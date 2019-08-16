Политика

WSJ сообщила о желании Трампа купить ГренландиюИзвестия вчера в 19:46

Президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию, которая является частью Дании, пишет в четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 16:44, Ашберн
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