Политика
Трамп хочет приравнять антифашистов к террористамГазета.Ru 20:44
Президент США Дональд Трамп предложил приравнять движение американских антифашистов в США (ANTIFA) к статусу террористической организации. Об этом он написал в своем твиттере. Отмечается, что американский глава назвал представителей движения "сумасшедшими трусливыми леворадикалами".
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Трамп может объявить американских антифашистов террористической организацией
Московский Комсомолец17:09
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 23:05, Вашингтон
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