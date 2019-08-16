Политика
Трамп мечтает купить ГренландиюФедералПресс вчера в 20:48
Дональд Трамп обсуждал со своими советниками и адвокатами возможность покупки самого крупного в мире острова у Дании. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, присутствовавшие при обсуждениях.
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Политика
Захарова напомнила США о краже дипсобственности России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который обвинил Москву в краже технологий у Вашингтона.
Обновлено в 11:58
Политика
США планируют сократить помощь другим странам на $4,3 млрд
Администрация президента Соединенных штатов Дональда Трампа намерена сократить более чем на $4 млрд расходы страны на международную помощь.
Обновлено в 04:28
Армия и оружие
Первая подлодка «Варшавянка» для ТОФ вышла на заводские испытания
Первая в серии строящихся для Тихоокеанского флота (ТОФ) дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" проекта 636.3 ("Варшавянка") вышла на заводские ходовые испытания, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.
Обновлено в 08:33
Общество
Работодателей призвали устраивать безалкогольные корпоративы
Минздрав разработал рекомендации для российских работодателей, в числе которых оказалась организация безалкогольных корпоративов.
Обновлено в 13:36
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
Обновлено в 09:20
Политика
Игорь Стрелков: «Рано или поздно эта война перейдет в горячую стадию»
Справка "МК" Игорь Всеволодович Гиркин (псевдоним — Игорь Иванович Стрелков) родился в 1970 г. в Москве.
Обновлено вчера в 09:21
Армия и оружие
Около Нёноксы перед взрывом испытывали «ядерные батарейки»
Обновлено вчера в 04:32
Наука
ROBOpilot совершил первый полет в США
Система ROBOpilot, созданная исследовательской лабораторией при ВВС США, позволяет не только модифицировать обычные легкие самолеты и превращать их в беспилотные, но и выполнять, в случае необходимости, обратное преобразование.
Обновлено в 09:01
Гаджеты
Apple спрятала дату презентации iPhone в iOS 13
Обновлено в 03:11
Авто
Купеобразный кроссовер Infiniti QX55 выйдет через год
Новый кроссовер с индексом QX55 дебютирует летом 2020 года.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Вор в законе из Казани отказался от титула
Вор в законе из Казани Олег Мухаметшин-Дегтярев по прозвищу Муха Люберецкий сообщил, что не является им и отрекается от данного титула.
Обновлено в 11:17
Политика
Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК
Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Происшествия
В крови отравившихся маслом в Ульяновской области нашли крысиный яд
В крови жителей Ульяновска, которые отравились подсолнечным маслом, обнаружили кумарин, крысиный яд.
Обновлено в 12:55
Происшествия
При стрельбе на рынке в Петербурге пострадали три человека
В Санкт-Петербурге на оптовом рынке произошла драка со стрельбой. По предварительным данным, спор завязался из-за торгового места.
Обновлено в 12:24
Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии
Обновлено вчера в 12:20
Футбол
Матч «Спартака» с «Крыльями Советов» перенесен
Матч седьмого тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Спартаком» перенесен.
Обновлено в 12:02
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 08:49
Общество
Умерла нидерландская принцесса Кристина
Мария Кристина Нидерландская умерла на 73-м году жизни. Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес
На Бузову пожаловались в Генпрокуратуру
Зампредседателя партии «Народ против коррупции» Виталий Бородин заявил Пятому каналу, что обратился с просьбой к генпрокурору России Юрию Чайке о блокировке Instagram-аккаунта певицы Ольги Бузовой за шутку о «блокаднице».
Обновлено в 13:21
Политика
МИД Гренландии отреагировал на «идею» Трампа купить остров
Обновлено в 09:24
Футбол
Зидан: «Казалось, что Бэйл уйдет, но он с нами»
Обновлено в 09:39
Футбол
«Оренбург» и «Сочи» поделили очки в матче шестого тура РПЛ
В матче шестого тура российской премьер-лиги (РПЛ) "Оренбург" на поле домашнего стадиона "Газовик" сыграл вничью с дебютантом чемпионата командой "Сочи".
Обновлено в 13:05
Общество
Хор мальчиков в Германии обвинили в дискриминации
Жительница Берлина подала иск в административный суд на Государственный кафедральный хор мальчиков, из-за того что там отказались принять ее 9-летнюю дочь.
Обновлено в 08:30
Космос
Разработан чемодан для космического туризма
Берлинские дизайнеры разработали уникальный чемодан для космического туризма.
Обновлено в 05:17
Происшествия
СПЧ попросил прокуратуру Москвы проверить законность административных дел участников акции 27 июля
Совет по правам человека при президенте попросил Мосгорпрокуратуру проверить законность привлечения к административной ответственности участников несогласованной акции 27 июля.
Обновлено в 13:34
Экономика
«Как работали, так и работают»: Силуанов о сокращении числа МСП
«Получается так, что по количеству предприятий, которые отмечены в этом реестре, произошло небольшое сокращение, а на самом деле эти предприятия как работали, так и работают», — подытожил Силуанов.
Обновлено в 09:13
Армия и оружие
Индия «наелась» дорогими Су-30МКИ
Причиной прекращения выпуска самолетов называется высокая цена собираемого в Индии Су-30МКИ, равная 70,3 миллиона долларов, тогда как покупка одного такого самолета непосредственно у России обходится в 42,15 миллиона долларов.
Обновлено в 00:33
Происшествия
В Москве задержали еще одну женщину с лекарствами для больного ребенка
В Москве задержали женщину, которая заказала в интернете лекарство «Фризиум» для своего больного ребенка.
Обновлено в 00:01
Политика
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 13:18