Политика

Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией преградыРИА Новости вчера в 20:01

Президент США Дональд Трамп заявил, что преграда на пути установления добрых отношений с Россией – расследование экс-спецпрокурора Роберта Мюллера - "мертва".
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Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией преграды

РИА Новостивчера в 20:01

Трамп назвал «мертвым» препятствие для хороших отношений с Россией

РБКвчера в 21:02

Трамп заявил об отсутствии преград для улучшения отношений с Россией

RT на русскомвчера в 20:46

Проблема мертва: Трамп надеется на развитие отношений с Россией

РЕН ТВвчера в 22:44

Трамп: хорошим отношениям с Россией мешала «охота на ведьм»

Вести.Ruвчера в 18:43

Трамп заявил об исчезновении препятствия для хороших отношений с Россией

Газета.Ruвчера в 17:52

Трамп заявил о «смерти» проблемы, мешавшей налаживать отношения с РФ

Интерфаксвчера в 17:40
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 06:23, Ашберн
Общество

В Сети раскритиковали мать жениха за наряд «невесты»

Обновлено вчера в 23:48
Футбол

Около 55 тыс. зрителей ожидается на матче РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром»

Футбольный клуб "Зенит" ожидает, что матч четвертого тура чемпионата России против "Краснодара" посетят около 55 тыс. болельщиков.
Обновлено в 04:48
Политика

Стала известна зарплата Зеленского на посту президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский получает такую же зарплату, как и его предшественник Петр Порошенко, сообщило "Громадське" со ссылкой на Государственное управление делами главы государства.
Обновлено вчера в 23:55
Футбол

Защитник сборной Панамы Торрес дисквалифицирован на 10 матчей

Игрок «Сиэтла» Роман Торрес получил дисквалификацию на 10 матчей за употребление запрещенных веществ.
Обновлено в 04:35
Общество

Слова владельца сафари-парка о передаче Сибири немцам назвали гнусными

Заявление владельца крымского сафари-парка для львов «Тайган» Олега Зубкова, который выразил сожаление тем, что Сибирь не досталась немцам в 1941 году, является гнусным и отвратительным.
Обновлено в 03:15
Шоу-бизнес

Назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram

С 2011 года артистка начала музыкальную деятельность, а в 2017-м представила свой дебютный студийный альбом "Под звуки поцелуев".
Обновлено в 05:56
Единоборства

Стал известен возможный соперник Федора Емельяненко

Следующим соперником Федора Емельяненко в поединке в рамках бойцовского турнира Bellator может стать американский боец смешанного стиля (MMA) Куинтон Джексон, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:50
Общество

Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет

Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Политика

США ввели новые санкции против России

Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.
Обновлено в 06:04
Происшествия

В московском ресторане нашли тело человека, умершего 25 лет назад

В Москве проводится проверка по факту обнаружения тела человека. Оно пролежало под полом одного из столичных ресторанов более 25 лет.
Обновлено в 05:44
Политика

Стало известно об отставке главы офиса Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено 01 августа в 12:49
Общество

Мутко потребовал от чиновников Иркутской области работать быстрее

Вице-премьер Виталий Мутко потребовал от руководства муниципалитетов Иркутской области быстрее "взять себя в руки" и вплотную заняться проблемами жителей региона, пострадавших от наводнения.
Обновлено в 02:40
Экономика

Эксперты оценили, догнала ли Россия Португалию по уровню жизни

Владимир Путин когда-то ставил цель догнать южную европейскую страну по уровню среднедушевого ВВП за 15 лет.
Обновлено в 02:58
Футбол

«Урал» и «Ростов» объявили стартовые составы

"Урал" и "Ростов" объявили стартовые составы на матч четвертого тура РПЛ.
Обновлено в 05:48
Происшествия

Взрыв газа обрушил две стены в жилом доме под Владимиром

Обновлено в 05:06
Общество

Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики

Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 03:42
Армия и оружие

Шойгу открыл пятые Армейские международные игры

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу открыл в субботу пятые Армейские международные игры.
Обновлено в 05:00
Происшествия

В российском кафе зарезали сотрудника ФСБ

Обновлено в 06:14
Культура

Скончалась певица Александра Стрельченко

Обновлено вчера в 08:57
Происшествия

Крупный пожар в центре Москвы локализован

Площадь крупного пожара в старом здании в центре Москвы увеличилась до 5000 кв. метров. Ранее она составляла 2000 кв. метров.
Обновлено в 02:42
Происшествия

Преступная семейка в Петербурге «легализовала» 10 тысяч мигрантов

Обновлено в 05:28
Футбол

Лодыгин стал игроком «Газиантепспора»

Бывший вратарь "Зенита" подписал с турецким клубом контракт на два года.
Обновлено в 02:32
Происшествия

В центре Москвы столкнулись полицейская машина и такси

Обновлено в 05:33
Футбол

«Барселона» получит 7,5% от перепродажи Малкома

«Барселона» получит от «Зенита» 40 млн евро, а еще 5 млн евро прописаны в соглашении в качестве бонусов.
Обновлено в 04:27
Космос

Конец Света назначили на 12 августа 2019 года

Гигантский космический «скиталец», коим уфологии окрестили Нибиру, станет инициатором множества погодных аномалий, которые и приведут к гибели людей.
Обновлено вчера в 22:35
Политика

Италия предложила России помощь в тушении пожаров в Сибири

Италия предложила предоставить России два пожарных самолета Canadair для помощи в тушении лесных пожаров в Сибири, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
Обновлено в 03:54
Общество

Кортнев отказался вести анонсированный мэрией фестиваль в парке Горького

Мэрия Москвы в конце июля сообщила, что 3 и 4 августа в парке Горького пройдет фестиваль «Шашлык live» с участием знаменитых рок-музыкантов.
Обновлено в 05:47
Экономика

Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров

Российская Счетная палата оценила ущерб, который страна понесла за первые шесть месяцев этого года из-за лесных пожаров.
Обновлено вчера в 22:04
Интернет

Роскачество рекомендовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Чтобы не стать жертвой киберпреступника, помимо установки антивируса и обновлённого ПО на компьютер, стоит заклеивать камеру и микрофон до востребования.
Обновлено вчера в 01:38
Происшествия

Альпинист из Румынии получил травму на Эльбрусе

Обновлено в 04:06
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