Трамп в очередной раз назвал это расследование фейковой "охотой на ведьм" и отметил, что она теперь мертва. Сам он, по его словам, желает наладить хорошие отношения с РФ и прилагает к этому усилия. Работа над докладом команда Мюллера завершила в марте 2019 года.

Трамп: хорошим отношениям с Россией мешала «охота на ведьм»

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