Политика
КоммерсантъТрамп хочет пригласить Путина на саммит G7 в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов пригласить президента России Владимира Путина на саммит G7 в 2020 году, который состоится в Соединенных Штатах, сообщает AFP.
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Армия и оружие
Раскрыта причина ракетных испытаний под Северодвинском
Испытания под Северодвинском связаны с разработкой оружия в связи с выходом США из договора по ПРО.
Lenta.ru 14:13
Экономика
Путин обеспокоен доходами россиян
Президент России Владимир Путин отметил, что инфляция в России постепенно приближается к целевому показателю и близка к 4,5% в годовом измерении, но даже с учетом этого, как и с учетом повышения зарплат реальные доходы граждан растут очень медленно, что вызывает беспокойство.
Новые Известия 14:49
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» похудел на 40 килограммов
Экспресс газета 10:10
Финансы
Курс доллара на Мосбирже снизился до 65,95 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 65,95 рубля.
ТАСС 03:04
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2019 года
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года.
Известия 13:09
Армия и оружие
Мантуров раскрыл сроки старта испытаний первого ракетоносца Ту-160М
Во время пресс-конференции министр уведомил о передаче первого Ту-160М на прохождение испытаний уже в конце 2020 года.
Дни24 05:10
Происшествия
В Москве загорелся Рождественский монастырь
Кровля одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря XIV века загорелась в центре Москвы, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 12:53
Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 13:49
Общество
В Екатеринбурге решили убрать крест с граффити Лампаса
RT на русском 10:58
Культура
Петру Мамонову сделали операцию
Актера Петра Мамонова, который в субботу был госпитализирован в Москве с инфарктом миокарда, в понедельник прооперировали, его состояние врачи оценивают как стабильное.
ТАСС 07:33
Общество
Двойник Стива Джобса найден в Египте
Газета.Ru 09:56
Происшествия
Суд отменил постановление об аресте 121 миллиона евро по делу Абызова
Мосгорсуд отменил постановление об аресте 121 миллиона евро по делу бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова, так как обеспечительная мера была наложена ошибочно, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Дрозда.
РИА Новости 13:25
Армия и оружие
Корабли ЧФ присоединились к учениям ЮВО
RT на русском 05:31
Здоровье
Дагестанская больница намерена усилить работу по борьбе с маммологическими заболеваниями
Республиканская клиническая больница № 2 в Махачкале планирует усилить работу в диагностике и лечении заболевании молочной железы, тем самым закрыв потребность региона в данном направлении.
Будущее России. Национальные проекты 12:04
Футбол
Жоау Мариу может перейти в «Локомотив»
Сообщается, что клубы уже ведут переговоры о трансфере.
Soccer.ru 09:26
Футбол
«Челси» в два раза увеличит зарплату Абрахаму
Напомним, что Абрахам совсем недавно забил свой первый гол за «Челси».
Soccer.ru 14:24
Политика
Проректор ВШЭ Валерия Касамара отказалась от дебатов с Любовью Соболь
Юрист ФБК, незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь и проректор Высшей школы экономики (ВШЭ), зарегистрированный кандидат Валерия Касамара проведут дебаты.
Афиша Daily 08:18
Технологии
Huawei планирует создать планшеты с российской ОС «Аврора»
Китайская компания Huawei ведет переговоры об установке на свои планшеты принадлежащей «Ростелекому» операционной системы (ОС) «Аврора» для проведения переписи населения в России в 2020 году.
Известия 14:29
Футбол
«ПСЖ» обменяет Неймара в «Реал» только на Винисиуса
В минувшем сезоне Неймар провёл 17 матчей в Лиге 1 за «ПСЖ», забил 15 голов и отдал семь голевых передач.
Евро-футбол.ру 12:02
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия 09:28
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
В конце прошлой недели издание Ura.ru сообщило, что в Нижнем Тагиле шестеро хирургов Центральной городской больницы № 1 и трое врачей из Демидовской больницы написали заявления об увольнении.
РБК 13:33
Общество
Мелания Трамп смутила пользователей сети своим нарядом на саммите G7
Жену президента США Дональда Трампа Меланию раскритиковали за наряд, в котором она появилась на саммите «Группы семи» G7 во Франции.
Lenta.ru 03:40
Политика
Премьер Канады объяснил невозможность возвращения России в G8
После начала дискуссии о возможном возвращении России в G8 Канада уже высказывалась против этого.
Взгляд.ру 12:52
Политика
«Известия»: Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичность
ТАСС вчера в 23:30
Путешествия
Доля выезжающих за границу летом россиян увеличилась на 12,5%
Доля россиян, выезжающих за границу на отдых в период с июня по август, увеличилась на 12,5% по сравнению с показателями прошлого года.
Известия 07:43
Экономика
Телефонные мошенники изобрели новый способ хищения денег
Телефонные мошенники начали выманивать у россиян деньги, представляясь именами известных банковских аналитиков, пишет «Коммерсантъ».
Lenta.ru 12:06
Шоу-бизнес
Игорь Крутой отпраздновал 65-летие на конкурсе «Новая волна» в Сочи
На музыкальном конкурсе «Новая волна» в Сочи прошел творческий вечер основателя конкурса, композитора Игоря Крутого, посвященный 65-летнию музыканта.
Культуромания 01:35
Происшествия
Пострадавшую в Турции девочку решили не перевозить в Петербург
Российская газета 12:20