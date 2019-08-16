Политика

Трамп мечтает купить ГренландиюФедералПресс вчера в 20:48

Дональд Трамп обсуждал со своими советниками и адвокатами возможность покупки самого крупного в мире острова у Дании. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, присутствовавшие при обсуждениях.
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