с чего всё началось

Глава Белого дома Дональд Трамп назвал прошедшие выборы в Верховную раду свободными и демократическими – об этом он заявил в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американский лидер также поздравил лично Зеленского с уверенной победой его партии "Слуга народа".

Трамп и Зеленский поговорили по телефону о России

Происшествия Большегрузный самосвал провалился под землю в Кузбассе Рядом с административно-бытовым комплексом угледобывающего предприятия Киселевска большегруз полностью ушел под землю.

Политика В ООН прокомментировали задержание Украиной российского танкера Заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак, комментируя задержание украинской стороной российского танкера в порту Измаил, заявил, что все стороны должны избегать действий, ведущих к эскалации.

Авто В России построят новый автозавод По словам Сорокина, на первом этапе на новом предприятии организуют две сборочные линии, а к 2024 году построят цеха сварки и окраски.

Армия и оружие Иран испытал баллистическую ракету Иран провел успешные испытания баллистической ракеты средней дальности.

Политика Украинский посол предложил ввести в Донбасс иностранный контингент Введение иностранных вооружённых формирований в Донбасс для разоружения войск ДНР и ЛНР предложил осуществить Александр Левченко, украинский посол в Хорватии и Боснии и Герцеговине, в интервью блогеру Юрию Романенко.

Здоровье Волгоградцам назвали помогающие бросить курить продукты Какие продукты помогут просить курить, читайте в нашем материале. В первую очередь курильщикам необходима клетчатка.

Наука Потепление в XXI веке оказалось первым глобальным за две тысячи лет Потепление в XXI веке оказалось первым крупнейшим за последние две тысячи лет на Земле, сообщает международная группа ученых на страницах издания Science Alert.

Политика В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Восемь незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых Любовь Соболь, Елена Русакова и Кирилл Гончаров, получили сегодня утром повестки на допрос к следователю.

Финансы ЕЦБ вновь сохранил базовую ставку на нулевом уровне Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг, 25 июля, принял решение сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%.

Происшествия В Сочи после дождя обрушилась часть федеральной дороги Из-за последствий стихии в городе-курорте частично обрушилась автомобильная дорога федерального значения А-147 Джубга - Сочи в районе микрорайона Мамайка.

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Политика В Грузии задержали экс-министра обороны по делу о митинге в Тбилиси По данным следствия, на митингах 20 и 21 июня Окруашвили призывал демонстрантов и пытался проникнуть в здание парламента, а также участвовал в иных актах насилия.

Политика Юнкер отказал Джонсону в пересмотре условий Brexit Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отказал новому премьер-министру Великобритании Борису Джонсону в возобновлении переговоров об условиях выхода Соединенного королевства из ЕС, сообщает The Guardian со ссылкой на представителя европейского политика Мину Андрееву.

Общество В Петербурге во всех детских поликлиниках введут электронные медкарты Все детские медицинские учреждения в Санкт-Петербурге будут переведены на систему электронных медицинских карт до конца 2020 года, сообщил врио губернатора города Александр Беглов.

Происшествия Игроки «Арсенала» подверглись вооруженному нападению Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил подвергся вооруженному нападению на севере британской столицы, сообщает Daily Mail.

Армия и оружие Пограничники Финляндии подтвердили нарушение границы самолетом РФ Пограничное ведомство нашло подтверждения факту залета российского самолета на территорию Финляндии.

Политика Кличко вновь не смог выговорить слово Мэр Киева Виталий Кличко не смог выговорить название института и насмешил пользователей Сети.