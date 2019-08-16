Политика
Трамп мечтает купить ГренландиюФедералПресс вчера в 20:48
Дональд Трамп обсуждал со своими советниками и адвокатами возможность покупки самого крупного в мире острова у Дании. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, присутствовавшие при обсуждениях.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 18:18, Ашберн
Общество
Умерла нидерландская принцесса Кристина
По данным Royal Central, принцесса долгое время боролась с раком костей.
Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес
Светлана Лобода станцевала на столе в Монако
Светлана Лобода после выступления на фестивале Russian Music отправилась на вечеринку с другими звездами.
Обновлено в 13:32
Космос
«Спектр-РГ» подтвердил высокую активность чёрной дыры
Обновлено 14 августа в 11:11
Происшествия
Нападение Макгрегора на пожилого мужчину попало на видео
Обновлено вчера в 09:40
Футбол
«Зенит» обыграл «Ахмат» в шестом туре молодежного ЧР
Обновлено в 13:00
Происшествия
Женщина, оставившая младенца у храма в Воронеже, попала на видео
Воронежская полиция попросила у горожан помощи в розыске женщины, оставившей утром 14 августа у храма сумку с новорожденным ребенком.
Обновлено в 12:59
Происшествия
В компьютерной системе аэропортов США произошел сбой
В американских аэропортах произошел сбой в компьютерной системе службы таможенного контроля, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено в 17:57
Космос
На Марс нельзя будет слетать дважды, заявил эксперт
Вячеслав Шуршаков из Института медико-биологических проблем Российской академии наук заявил, что доза радиации, которую человек получит за время путешествия на Марс и обратно, примерно соответствует максимальной допустимой дозе за всю жизнь.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Россиянина задержали на Украине за нападение на депутата Рады
На Украине задержали россиянина, который вместе с другими злоумышленниками применил слезоточивый газ против депутата Верховной рады и облил его «жидкостью с резким неприятным запахом», сообщается на сайте управления Национальной полиции по Киевской области.
Обновлено в 13:29
Энергетика
«Роснефть» подала заявку на конкурс по Западно-Иркинскому участку
"Роснефть" подала заявку на участие в конкурсе по Западно-Иркинскому участку, условиям которого могла соответствовать только она одна, сообщили "Интерфаксу" источники в Роснедрах.
Обновлено в 10:31
Футбол
«Барселона» без Месси проиграла первый матч в чемпионате Испании
«Атлетик» обыграл «Барселону» в матче первого тура чемпионата Испании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Обновлено в 17:35
Происшествия
Пираты потребуют выкуп за захваченных российских моряков в Камеруне
Пираты захватили в заложники троих россиян у берегов Камеруна. По данным МИД РФ, в плену также оказались пятеро граждан других стран.
Обновлено в 13:48
Авто
Новая Toyota Corolla получила спецверсию Nightshade Edition
Выпускаемая в черном, серебристом или белом цвете, Corolla Nightshade Edition оценивается от 22 290 долларов США или порядка 1,47 млн рублей за хэтчбек и 22 750 долларов США (1,5 млн рублей) за седан.
Обновлено вчера в 23:02
Общество
В Сочи заявили о подготовке к эвакуации жителей из-за непогоды
Сочинские власти сообщили о готовности к эвакуации жителей в случае необходимости в связи с ожидающимися ливнями и смерчами и потребовали свернуть все палаточные лагеря возле рек.
Обновлено в 16:40
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ на 850 рублей
Министерство труда и социальной занятости РФ предложило повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с сегодняшних 11 280 рублей до 12 130 рублей – с 2020 года.
Обновлено в 09:57
Футбол
«Сочи» сыграл вничью с «Оренбургом»
Футболисты «Сочи» сыграли вничью с «Оренбургом» в стартовом матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:19
Происшествия
Застрявшие в аэропорту турецкой Антальи россияне вылетели на родину
После 16 часов томительного ожидания а аэропорту турецкой Антальи около 400 российских туристов вылетели рейсом авиакомпании Nordwind в Санкт-Петербург.
Обновлено в 16:17
Политика
Лайнер «Князь Владимир» в будущем году 5 раз зайдет в Сухум
Как стало известно abhazia-news.ru, его круизную линию решили продлить до Сухума. В октябре пройдет тестирование захода корабля.
Обновлено в 15:09
Футбол
Эдин Джеко продлил контракт с «Ромой»
Нападающий «Ромы» Эдин Джеко продлил контракт с клубом до 2022, информирует пресс-служба римлян.
Обновлено в 16:01
Космос
Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой
Обновлено вчера в 05:16
Общество
Мэрия Москвы отказалась согласовывать массовые пикеты 17 августа
Заявки на проведение массовых пикетов 17 августа в столице подали глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев, муниципальный депутат района Проспект Вернадского Елена Филина, а также мундеп Хамовников, спецкор «Новой газеты» Илья Азар.
Обновлено вчера в 10:37
Наука
Беспилотный самолет ROBOpilot совершил первый тестовый полет
"Самолет-зомби" ROBOpilot совершил первый тестовый полет в США.
Обновлено в 16:36
Происшествия
В Саратове пятилетний мальчик попал под колеса детского паровоза
Следователи в Саратове выясняют причины инцидента с пятилетним ребенком, пострадавшим во время катания на детском аттракционе «Паровозик».
Обновлено в 17:36
Политика
Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.
Обновлено в 10:52
Происшествия
У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин
Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено в 12:56
Общество
Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе
Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.
Обновлено в 12:59
Космос
Космическая компания забайкальца Кокорича будет запускать спутники с помощью ракеты на воде
Американская космическая компания "Момептиs", принадлежащая забайкальцу Михаилу Кокоричу, будет запускать в космос спутники с помощью шаттлов, топливом для которых является вода.
Обновлено в 00:33
Политика
Зеленский украсил офис картинами с шаурмой и обнаженной девушкой
Замдиректора музея истории Киева Татьяна Костенко поделилась фотографиями картин современных художников, которые президент Украины Владимир Зеленский выбрал для своего офиса.
Обновлено в 08:25