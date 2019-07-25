Политика

Трамп и Зеленский поговорили по телефону о РоссииГазета.Ru вчера в 15:29

Глава Белого дома Дональд Трамп назвал прошедшие выборы в Верховную раду свободными и демократическими – об этом он заявил в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американский лидер также поздравил лично Зеленского с уверенной победой его партии "Слуга народа".
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает
 пресс-служба украинского президента.
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Трамп провел первые телефонные переговоры с Зеленским

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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
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