Политика

Трамп и Зеленский поговорили по телефону о РоссииГазета.Ru 15:29

Глава Белого дома Дональд Трамп назвал прошедшие выборы в Верховную раду свободными и демократическими – об этом он заявил в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американский лидер также поздравил лично Зеленского с уверенной победой его партии "Слуга народа".
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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает
 пресс-служба украинского президента.
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