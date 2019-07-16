Политика

Трамп лишил Турцию самолетов F-35 из-за российских С-400Газета.Ru 16:25

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом Доме сообщил, что не позволит купить Турции истребители-бомбардировщики F-35 из-за решения Анкары приобрести у России зенитные ракетные комплексы С-400.
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Трамп лишил Турцию самолетов F-35 из-за российских С-400

Газета.Ru16:25

Трамп прокомментировал ситуацию с закупкой Турцией F-35

RT на русском15:52

«США считают проблемой получение Турцией С-400»

Московский Комсомолец Турция03:08

Трамп заявил, что отказ США от продажи Турции F-35 несправедлив

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Трамп оставит Турцию без истребителей из-за сделки с Россией

Lenta.ru13:47

Трамп назвал ситуацию вокруг покупки Турцией российских С-400 сложной и несправедливой

ПолитРоссия14:09

Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции

РБК15:12
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Армия и оружие

В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост

Обновлено вчера в 13:34
Политика

Госдеп заявил о подготовке ответа на покупку российских С-400 Турцией

Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео изучают возможные варианты ответа на приобретение Турцией российских комплексов С-400.
Обновлено в 15:14
Экономика

Турецкие отели снизили цены для российских туристов

Отели Турции снижают цены на размещение в июле-августе на 10-15%.
Обновлено в 07:36
Политика

Иран отбуксировал в свои воды сломавшийся в Персидском заливе танкер

Иран отбуксировал на свою территорию иностранный танкер, столкнувшийся с проблемой в Персидском заливе, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
Обновлено в 16:54
Космос

«Напечатать» базу на Луне «Роскосмосу» будет сложно — кандидат наук

Планы «Роскосмоса», связанные с использованием лунных материалов для строительства базы на Луне, едва ли осуществимы, заявил 16 июля ИА Красная Весна кандидат технических наук Константин Васильев.
Обновлено в 15:59
Кино

Скончалась актриса Ольга Вяликова

Центральный академический театр Российской армии сообщил о смерти 65-летней актрисы Ольги Вяликовой.
Обновлено в 07:45
ЖКХ

В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора

Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Политика

В Раде предложили отменить закон о государственном языке

Депутаты партии «Оппозиционный блок» внесли в Верховную раду Украины законопроект об отмене закона о государственном языке.
Обновлено в 13:04
Политика

Небензя призвал ООН отреагировать на украинский закон о языке

Постпред России при ООН Василий Небензя предложил СБ ООН беспристрастно оценить украинский закон о государственном языке, нарушающий минские соглашения.
Обновлено в 11:44
Общество

Какие опасности готовит лунное затмение 16 июля

Астрологи предупреждают - опасными будут дни 16 и 17 июля, когда произойдет лунное затмение.
Обновлено в 02:31
Футбол

«Црвена Звезда» вышла во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов

Сербская "Црвена Звезда" дома обыграла литовскую "Судуву" со счетом 2:1 во втором матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышла в следующий раунд.
Обновлено в 16:49
Экономика

Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей

Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн руб. Об этом заявил журналистам президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 07:26
Происшествия

Из горящей гостиницы возле «Москва-Сити» эвакуировали 70 человек

Из гостиницы в Пресненском районе столицы эвакуировали порядка 70 человек из-за пожара.
Обновлено в 16:54
Общество

Сбой произошел в единой базе российских загсов

Единая федеральная система «ЕГР ЗАГС» дала сбой по всей России. Об этом 16 июля сообщает телеканал «360».
Обновлено в 09:41
Политика

Памфилова прокомментировала призыв кандидатов в МГД о встрече 16 июля

Глава ЦИК России Элла Памфилова прокомментировала требование ряда кандидатов в депутаты Мосгордумы встретиться с ней во вторник, 16 июля.
Обновлено в 05:18
Экономика

Медведев посетил металлургическое производство в Туле

Обновлено в 06:55
Армия и оружие

Захарова ожидает катастрофу при силовом сценарии США в Иране

Если США применят силу в отношении Ирана, это приведет к эскалации кризиса на Ближнем Востоке, уверена официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 13:19
Политика

Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии

Европарламент утвердил кандидатуру экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, сообщил телеканал Sky News по итогам голосования, которое состоялось во вторник, 16 июля.
Обновлено в 14:40
Армия и оружие

Сирийская армия готовит очередное наступление на северо-западе Сирии

Сирийская арабская армия ведет подготовку к очередному этапу наступления в зоне Большого Идлиба.
Обновлено в 09:02
Космос

Прототип лунохода Тойоты будет сделан из серийного автомобиля

Официально объявлено: опытный образец «будет модифицированной версией стандартного серийного автомобиля».
Обновлено в 03:43
Футбол

Футболист «Зенита» Краневиттер заявил о желании сменить клуб

Аргентинский полузащитник петербургского «Зенита» Матиас Краневиттер заявил о желании сменить клуб из-за недостатка игровой практики.
Обновлено в 14:55
Армия и оружие

На видео попал полет ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем

Российское оборонное ведомство показало видео полета двух стратегических ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем.
Обновлено в 03:07
Политика

Гудкову и Соболь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму

Обновлено в 12:56
Армия и оружие

Репетиция Главного военно-морского парада прошла в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге 16 июля прошла репетиция военно-морского парада ко дню ВМФ.
Обновлено в 03:30
Политика

Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17

Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 15:10
Политика

Во Франции приняли закон о реставрации Нотр-Дам де Пари

Нижняя палата парламента Франции одобрила 16 июля законопроект, касающийся реставрации пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 14:52
Происшествия

Фура Филиппа Киркорова по дороге в Ростов попала в ДТП

На ухабистой и скользкой дороге недалеко от хутора Лагутники водитель фуры не справился с управлением, многотонную машину занесло и она свалилась в кювет.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие

Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе

Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Культура

В Чечне власти запретили артистам несогласованные выступления

Как уточняется, по мнению местных властей, артисты, которые распространяют свое творчество через YouTube, Instagram, «ВКонтакте» и другие соцсети, портят имидж народа республики.
Обновлено в 12:13
Экономика

Минфин подтвердил заморозку накопительной части пенсии

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил, что мораторий на формирование накопительной части пенсии будет продлен на 2022 год.
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