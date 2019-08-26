Политика
РИА НовостиТрамп хочет пригласить Путина на саммит G7 в США
Президент США Дональд Трамп пообещал пригласить Владимира Путина в 2020 году на саммит G7, который пройдет в Америке.
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Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Известия вчера в 09:28
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» со второй попытки пристыковался к МКС
Космический корабль "Союз МС-14" с первым российским человекоподобным роботом "Федором" успешно в автоматическом режиме причалил к Международной космической станции со второй попытки.
РИА Новости вчера в 23:11
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости вчера в 05:17
Политика
Грузинские авиакомпании задолжали России миллион долларов
Задолженность грузинских авиакомпаний перед Россией за аэронавигационное обслуживание достигла одного миллиона долларов, заявила в беседе с РИА Новости директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.
Lenta.ru вчера в 20:38
Армия и оружие
Испытания под Северодвинском связали с разработкой новых ракет
"Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - заявил Карпов на 53-й сессии рабочей группы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.
РИА Новости вчера в 14:26
Финансы
Доля нерезидентов в российских ОФЗ в июле снизилась до 30%
Доля нерезидентов на российском рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) в июле уменьшилась и на 1 августа 2019 года составила 30% против 30,8% по итогам июня, сообщил ЦБ РФ.
ТАСС вчера в 09:22
Шоу-бизнес
Ёла Санько рассказала, почему ее назвали в честь ёлочки
Вести.Ru вчера в 08:59
Происшествия
Сбежавший с пистолетом полицейский из Якутии найден мертвым
Газета.Ru вчера в 16:52
Здоровье
Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на информацию о массовых увольнениях врачей в Нижнем Тагиле.
Известия вчера в 10:46
Политика
Американский сенатор Рон Джонсон заявил об отказе в российской визе
Сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что российские власти отказали ему в визе, передает AP.
Коммерсантъ вчера в 21:40
Армия и оружие
В Монголии нашли останки 17 красноармейцев, сражавшихся на Халхин-Голе
Life.ru вчера в 23:34
Теннис
Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
Коммерсантъ вчера в 21:14
Политика
Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы
Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.
RT на русском вчера в 19:55
Наука
Сезонную смену окраса воробьинообразных объяснили половым отбором и защитой от хищника
Орнитологи выяснили, что сезонная смена окраса у воробьинообразных зависит от того, насколько вид полигамен и представляет интерес для хищника, а также от изменчивости климата в месте обитания.
N+1 24 августа в 07:19
Транспорт
В Шереметьево хотят сократить число голосовых сообщений
Международная ассоциация аэропортов обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху с инициативой реализовать концепцию «Тихий аэропорт» на базе Шереметьево.
Известия вчера в 18:28
Происшествия
Во Владивостоке дороги ушли под воду из-за ливней
"Специалисты продолжают работу по ликвидации последствий непогоды во Владивостоке убирают сошедшие сели, грунт с дорог города", - рассказал представитель мэрии Владивостока.
РИА Новости вчера в 21:51
Футбол
ЦСКА договорился об аренде защитника «Севильи»
ЦСКА хочет усилиться защитником «Севильи»
Евро-футбол.ру вчера в 15:16
Происшествия
Двоих полицейских в Анапе подозревают в принуждении 17-летней к сексу
RT на русском вчера в 13:49
Политика
Орден за разжигание. Как Зеленский евродепутата наградил
BaltNews.lv вчера в 12:11
Финансы
Эксперты: российский рынок демонстрирует устойчивость к внешним шокам
Эксперты, опрошенные ТАСС, полагают, что негативные настроения сменил комментарий президента США Дональда Трампа на саммите G7, временно снизивший риски эскалации торговой войны.
ТАСС вчера в 13:22
Политика
В России решили судиться с Boeing
Поводом для расторжения контракта называют небрежные действия и решения Boeing при разработке самолета, а также утаивание критической информации от клиентов и авиавластей США «Авиакапитал-Сервис» заказала 35 самолетов Max 8 до того, как их полеты запретили по всему миру в марте.
Lenta.ru вчера в 21:39
Культура
Кириенко рассказал о планах «Тавриды» выйти на международный уровень
Первый замруководителя Администрации президента РФ и председатель оргкомитета фестиваля Сергей Кириенко заявил, что представители «Тавриды АРТ» планируют вывести проект на международную арену.
Политическая Экспертиза вчера в 13:30
Происшествия
Пассажир упал на рельсы станции метро «Планерная» в Москве
Пассажир упал на рельсы на станции метро "Планерная" Таганско-Краснопресненской линии столичного метро.
Москва 24 вчера в 23:01
Политика
Родное село переименовали в честь Кадырова
Родовое село главы Чеченской Республики переименовано в честь Кадырова и теперь будет носить название Ахмат-Юрт.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) вчера в 10:55
Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 14:39
Общество
В США Johnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах
Суд в штате Оклахома обязал Johnson & Johnson (J&J) выплатить $572 млн за соучастие в стимулировании опиоидного кризиса, передает CNN.
РБК вчера в 20:21
Политика
В Жуковском открывается авиасалон МАКС-2019
В день открытия, 27 августа, на авиасалон прибудет президент России Владимир Путин, который планирует провести в Жуковском встречу со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.
ТАСС вчера в 17:09
Политика
Болтон планирует посетить Белоруссию на этой неделе
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон планирует посетить Белоруссию на этой неделе, сообщает в понедельник журнал Foreign Policy со ссылкой на источники в американском правительстве.
Интерфакс вчера в 16:20
Происшествия
В Новосибирске водитель сбил стоящих у киоска людей
REGNUM вчера в 22:55
Происшествия
В Москве загорелся Рождественский монастырь
Кровля одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря XIV века загорелась в центре Москвы, сообщает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 12:53