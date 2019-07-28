Президент США Дональд Трамп предложил приравнять движение американских антифашистов в США (ANTIFA) к статусу террористической организации. Об этом он написал в своем твиттере. Отмечается, что американский глава назвал представителей движения "сумасшедшими трусливыми леворадикалами".

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