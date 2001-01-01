Экономика
Трамп и нефть дали рынку шанс восстановить потери. Акции пошли вверхРБК 09:28
Последствия глобального запрета США на китайскую техническую компанию Huawei Technologies вызвали сильное падение на мировых рынках. Инвесторы опасаются того, что Китай и США так и не придут к торговой сделке. В четверг Дональд Трамп несколько успокоил инвесторов, заявив, что США ослабит запрет.
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Происшествия
Взрыв произошел в центре Лиона, есть пострадавшие
Как отмечается, взрыв произошел на пешеходной улице в центре города на углу улицы Виктора Гюго и улицы Сала, недалеко от площади Белькур, во втором округе Лиона.
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление британского премьера Терезы Мэй об отставке.
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Астрономы выяснили, что делают плазменные «сосиски» на Солнце
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Ferrari Hybrid Supercar был замечен в плотном камуфляже
Итальянский производитель продолжает дорожные испытания Ferrari Hybrid Supercar под плотным камуфляжем, несмотря на то, что премьера новинки должна состоятся уже на следующей неделе.
Обновлено в 12:25
Футбол
«Чайка» получила право выступать в ФНЛ
За тур до финиша первое место и право выступать в следующем сезоне в Олимп-ФНЛ завоевала "Чайка" из села Песчанокопское Ростовской области.
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БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке
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Полет МиГ-31 в ближнем космосе, совершенный на высоте 21,5 км, показали на видео.
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Экономика
Сердюков в «Ростехе» заработал за год более 200 млн рублей
Супруга Чемезова заработала 181 млн рублей против 68,8 млн годом ранее. Доход, несовершеннолетнего ребенка Чемезова превысил 16 млн рублей.
Обновлено в 10:55
Культура
О госпитализации забытой Дорониной сообщил Малахов
Обновлено в 06:15
Авто
«АвтоВАЗ» объяснил, почему не ставит на Lada 4x4 более мощный мотор
Компания «АвтоВАЗ» пояснила, почему не ставит на Lada 4x4 современный, более мощный двигатель.
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Племянница Скрипаля рассказала о звонке дяди
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Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Волгограде
В Волгограде пять человек пострадали в ДТП с участием маршрутки, которое произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Комсомольской.
Обновлено в 08:40
Политика
Путин посоветовал патриарху Кириллу разгрузить свой рабочий график
"Хочу поздравить вас с праздником, с Днем тезоименитства, поблагодарить за совместную работу по укреплению страны и, само собой, за ваш вклад в укрепление Русской православной церкви, а, значит, в укрепление всей нашей страны, всей России", - сказал Путин на встрече с патриархом.
Обновлено в 07:41
Происшествия
В Дагестане СК просит суд об аресте имущества фигурантов дела об ОПС
Следователи просят суд арестовать более 300 объектов недвижимости на сумму 20 миллиардов рублей, которые принадлежат фигурантам дела о создании преступного сообщества (ОПС), занимавшегося махинациями с землей в Дагестане, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Производитель вагонов метро будет оштрафован за сбой на «серой» ветке
На Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро, где вечером 23 мая произошел технический сбой из-за сломавшегося в туннеле поезда, полностью восстановлено движение.
Обновлено вчера в 17:19
Шоу-бизнес
Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:58
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Мария Захарова осадила Макфола и вступилась за Маргариту Симоньян
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала язвительный пост американского дипломата Майкла Макфола.
Обновлено в 12:00
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Соперником сборной России в полуфинале ЧМ по хоккею станет Финляндия
Обновлено вчера в 16:36
Политика
Белоруссия на следующей неделе начнет возвращать грязную нефть России
Выдавливание некачественной нефти по нефтепроводу "Дружба" с территории Белоруссии в сторону России начнется в понедельник-вторник (27-28 мая), заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас после встречи с российским премьером Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 11:49
Футбол
Акинфеев назвал трех лучших футболистов, против которых он играл
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев назвал трех сильнейших футболистов, против которых ему приходилось играть.
Обновлено в 10:54
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Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено вчера в 09:58
Происшествия
Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ
Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Арестованную квартиру Жанны Фриске выставили на продажу
Возможно, после продажи квартиры, как уверяет риелтор, в течении года, "Русфонд" больше не будет иметь претензий к семье покойной певицы.
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Названы самые устойчивые и чувствительные к коррозии автомобили
Обновлено в 12:32
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Пес из нового фильма Тарантино получил приз Каннского кинофестиваля
Конкурс проводится с 1946 года, однако специальная премия для собак была учреждена только в 2001 году.
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Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа
Первые 100 купе-кроссоверов Renault Arkana для российского рынка были куплены в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.
Обновлено в 08:31
Футбол
Дибала хочет остаться в «Ювентусе»
Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала признался, что хочет остаться в клубе.
Обновлено в 11:36
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев встретился с тремя бабушками, посвятившими ему песню
По сюжету, женщины находятся у себя дома и поют песню, посвященную Гогену.
Обновлено в 07:18
Политика
Зеленский отменил несколько последних указов Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов, подписанных его предшественником Петром Порошенко.
Обновлено в 10:47