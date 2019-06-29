Политика
Трамп хочет увидеться с лидером Северной КореиКрасная весна 04:58
Трамп рассказал, что в ходе визита в Южную Корею, который должен состояться в ближайшие дни, он планирует посетить демилитаризованную зону, разделяющую Северную и Южную Кореи, и если лидер КНДР «сочтет нужным», то готов встретиться с ним.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 08:13, Вашингтон
Происшествия
BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»
Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Гаджеты
Дизайнер Джони Айв покидает компанию Apple
Обновлено вчера в 01:57
Общество
Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе
Обновлено в 08:05
Космос
Телескоп TESS нашел самую маленькую экзопланету
Космический телескоп TESS (NASA) обнаружил самую маленькую экзопланету за все время миссии.
Обновлено вчера в 05:43
Политика
Беглов сдержал обещание и назначил Капитанова в Смольный
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выполнил своё обещание и назначил Олега Капитанова на должность председателя комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 11:50
Политика
Путину докладывают о ситуации в Иркутской области
Президент России Владимир Путин получает доклады об обстановке в Иркутской области, где введён режим чрезвычайной ситуации из-за подтопления территории.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Хлопок газа произошёл в жилом доме в Коврове
В Коврове Владимирской области в жилом пятиэтажном доме произошёл хлопок газа. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.
Обновлено вчера в 23:41
Шоу-бизнес
Сосо Павлиашвили планирует обвенчаться с гражданской супругой
Сосо Павлиашвили признается, что считает себя счастливым человеком, ведь он на протяжении 20 лет вместе с Ириной, которая не рвется в ЗАГС.
Обновлено в 05:12
Политика
СБУ задержала за «дезертирство» освобождённого из плена в ЛДНР украинца
Сотрудники Службы безопасности Украины ворвались в дом и задержали одного из четверых украинских военнопленных, освобождённых вчера руководством ЛДНР .
Обновлено в 07:37
Политика
Пушков прокомментировал слова Порошенко о встрече Путина и Трампа
Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко, выразившего настороженность по поводу того, что Киев не предупредили о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита "Большой двадцатки".
Обновлено в 01:59
Интернет
«Раздевающее» девушек приложение взломали и слили в открытый доступ
Одному из пользователей Reddit удалось взломать программу DeepNude, позволяющую «раздевать» девушек на снимках, заплатив до $100.
Обновлено в 05:01
Здоровье
Эксперты: переедание сладкого в детстве влияет на вкусовые привычки во взрослом возрасте
Согласно докладу Агентства санитарной безопасности (Anses) Франции, регулярное употребление сладких десертов и напитков ведет к тому, что во взрослом возрасте эти дети будут предпочитать пищу с повышенным содержанием сахара.
Обновлено в 06:26
Политика
Владимир Путин заявил, что доволен итогами саммита G20
Президент России Владимир Путин заявил, что доволен итогами саммита G20 в японской Осаке.
Обновлено в 03:47
Политика
Путин и Абэ оценили развитие отношений между РФ и Японией
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в Осаке отметили серьезное продвижение в развитии двусторонних отношений по многим направлениям.
Обновлено в 07:16
Политика
Волкер возмутился предложением России освободить украинских моряков
Позже президент Украины Зеленский призвал главу России Владимира Путина освободить украинских моряков-провокаторов.
Обновлено в 03:42
Музыка
Концерт рэпера ЛСП на фестивале в Екатеринбурге отменили из-за давки
Концерт одного из хедлайнеров музыкального фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге, рэп-музыканта ЛСП, пришлось отменить из-за давки, произошедшей на площадке перед сценой.
Обновлено вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Ксения Собчак попросила Максима Виторгана пригласить ее на спектакль
Одной из первых постановку оценила Ксения Собчак. Виторган же признается, что не испытал никаких эмоций, когда она появилась.
Обновлено в 00:00
Наука
Карибские моллюски оказались способны выжить в подкисленном океане
Обновлено вчера в 03:51
Общество
Жена правителя Дубая сбежала с $40 млн
Обновлено в 03:11
Общество
МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Москве
Отмечается, что до 29 июня ожидается усиление северного ветра порывами 14-19 м / с. МЧС предупредила москвичей не ставить машины на парковочные участки возле деревьев и у слабо укрепленных конструкций.
Обновлено в 07:33
Политика
Трамп похвалил Путина за высказывание о либерализме
Трамп отметил, что высказывание Владимира Путина о современном европейском либерализме демонстрирует суть политики Старого Света.
Обновлено в 06:52
Армия и оружие
В ДНР заявили о попадании мины в дом престарелых в Ясиноватой
Обновлено вчера в 14:49
Политика
Миллер: «Газпром» не получал предложений от Украины по транзиту газа
По словам главы «Газпрома», Киев не сможет заключить новый договор с Европейским союзом о транзите газа, так как действующее соглашение все еще в силе.
Обновлено вчера в 11:02
Спорт
Сборная России по волейболу вышла в «Финал шести» Лиги наций
Обновлено в 04:23
Происшествия
Степной пожар под Новотроицком: в округе введен режим ЧС
Сегодня сильный степной пожар начался под Новотроицком. В городском округе ввели режим ЧС.
Обновлено в 08:05
Политика
Трамп рассказал о пяти стратегиях по Венесуэле
Президент США Дональд Трамп допускает, что может изменить подход к Венесуэле.
Обновлено в 04:34
Гаджеты
Поддельный iPhone XI появился в продаже
Многочисленные утечки, показывают, что новые iPhone XL и XL Max получат квадратную камеру на корпусе с модулем тройной камеры.
Обновлено в 05:03
Футбол
Бывший игрок «Ювентуса» возглавил молодежную команду клуба
Фабио Пеккья назначен главным тренером молодежной команды «Ювентуса» (U-21).
Обновлено в 07:35
Музыка
Бари Алибасов объявил о наборе трансгендеров в группу «На-На»
Обновлено в 04:11