Президент США Дональд Трамп заявил, что приглашение российского президента Владимира Путина в качестве гостя на саммит G7 в 2020 году «безусловно, возможно», передает Bloomberg. Следующий саммит «семерки» пройдет в США.

Армия и оружие Раскрыта причина ракетных испытаний под Северодвинском Карпов добавил, что произошедший на полигоне взрыв не имеет никакого отношения к ядерным испытаниям и не подпадает под действие Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Политика Макрон анонсировал встречу в «нормандском формате» в сентябре Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах провести в сентябре саммит в «нормандском формате», посвященный урегулированию кризиса на Украине.

Космос На техобслуживание выведены два спутника «Глонасс» Спутник «Глонасс-М» под номером 742, запущенный на орбиту в 2011 году, направлен на техническое обслуживание, сообщает информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш (Роскосмос).

Происшествия Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех Экс-глава автоконцерна Volkswagen Фердинанд Пиех умер вечером 25 августа.

Политика Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз» В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".

Общество Пользователи Сети назвали платье Меланьи Трамп костюмом клоуна Другой назвал платье «занавеской». «Цветы на платье похожи на дольки редиса или костюм клоуна из McDonaldʼs», — сыронизировали в Сети.

Экономика Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян Президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей.

Наука Жестоко убитый 1400 лет назад пикт мог быть королем или вождем Убитый с жестокостью около 1400 лет назад пикт, скелет которого был обнаружен исследователями на территории северо-востока Шотландии несколько лет назад, мог при жизни быть королем или вождем, информирует BBC.

Футбол ЦСКА близок к подписанию защитника «Севильи» Гомеса Московский футбольный клуб ЦСКА в ближайшее время может усилиться защитником испанской "Севильи" Серхи Гомесом.

Футбол Урал — Сочи 3:1 Нападающий Антон Заболотный, который перешел в "Сочи" из "Зенита" текущим летом, забил свой первый гол за новый клуб.

Гаджеты Dell представила два новых ноутбука под управлением Chrome OS В ноутбуке трансформере установлен 13,3-дюймовый дисплей разрешением Full HD, а в классической модели диагональ экрана составляет 14-дюймов и он будет доступен в разрешении HD и Full HD, причем при максимальном разрешении дисплея будет использоваться сенсорная матрица.

Политика Лавров рассказал о необратимости признания Абхазии Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Абхазия является состоявшимся демократическим государством.

Авто Специалисты рассказали, как на выбор автомобиля влияет возраст клиента Как именно возраст влияет на выбор автомобиля, рассказали порталу Wroom.ru в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр».

Общество Сотрудников Росгвардии могут лишить анонимности «Будет изучен данный законопроект, в том числе насколько он отвечает общественному запросу и соответствует стандартам безопасности», — цитирует его ТАСС.

Происшествия На станции метро «Ховрино» мужчина упал с платформы На станции «Ховрино» Замоскворецкой линии столичного метро житель Московской области упал с платформы на жесткий путь, сообщили «Ридусу» в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

Футбол Сын Месси отпраздновал гол в ворота «Барселоны» Сын нападающего «Барселоны» Лионеля Месси Матео отпраздновал гол в ворота каталонцев в матче второго тура чемпионата Испании против «Бетиса».

Экономика «Аэрофлот» может провести IPO «Победы» «Аэрофлот» изучает возможность проведения IPO авиакомпании «Победа», размещено может быть до 25% ее капитала при условии «корпоративного одобрения», рассказал в интервью «Интерфаксу» гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.

Происшествия В Италии заключенный сбежал из тюрьмы по простыням Не исключено, что побег 32-летнего поляка станет первым за 100-летнюю историю неаполитанской тюрьмы Гражданин Польши, находившийся в заключении в неаполитанской тюрьме за убийство, сбежал оттуда по связанным простыням.

Шоу-бизнес В Сочи Наталия Орейро поразила поклонников отличной фигурой на видео Ранее «Регион online» сообщал, что Наталия Орейро споет в Сочи на "Новой волне". Уругвайская звезда станет специальным гостем мероприятия.

Технологии Huawei планирует создать планшеты с российской ОС «Аврора» Китайская компания Huawei ведет переговоры об установке на свои планшеты принадлежащей «Ростелекому» операционной системы (ОС) «Аврора» для проведения переписи населения в России в 2020 году.

Авто Новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300 рассекретили в журнале Первые рендерные изображения внедорожника из отсканированного журнала опубликовал Kurdistan Automotive Blog.

Политика В Абхазии ответили на заявление Тбилиси о выборах Ранее МИД Грузии заявил, что считает президентские выборы в Абхазии нелегитимными и призывает международное сообщество принять меры "для приостановки продолжающихся незаконных процессов".