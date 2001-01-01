Экономика

Трамп и нефть дали рынку шанс восстановить потери. Акции пошли вверхРБК 09:28

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Последствия глобального запрета США на китайскую техническую компанию Huawei Technologies вызвали сильное падение на мировых рынках. Инвесторы опасаются того, что Китай и США так и не придут к торговой сделке. В четверг Дональд Трамп несколько успокоил инвесторов, заявив, что США ослабит запрет.
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Трамп и нефть дали рынку шанс восстановить потери. Акции пошли вверх

РБК09:28
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Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 13:11, Ашберн
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