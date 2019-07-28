Политика
Трамп хочет приравнять антифашистов к террористамГазета.Ru вчера в 20:44
Президент США Дональд Трамп предложил приравнять движение американских антифашистов в США (ANTIFA) к статусу террористической организации. Об этом он написал в своем твиттере. Отмечается, что американский глава назвал представителей движения "сумасшедшими трусливыми леворадикалами".
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Трамп собрался объявить американских антифашистов террористической организацией
Взгляд.рувчера в 18:06
Трамп может объявить американских антифашистов террористической организацией
Московский Комсомолецвчера в 17:09
В США могут внести движения антифашистов в список террористических организаций
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 00:38, Вашингтон
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