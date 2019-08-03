Политика

Трамп: хорошим отношениям с Россией мешала «охота на ведьм»Вести.Ru вчера в 18:43

Трамп в очередной раз назвал это расследование фейковой "охотой на ведьм" и отметил, что она теперь мертва. Сам он, по его словам, желает наладить хорошие отношения с РФ и прилагает к этому усилия. Работа над докладом команда Мюллера завершила в марте 2019 года.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 07:59, Ашберн
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