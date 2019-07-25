с чего всё началось

Глава Белого дома Дональд Трамп назвал прошедшие выборы в Верховную раду свободными и демократическими – об этом он заявил в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американский лидер также поздравил лично Зеленского с уверенной победой его партии "Слуга народа".

Трамп и Зеленский поговорили по телефону о России

Происшествия Журналиста в Якутии оштрафовали за злоупотребление свободой информации Суд Якутска вынес наказание журналисту Михаилу Романову по делу о злоупотреблении свободой информации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Футбол Де Росси стал игроком «Бока Хуниорс» "Бока Хуниорс" объявила, что итальянский полузащитник Даниэле Де Росси стал игроком аргентинской команды.

Космос Космический корабль Dragon отправился с грузом к МКС Сегодня в 01.01 мск ракета-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Здоровье О смертельной опасности аспирина рассказали эксперты Эксперты советуют отказаться от употребления аспирина в качестве профилактики болезней сердца. Однако отказываться нужно постепенно.

Шоу-бизнес Россиянам предложили послушать Нетребко за два миллиона VIP-билеты на екатеринбургский концерт оперных певцов Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова продадут за два миллиона рублей.

Политика В США возобновили применение смертной казни на федеральном уровне Американские власти решили снова вернуться к исполнению смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне, сообщает пресс-служба минюста США.

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Политика США попросили Турцию не вводить в строй российские ЗРС С-400 Влиятельный американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что попросил главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу не вводить в строй российские ЗРК С-400, тогда США не будут вводить санкции.

Происшествия Игроки «Арсенала» подверглись вооруженному нападению Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил подвергся вооруженному нападению на севере британской столицы, сообщает Daily Mail.

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Баскетбол «Бостон» подписал контракт с 231-сантиметровым центровым Фаллом Центровой Тако Фалл подписал контракт с «Бостоном», сообщает официальный сайт «Селтикс». Также клуб подписал защитника Джавонте Грина.

Политика Климкин припугнул мечтающих о НАТО и ЕС украинцев Глава МИД Украины Павел Климкин подчеркнул, что у Украины могут возникнуть серьезные проблемы на пути вступления в НАТО и ЕС.

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Политика Крымские татары ответили на предложение Киева создать автономию Крымским татарам нет никакого дела до предложения украинских властей о "национальной автономии" на полуострове, заявил РИА Новости лидер организации "Къырым бирлиги" ("Единство Крыма") и Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев.

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Происшествия Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.

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Армия и оружие Пограничники Финляндии подтвердили нарушение границы самолетом РФ Пограничное ведомство нашло подтверждения факту залета российского самолета на территорию Финляндии.

Экономика ЦБ пообещал продавцам продуктов и одежды сниженный тариф на QR-платежи Банк России пообещал установить тариф на уровне 0,4% для супермаркетов и магазинов одежды и бытовой техники за прием QR-платежей в Системе быстрых платежей.