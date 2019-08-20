Политика

WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки ГренландииВедомости 08:11

Администрация президента США обсуждала возможность предложить Дании в рамках сделки по покупке Гренландии ежегодно выплачивать острову субсидию в размере $600 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Читать в источнике
Комментировать207
с чего всё началось
Американская администрация обсуждала возможность предложить Дании ежегодные выплаты в 600 миллионов долларов за передачу Гренландии в бессрочное владение, пишет газета Washington Post
 со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
РИА Новости08:11

Подробнее о событии

WP назвала возможный размер ежегодных выплат США за Гренландию

RT на русском08:25

Как США приобретали территории у других стран

ТАСС14:41

Стало известно, сколько Трамп хотел заплатить за Гренландию

URA.Ru07:32

WP рассказала, сколько США хотели предложить Дании за Гренландию

РИА Новости08:33

Американский сенатор предвидел стремление Трампа захватить Гренландию

Газета.Ru15:54

СМИ узнали финансовую часть предложения США о покупке Гренландии

РБК07:58

СМИ: США хотели предложить за Гренландию $600 млн в год

Телеканал 360°07:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 18:46, Ашберн

Гренландию будут покупать частями

Вести.UZ10:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 18:46, Ашберн
Происшествия

В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку

Обновлено в 17:03
Армия и оружие

Армия Израиля по ошибке обстреляла израильский гражданский самолет

Израильские военные на Голанских высотах ошибочно открыли огонь по гражданскому летательному аппарату, приняв его за сирийский, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 15:20
Общество

Вышел новый роман Виктора Пелевина

Обновлено в 15:14
Политика

Савченко заявила, что украинцы выбрали авторитаризм

Обновлено в 16:34
Гаджеты

Названы ноутбуки, которые чаще всего сдают в ремонт

Как рассказали "РГ" в городском сервисе ремонта цифровых устройств "Чудо техники", чаще всего москвичи приносят ноутбуки ASUS (19%), Lenovo (18%) и HP (15%).
Обновлено вчера в 23:32
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Политика

Путин пообещал ответ на испытания США новой ракеты

Россия будет предпринимать зеркальные шаги в ответ на действия США по испытанию новой ракеты, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Хельсинки в среду.
Обновлено в 12:21
Баскетбол

Боломбой не сыграет за сборную России на чемпионате мира

Центровой сборной России и ЦСКА Джоэл Боломбой выбыл из состава национальной команды, которая готовится к чемпионату мира-2019.
Обновлено в 09:52
Культура

Курентзис планирует провести Дягилевский фестиваль в Париже

Оба проекта объединяет имя Сергея Дягилева: в Перми импресарио провел детство, а в театре Шатле начинались его знаменитые «Русские сезоны», - отмечается в сообщении MusicAeterna.
Обновлено в 15:01
Политика

Германия назвала условие возвращения России в G8

Ранее французский дипломатический источник заявил, что возвращение России в G8 зависит от прогресса в ситуации на Украине, передавало Reuters.
Обновлено в 08:35
Футбол

Семак дисквалифицирован за оскорбление арбитров

По словам Григорьянца, Семак дисквалифицирован на два матча Премьер-лиги и оштрафован на 100 тысяч рублей.
Обновлено в 11:27
Политика

Россия приготовилась к возможному обмену заключенными с Украиной

В московский следственный изолятор (СИЗО) «Лефортово» доставили еще двух граждан Украины, осужденных в России.
Обновлено в 14:37
ЖКХ

С 1 сентября в Подмосковье появятся новые платежки за ЖКХ

В сентябре жители Подмосковья получат обновленные платежные квитанции за жилищно-коммунальные услуги.
Обновлено в 14:51
Происшествия

Врачу, лечившему пострадавших под Северодвинском, объяснили заражение радиоактивным изотопом его поездкой в Таиланд

У врача Архангельской областной больницы, лечившего пострадавших при взрыве на полигоне под Северодвинском, нашли радиоактивный нуклид цезий-137.
Обновлено в 16:55
Происшествия

