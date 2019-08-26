Политика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп хочет пригласить Путина на саммит G7 в США

Президент США Дональд Трамп пообещал пригласить Владимира Путина в 2020 году на саммит G7, который пройдет в Америке.
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Трамп допустил приглашение России в G7

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ТАСС12:06
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