Трамп и нефть дали рынку шанс восстановить потери. Акции пошли вверхРБК 09:28

Последствия глобального запрета США на китайскую техническую компанию Huawei Technologies вызвали сильное падение на мировых рынках. Инвесторы опасаются того, что Китай и США так и не придут к торговой сделке. В четверг Дональд Трамп несколько успокоил инвесторов, заявив, что США ослабит запрет.

Трамп и нефть дали рынку шанс восстановить потери. Акции пошли вверх

Происшествия Взрыв произошел в центре Лиона, есть пострадавшие Как отмечается, взрыв произошел на пешеходной улице в центре города на углу улицы Виктора Гюго и улицы Сала, недалеко от площади Белькур, во втором округе Лиона.

Политика Захарова иронично отреагировала на отставку Терезы Мэй Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление британского премьера Терезы Мэй об отставке.

Авто Ferrari Hybrid Supercar был замечен в плотном камуфляже Итальянский производитель продолжает дорожные испытания Ferrari Hybrid Supercar под плотным камуфляжем, несмотря на то, что премьера новинки должна состоятся уже на следующей неделе.

Футбол «Чайка» получила право выступать в ФНЛ За тур до финиша первое место и право выступать в следующем сезоне в Олимп-ФНЛ завоевала "Чайка" из села Песчанокопское Ростовской области.

Общество БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.

Экономика Сердюков в «Ростехе» заработал за год более 200 млн рублей Супруга Чемезова заработала 181 млн рублей против 68,8 млн годом ранее. Доход, несовершеннолетнего ребенка Чемезова превысил 16 млн рублей.

Происшествия Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Волгограде В Волгограде пять человек пострадали в ДТП с участием маршрутки, которое произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Комсомольской.

Политика Путин посоветовал патриарху Кириллу разгрузить свой рабочий график "Хочу поздравить вас с праздником, с Днем тезоименитства, поблагодарить за совместную работу по укреплению страны и, само собой, за ваш вклад в укрепление Русской православной церкви, а, значит, в укрепление всей нашей страны, всей России", - сказал Путин на встрече с патриархом.

Происшествия В Дагестане СК просит суд об аресте имущества фигурантов дела об ОПС Следователи просят суд арестовать более 300 объектов недвижимости на сумму 20 миллиардов рублей, которые принадлежат фигурантам дела о создании преступного сообщества (ОПС), занимавшегося махинациями с землей в Дагестане, сообщается на сайте СК РФ.

Происшествия Производитель вагонов метро будет оштрафован за сбой на «серой» ветке На Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро, где вечером 23 мая произошел технический сбой из-за сломавшегося в туннеле поезда, полностью восстановлено движение.

Шоу-бизнес Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.

Политика Мария Захарова осадила Макфола и вступилась за Маргариту Симоньян Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала язвительный пост американского дипломата Майкла Макфола.

Политика Белоруссия на следующей неделе начнет возвращать грязную нефть России Выдавливание некачественной нефти по нефтепроводу "Дружба" с территории Белоруссии в сторону России начнется в понедельник-вторник (27-28 мая), заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас после встречи с российским премьером Дмитрием Медведевым.

Футбол Акинфеев назвал трех лучших футболистов, против которых он играл Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев назвал трех сильнейших футболистов, против которых ему приходилось играть.

Происшествия Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.

Шоу-бизнес Арестованную квартиру Жанны Фриске выставили на продажу Возможно, после продажи квартиры, как уверяет риелтор, в течении года, "Русфонд" больше не будет иметь претензий к семье покойной певицы.

Кино Пес из нового фильма Тарантино получил приз Каннского кинофестиваля Конкурс проводится с 1946 года, однако специальная премия для собак была учреждена только в 2001 году.

Авто Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа Первые 100 купе-кроссоверов Renault Arkana для российского рынка были куплены в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.

Футбол Дибала хочет остаться в «Ювентусе» Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала признался, что хочет остаться в клубе.