Пострадавшая в Турции девочка четыре раза пережила клиническую смерть

Обновлено в 10:16
Происшествия

В Греции футбольные фанаты избили продюсера Ruptly

Греческие футбольные фанаты напали на продюсера видеоагентства Ruptly во время съемки перед матчем Лиги чемпионов "Олимпиакос" — "Краснодар", сообщил телеканал RT.
Обновлено в 15:27
Происшествия

СК подтвердил факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян

Обновлено в 05:37
Армия и оружие

Израильская армия засекла пуск ракеты из сектора Газа

"Некоторое время назад засекли один пуск ракеты с территории сектора Газа в сторону Израиля" - говорится в сообщении.
Обновлено в 14:44
Экономика

Альфа-банк создает «дочку» на Кипре

Совет директоров Альфа-банка принял решение об учреждении компании Alfa Capital Markets Ltd. на территории республики Кипр для ведения корпоративно-инвестиционного бизнеса на зарубежных рынках, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе банка.
Обновлено в 17:59
Политика

Эксперты допустили вторые туры на выборах глав трех регионов

По мнению авторов доклада, врио губернатора Алтая Олегу Хорохордину приходится «разбираться с тяжелым наследием» его предшественника — Александра Бердникова, который в 2014 году набрал 50,63% и едва не «свалился» во второй тур.
Обновлено в 16:07
Политика

Трамп пообещал вернуть захваченных в Сирии террористов в Европу

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна вернет захваченных в Сирии террористов в страны их происхождения, в том числе в государства Евросоюза.
Обновлено в 16:39
Гаджеты

Компания Xiaomi закроет свою линейку Mi Mix

Компания Xiaomi в Китае боролась за права на торговую марку Mix, но в результате проиграла суд, а значит в дальнейшем она не сможет выпускать смартфоны Mi Mix.
Обновлено в 18:21
Технологии

Планы Facebook по созданию криптовалюты вызвали опасение у ЕС

Антимонопольная служба Европейского союза проверит компанию Facebook из-за ее планов по созданию собственной криптовалюты под названием Libra.
Обновлено в 08:42
Политика

Захарова назвала фейком платные документы после украинской тюрьмы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о распространении неверной информации о требовании денег с гражданина России Евгения Мефёдова, которого отпустили под залог из украинской тюрьмы.
Обновлено в 10:53
Авто

Mercedes-Benz представит в РФ новый микроавтобус Sprinter Tourist

Компания Mercedes-Benz Vans на Международной выставке «Комтранс» в сентябре представит новый премиальный микроавтобус Sprinter Tourist.
Обновлено в 03:06
Кино

В Лондоне продадут доспехи Рассела Кроу из фильма «Гладиатор»

Доспехи Максимуса, в которых персонаж Рассела Кроу щеголял в начальных сценах фильма "Гладиатор", продадут на аукционе в Лондоне по меньшей мере за тридцать шесть - шестьдесят тысяч долларов.
Обновлено в 05:33
Политика

Путин сравнил протестные акции в Москве с митингами в других странах

Обновлено в 12:16
Технологии

«ВКонтакте» запустила сервис AliExpress

Обновлено в 09:52
Кино

Sony обвинила Disney в расставании Человека-паука со вселенной Marvel

Обновлено в 03:20
Футбол

Старридж перешел в «Трабзонспор»

Английский нападающий Дэниэл Старридж стал футболистом турецкого «Трабзонспора». Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Обновлено в 12:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Гренландия
Автономная территория, входящая в Королевство Дания, между Северным Ледовитым и Атлантическим океанами, к востоку от Арктического архипелага. Хотя физиографически Гренландия является частью континента Северной Америки, Гренландия политически и культурно связана с Европой на протяжении тысячелетия. Большинство населения на острове составляют инуиты, чьи предки начали мигрировать с территории Канады примерно в 13 столетии, постепенно обосновываясь на острове.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное