Президент США Дональд Трамп пообещал пригласить Владимира Путина в 2020 году на саммит G7, который пройдет в Америке.

Трамп хочет пригласить Путина на саммит G7 в США

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Происшествия Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.

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Армия и оружие Испытания под Северодвинском связали с разработкой новых ракет "Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - заявил Карпов на 53-й сессии рабочей группы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.

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Здоровье Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на информацию о массовых увольнениях врачей в Нижнем Тагиле.

Политика Американский сенатор Рон Джонсон заявил об отказе в российской визе Сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что российские власти отказали ему в визе, передает AP.

Теннис Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).

Политика Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.

Наука Сезонную смену окраса воробьинообразных объяснили половым отбором и защитой от хищника Орнитологи выяснили, что сезонная смена окраса у воробьинообразных зависит от того, насколько вид полигамен и представляет интерес для хищника, а также от изменчивости климата в месте обитания.

Транспорт В Шереметьево хотят сократить число голосовых сообщений Международная ассоциация аэропортов обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху с инициативой реализовать концепцию «Тихий аэропорт» на базе Шереметьево.

Происшествия Во Владивостоке дороги ушли под воду из-за ливней "Специалисты продолжают работу по ликвидации последствий непогоды во Владивостоке убирают сошедшие сели, грунт с дорог города", - рассказал представитель мэрии Владивостока.

Финансы Эксперты: российский рынок демонстрирует устойчивость к внешним шокам Эксперты, опрошенные ТАСС, полагают, что негативные настроения сменил комментарий президента США Дональда Трампа на саммите G7, временно снизивший риски эскалации торговой войны.

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