Политика
Трамп и Зеленский поговорили по телефону о РоссииГазета.Ru 15:29
Глава Белого дома Дональд Трамп назвал прошедшие выборы в Верховную раду свободными и демократическими – об этом он заявил в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американский лидер также поздравил лично Зеленского с уверенной победой его партии "Слуга народа".
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Происшествия
Журналиста в Якутии оштрафовали за злоупотребление свободой информации
Суд Якутска вынес наказание журналисту Михаилу Романову по делу о злоупотреблении свободой информации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Потепление в XXI веке оказалось первым крупнейшим за последние две тысячи лет на Земле, сообщает международная группа ученых на страницах издания Science Alert.
Обновлено в 13:30
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Де Росси стал игроком «Бока Хуниорс»
"Бока Хуниорс" объявила, что итальянский полузащитник Даниэле Де Росси стал игроком аргентинской команды.
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Космос
Космический корабль Dragon отправился с грузом к МКС
Сегодня в 01.01 мск ракета-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
Обновлено в 18:46
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О смертельной опасности аспирина рассказали эксперты
Эксперты советуют отказаться от употребления аспирина в качестве профилактики болезней сердца. Однако отказываться нужно постепенно.
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Общество
Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
На крайнем севере и северо-востоке европейской части страны возможно выпадение мокрого снега, рассказал заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Александр Голубев.
Обновлено вчера в 14:50
Политика
США попросили Турцию не вводить в строй российские ЗРС С-400
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Обновлено в 18:11
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Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил подвергся вооруженному нападению на севере британской столицы, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 16:17
Кино
Создатель сериала «Хранители» обругал создателя комикса «Хранители»
Создатель сериала "Хранители" Дэймон Линделоф в весьма непечатной форме отреагировал на критику автора оригинального комикса Алана Мура, призвавшего "не ассоциировать его с тем, что получилось в телевизионном шоу".
Обновлено в 02:20
Баскетбол
«Бостон» подписал контракт с 231-сантиметровым центровым Фаллом
Центровой Тако Фалл подписал контракт с «Бостоном», сообщает официальный сайт «Селтикс». Также клуб подписал защитника Джавонте Грина.
Обновлено в 17:34
Политика
Климкин припугнул мечтающих о НАТО и ЕС украинцев
Глава МИД Украины Павел Климкин подчеркнул, что у Украины могут возникнуть серьезные проблемы на пути вступления в НАТО и ЕС.
Обновлено в 16:53
Политика
В Австрии объявили в розыск подозреваемого в шпионаже россиянина
70-летнего подозреваемого задержали в нобяре 2018 года. По данным австрийской газеты Kurier, Зайцев родился в Москве.
Обновлено в 14:01
Политика
Крымские татары ответили на предложение Киева создать автономию
Крымским татарам нет никакого дела до предложения украинских властей о "национальной автономии" на полуострове, заявил РИА Новости лидер организации "Къырым бирлиги" ("Единство Крыма") и Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев.
Обновлено в 05:05
Общество
Володин рассказал, почему не читает Telegram-каналы
Председатель Госдумы Вячеслав Володин не читает Telegram-каналы, потому что не считает их информацию достоверной.
Обновлено в 16:09
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На кадрах девушка предстала в длинном вечернем платье черного цвета в горох.
Обновлено в 06:18
Наука
Ученые узнали, почему образуется «солнечное цунами»
Обновлено в 11:03
Происшествия
Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления
Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.
Обновлено в 05:15
Политика
Моряков захваченного Украиной российского танкера отпустили
Служба безопасности Украины (СБУ) отпустила моряков с задержанного российского танкера.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие
Пограничники Финляндии подтвердили нарушение границы самолетом РФ
Пограничное ведомство нашло подтверждения факту залета российского самолета на территорию Финляндии.
Обновлено в 09:33
Кино
Барецкий заявил об участии Микки Рурка в фильме «Брат-3»
Обновлено в 11:33
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Происшествия
Появилось видео нападения на Порошенко
Обновлено в 11:38
Экономика
ЦБ пообещал продавцам продуктов и одежды сниженный тариф на QR-платежи
Банк России пообещал установить тариф на уровне 0,4% для супермаркетов и магазинов одежды и бытовой техники за прием QR-платежей в Системе быстрых платежей.
Обновлено в 06:52
Армия и оружие
Капитан сообщил детали задержания российского танкера на Украине
Капитан задержанного на Украине российского танкера Илья Дребязка заявил, что экипаж не нарушал никаких правил, передает «РИА Новости».
Обновлено в 17:50