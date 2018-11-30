Политика

Трамп хотел подарить Путину элитный пентхаус за 50 миллионов долларов
EG.RU
05:27

Трамп хотел подарить Путину элитный пентхаус за 50 миллионов долларов Стало известно о широком жесте, который в свое время планировал сделать миллиардер.
EG.RU05:27
с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп планировал передать президенту России Владимиру Путину пентхаус стоимостью $50 млн в небоскребе Trump Tower, который предполагалось построить в Москве, сообщает
 портал BuzzFeed со ссылкой на четырех человек (один из них называет себя автором этой идеи).
РБК02:53

Подробнее о событии

Трамп отреагировал на сообщения о пентхаусе для Путина за 50 миллионов долларов

Lenta.ru06:25

BuzzFeed сообщил о плане Трампа подарить Путину пентхаус в Москве

РБК03:22

BuzzFeed: компания Трампа планировала подарить Путину пентхаус в Trump Tower в Москве

Ведомости03:08

Trump Organization планировала подарить Владимиру Путину пентхаус стоимость 50 милл долларов в башне Трампа в Москве

Эхо Москвы03:03

Компания Трампа планировала подарить Путину пентхаус за 50 млн долларов

URA.Ruвчера в 23:49

BuzzFeed: компания Трампа планировала подарить Путину пентхаус в Trump Tower в Москве

Дождь02:20

СМИ: Компания Трампа планировала подарить Путину пентхаус за $50 млн в Trump Tower Moscow

Znak.comвчера в 22:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7120 источников, обновлено в 06:34, Ашберн
Политика

Украина запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет

Украина ограничила въезд в страну для граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, написал президент страны Петр Порошенко в Twitter.
Обновлено в 06:25
Политика

Кабмин ФРГ подтвердил встречу Путина и Меркель на G20

Обновлено в 06:21
Политика

В МИД России прокомментировали отмену Трампом встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским коллегой Владимиром Путиным скорее из-за внутриполитической динамики в своей стране, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 06:24
Политика

Солиста Большого театра Андрея Меркурьева не пустили на Украину

Зиновьева добавила, что, когда балет ставился в Одессе, постановщики "получили приветствие даже от министра культуры Украины".
Обновлено в 06:28
Политика

Сенат США осудил «российскую агрессию» в Керченском проливе

Американский сенат принял резолюцию, которая осуждает действия российской стороны в отношении украинских кораблей, устроивших провокацию в Керченском проливе.
Обновлено в 06:15
Политика

СБУ проводит обыски на территории Киево-Печерской лавры

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски на территории Киево-Печерской лавры, сообщили в пятницу в информационно-просветительском отделе Украинской православной церкви (УПЦ).
Обновлено в 06:28
Армия и оружие

Россия ограничит проход по Севморпути иностранным военным кораблям

Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев сообщил, что с 2019 года иностранные военные корабли смогут ходить по Северному морскому пути только после уведомления российских властей, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:20
Политика

ЕК утвердила выделение Украине €500 млн макрофинансовой помощи

Еврокомиссия утвердила выделение Украине пакета макрофинансовой помощи в размере €500 млн. Об этом сообщила пресс-служба ЕК.
Обновлено в 06:33
Политика

Зампред ЦБ РФ Торшин покинет пост в связи с выходом на пенсию

Статс-секретарь, заместитель председателя ЦБ РФ Александр Торшин покидает свой пост в связи с выходом на пенсию, говорится в пресс-релизе Банка России.
Обновлено в 06:26
Армия и оружие

Украина провела военные учения на побережье Азовского моря

Украинская авиация и армейская ПВО провели учения на побережье Азовского моря.
Обновлено в 06:25
Политика

Посольство России направило ноту в МИД Польши

Посольство России в Варшаве направило ноту в МИД Польши по поводу выходки польского государственного телеканала TVP, сообщил российским журналистам официальный представитель дипмиссии Владимир Александров.
Обновлено в 06:17
Политика

Макрона не встретили по прилёту на саммит G20

Французского лидера Эммануэля Макрона, который вместе с супругой прибыл в Аргентину на саммит G20, не встретили из-за недоразумения у трапа самолёта.
Обновлено в 06:23
Политика

Украинский артист балета Сергей Полунин получил российский паспорт

Известный украинский танцовщик Сергей Полунин получил российский паспорт, фотографию документа он опубликовал на своей странице в Instagram.
Обновлено в 06:17
Политика

Инцидент в Черном море обсудят на министерской встрече ОБСЕ в декабре

Инцидент в Черном море, в ходе которого военные корабли Украины вторглись в российские территориальные воды, обсудят на Совете министров иностранных дел ОБСЕ в начале декабря, сообщил генсек организации Томас Гремингер.
Обновлено в 06:23
Политика

Украина расторгнет 40 двусторонних договоров с Россией

Украина в одностороннем порядке расторгнет около 40 договоров с Россией, сказал Климкин в эфире телеканала ТСН.
Обновлено в 06:28
ещё по теме
Главное