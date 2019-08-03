Политика
Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией преградыРИА Новости вчера в 20:01
Президент США Дональд Трамп заявил, что преграда на пути установления добрых отношений с Россией – расследование экс-спецпрокурора Роберта Мюллера - "мертва".
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Общество
В Сети раскритиковали мать жениха за наряд «невесты»
Обновлено вчера в 23:48
Футбол
Около 55 тыс. зрителей ожидается на матче РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром»
Футбольный клуб "Зенит" ожидает, что матч четвертого тура чемпионата России против "Краснодара" посетят около 55 тыс. болельщиков.
Обновлено в 04:48
Политика
Стала известна зарплата Зеленского на посту президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский получает такую же зарплату, как и его предшественник Петр Порошенко, сообщило "Громадське" со ссылкой на Государственное управление делами главы государства.
Обновлено вчера в 23:55
Футбол
Защитник сборной Панамы Торрес дисквалифицирован на 10 матчей
Игрок «Сиэтла» Роман Торрес получил дисквалификацию на 10 матчей за употребление запрещенных веществ.
Обновлено в 04:35
Общество
Слова владельца сафари-парка о передаче Сибири немцам назвали гнусными
Заявление владельца крымского сафари-парка для львов «Тайган» Олега Зубкова, который выразил сожаление тем, что Сибирь не досталась немцам в 1941 году, является гнусным и отвратительным.
Обновлено в 03:15
Шоу-бизнес
Назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram
С 2011 года артистка начала музыкальную деятельность, а в 2017-м представила свой дебютный студийный альбом "Под звуки поцелуев".
Обновлено в 05:56
Единоборства
Стал известен возможный соперник Федора Емельяненко
Следующим соперником Федора Емельяненко в поединке в рамках бойцовского турнира Bellator может стать американский боец смешанного стиля (MMA) Куинтон Джексон, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:50
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Политика
США ввели новые санкции против России
Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.
Обновлено в 06:04
Происшествия
В московском ресторане нашли тело человека, умершего 25 лет назад
В Москве проводится проверка по факту обнаружения тела человека. Оно пролежало под полом одного из столичных ресторанов более 25 лет.
Обновлено в 05:44
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено 01 августа в 12:49
Общество
Мутко потребовал от чиновников Иркутской области работать быстрее
Вице-премьер Виталий Мутко потребовал от руководства муниципалитетов Иркутской области быстрее "взять себя в руки" и вплотную заняться проблемами жителей региона, пострадавших от наводнения.
Обновлено в 02:40
Экономика
Эксперты оценили, догнала ли Россия Португалию по уровню жизни
Владимир Путин когда-то ставил цель догнать южную европейскую страну по уровню среднедушевого ВВП за 15 лет.
Обновлено в 02:58
Футбол
«Урал» и «Ростов» объявили стартовые составы
"Урал" и "Ростов" объявили стартовые составы на матч четвертого тура РПЛ.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Взрыв газа обрушил две стены в жилом доме под Владимиром
Обновлено в 05:06
Общество
Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики
Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 03:42
Армия и оружие
Шойгу открыл пятые Армейские международные игры
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу открыл в субботу пятые Армейские международные игры.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В российском кафе зарезали сотрудника ФСБ
Обновлено в 06:14
Культура
Скончалась певица Александра Стрельченко
Обновлено вчера в 08:57
Происшествия
Крупный пожар в центре Москвы локализован
Площадь крупного пожара в старом здании в центре Москвы увеличилась до 5000 кв. метров. Ранее она составляла 2000 кв. метров.
Обновлено в 02:42
Футбол
Лодыгин стал игроком «Газиантепспора»
Бывший вратарь "Зенита" подписал с турецким клубом контракт на два года.
Обновлено в 02:32
Происшествия
В центре Москвы столкнулись полицейская машина и такси
Обновлено в 05:33
Футбол
«Барселона» получит 7,5% от перепродажи Малкома
«Барселона» получит от «Зенита» 40 млн евро, а еще 5 млн евро прописаны в соглашении в качестве бонусов.
Обновлено в 04:27
Космос
Конец Света назначили на 12 августа 2019 года
Гигантский космический «скиталец», коим уфологии окрестили Нибиру, станет инициатором множества погодных аномалий, которые и приведут к гибели людей.
Обновлено вчера в 22:35
Политика
Италия предложила России помощь в тушении пожаров в Сибири
Италия предложила предоставить России два пожарных самолета Canadair для помощи в тушении лесных пожаров в Сибири, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
Обновлено в 03:54
Общество
Кортнев отказался вести анонсированный мэрией фестиваль в парке Горького
Мэрия Москвы в конце июля сообщила, что 3 и 4 августа в парке Горького пройдет фестиваль «Шашлык live» с участием знаменитых рок-музыкантов.
Обновлено в 05:47
Экономика
Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров
Российская Счетная палата оценила ущерб, который страна понесла за первые шесть месяцев этого года из-за лесных пожаров.
Обновлено вчера в 22:04
Интернет
Роскачество рекомендовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Чтобы не стать жертвой киберпреступника, помимо установки антивируса и обновлённого ПО на компьютер, стоит заклеивать камеру и микрофон до востребования.
Обновлено вчера в 01:38
Происшествия
Альпинист из Румынии получил травму на Эльбрусе
Обновлено в 04:06