Политика
Трамп лишил Турцию самолетов F-35 из-за российских С-400Газета.Ru 16:25
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом Доме сообщил, что не позволит купить Турции истребители-бомбардировщики F-35 из-за решения Анкары приобрести у России зенитные ракетные комплексы С-400.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 17:01, Вашингтон
Армия и оружие
В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост
Обновлено вчера в 13:34
Политика
Госдеп заявил о подготовке ответа на покупку российских С-400 Турцией
Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео изучают возможные варианты ответа на приобретение Турцией российских комплексов С-400.
Обновлено в 15:14
Экономика
Турецкие отели снизили цены для российских туристов
Отели Турции снижают цены на размещение в июле-августе на 10-15%.
Обновлено в 07:36
Политика
Иран отбуксировал в свои воды сломавшийся в Персидском заливе танкер
Иран отбуксировал на свою территорию иностранный танкер, столкнувшийся с проблемой в Персидском заливе, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
Обновлено в 16:54
Космос
«Напечатать» базу на Луне «Роскосмосу» будет сложно — кандидат наук
Планы «Роскосмоса», связанные с использованием лунных материалов для строительства базы на Луне, едва ли осуществимы, заявил 16 июля ИА Красная Весна кандидат технических наук Константин Васильев.
Обновлено в 15:59
Кино
Скончалась актриса Ольга Вяликова
Центральный академический театр Российской армии сообщил о смерти 65-летней актрисы Ольги Вяликовой.
Обновлено в 07:45
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора
Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Политика
В Раде предложили отменить закон о государственном языке
Депутаты партии «Оппозиционный блок» внесли в Верховную раду Украины законопроект об отмене закона о государственном языке.
Обновлено в 13:04
Политика
Небензя призвал ООН отреагировать на украинский закон о языке
Постпред России при ООН Василий Небензя предложил СБ ООН беспристрастно оценить украинский закон о государственном языке, нарушающий минские соглашения.
Обновлено в 11:44
Общество
Какие опасности готовит лунное затмение 16 июля
Астрологи предупреждают - опасными будут дни 16 и 17 июля, когда произойдет лунное затмение.
Обновлено в 02:31
Футбол
«Црвена Звезда» вышла во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов
Сербская "Црвена Звезда" дома обыграла литовскую "Судуву" со счетом 2:1 во втором матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышла в следующий раунд.
Обновлено в 16:49
Экономика
Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей
Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн руб. Об этом заявил журналистам президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 07:26
Происшествия
Из горящей гостиницы возле «Москва-Сити» эвакуировали 70 человек
Из гостиницы в Пресненском районе столицы эвакуировали порядка 70 человек из-за пожара.
Обновлено в 16:54
Общество
Сбой произошел в единой базе российских загсов
Единая федеральная система «ЕГР ЗАГС» дала сбой по всей России. Об этом 16 июля сообщает телеканал «360».
Обновлено в 09:41
Политика
Памфилова прокомментировала призыв кандидатов в МГД о встрече 16 июля
Глава ЦИК России Элла Памфилова прокомментировала требование ряда кандидатов в депутаты Мосгордумы встретиться с ней во вторник, 16 июля.
Обновлено в 05:18
Экономика
Медведев посетил металлургическое производство в Туле
Обновлено в 06:55
Армия и оружие
Захарова ожидает катастрофу при силовом сценарии США в Иране
Если США применят силу в отношении Ирана, это приведет к эскалации кризиса на Ближнем Востоке, уверена официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 13:19
Политика
Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии
Европарламент утвердил кандидатуру экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, сообщил телеканал Sky News по итогам голосования, которое состоялось во вторник, 16 июля.
Обновлено в 14:40
Армия и оружие
Сирийская армия готовит очередное наступление на северо-западе Сирии
Сирийская арабская армия ведет подготовку к очередному этапу наступления в зоне Большого Идлиба.
Обновлено в 09:02
Космос
Прототип лунохода Тойоты будет сделан из серийного автомобиля
Официально объявлено: опытный образец «будет модифицированной версией стандартного серийного автомобиля».
Обновлено в 03:43
Футбол
Футболист «Зенита» Краневиттер заявил о желании сменить клуб
Аргентинский полузащитник петербургского «Зенита» Матиас Краневиттер заявил о желании сменить клуб из-за недостатка игровой практики.
Обновлено в 14:55
Армия и оружие
На видео попал полет ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем
Российское оборонное ведомство показало видео полета двух стратегических ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем.
Обновлено в 03:07
Армия и оружие
Репетиция Главного военно-морского парада прошла в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге 16 июля прошла репетиция военно-морского парада ко дню ВМФ.
Обновлено в 03:30
Политика
Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 15:10
Политика
Во Франции приняли закон о реставрации Нотр-Дам де Пари
Нижняя палата парламента Франции одобрила 16 июля законопроект, касающийся реставрации пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 14:52
Происшествия
Фура Филиппа Киркорова по дороге в Ростов попала в ДТП
На ухабистой и скользкой дороге недалеко от хутора Лагутники водитель фуры не справился с управлением, многотонную машину занесло и она свалилась в кювет.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Культура
В Чечне власти запретили артистам несогласованные выступления
Как уточняется, по мнению местных властей, артисты, которые распространяют свое творчество через YouTube, Instagram, «ВКонтакте» и другие соцсети, портят имидж народа республики.
Обновлено в 12:13
Экономика
Минфин подтвердил заморозку накопительной части пенсии
Заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил, что мораторий на формирование накопительной части пенсии будет продлен на 2022 год.
Обновлено в 11:53