа в 21:39
Политика

Вернуть Днепр: власти Крыма предъявили Киеву жесткое требование

Постпред республики при президенте России Георгий Мурадов подчеркнул, что истоки Днепра находятся на российской территории.
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Происшествия

Пьяный мужчина разбил девушке лицо винтовкой в Анапе

В тире Анапы 11 августа произошел конфликт, в котором девушка получила по голове винтовкой.
Обновлено вчера в 16:14
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Мария Шарапова успешно начала выступление в Цинциннати

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Общество

В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать вареную колбасу

В Роскачестве рассказали, как правильно определить изготовленную по ГОСТу натуральную колбасу.
Обновлено в 01:00
Общество

Площадь лесных пожаров в Сибири начала сокращаться

Площадь лесных пожаров в России начала сокращаться и за прошедшие сутки снизилась на 6%, до 266,4 тысячи гектаров, сообщает во вторник федеральная Авиалесоохрана.
Обновлено вчера в 20:14
Происшествия

В Сиднее вооруженный мачете мужчина попытался напасть на людей

Женщина получила ранения в результате нападения во вторник мужчины с мачете на прохожих в центре Сиднея.
Обновлено в 01:29
Футбол

«Нижний Новгород» арендовал форварда «Рубина» Сагитова

Нападающий "Рубина" Артур Сагитов проведет текущий сезон на правах аренды в составе "Нижнего Новгорода", сообщает официальный Twitter казанцев.
Обновлено вчера в 15:07
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Доллар назвали угрозой экономике США

Отмечается, что укрепление курса доллара имеет тенденцию негативно сказываться на прибыли транснациональных компаний США, а также повышает затраты для иностранных корпораций, имеющих долговые обязательства на триллионы долларов.
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При столкновении двух машин на 379-м километре дороги погибли пять человек, еще четверо пострадали.
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Политика

ЦИК разъяснила порядок отмены выборов в Мосгордуму

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В Румынии ужесточили наказание за использование гаджетов за рулем

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Происшествия

Из Пенсионного фонда похитили 11 миллиардов рублей

Следователи подозревают негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Согласие» в хищении более 11 млрд рублей из Пенсионного фонда России (ПФР).
Обновлено вчера в 23:35
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