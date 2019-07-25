с чего всё началось

Глава Белого дома Дональд Трамп назвал прошедшие выборы в Верховную раду свободными и демократическими – об этом он заявил в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американский лидер также поздравил лично Зеленского с уверенной победой его партии "Слуга народа".

Трамп и Зеленский поговорили по телефону о России

Теннис Посольство в Вашингтоне заявило о дискриминации российских спортсменов Посольство России в Вашингтоне направило в Госдепартамент США ноту протеста в связи с отказом предоставить визу российской теннисистке Светлане Кузнецовой.

Политика Россия поставила Украине ультиматум по задержанному танкеру Россия требует незамедлительного возвращения задержанного СБУ танкера, об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич на своей странице в фейсбуке.

Политика Кличко вновь не смог выговорить слово Мэр Киева Виталий Кличко не смог выговорить название института и насмешил пользователей Сети.

Общество Путин пригласил детей из пострадавших от паводка регионов на парад Президент РФ Владимир Путин пригласил пострадавших от паводка в Иркутской области на военно-морской парад в Санкт-Петербурге.

Гаджеты Apple покупает модемный бизнес Intel за $1 млрд Компании Apple приобретает у Intel большую часть её бизнеса, связанного с модемами для смартфонов.

Шоу-бизнес Собчак показала ягодицы в ответ на критический стих Шнурова Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram пикантное видео и сопроводила его язвительным стихотворным ответом лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову.

Происшествия В порту Ейска задержано судно под флагом Молдавии В кубанском городе Ейске инспекторы государственного портового контроля задержали судно LIZORI под флагом Молдавии из-за его технической изношенности и нарушений по выплате зарплаты экипажу.

Политика Власти США просят Турцию не вводить в строй российские С-400 Влиятельный американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (Южная Каролина) заявил, что он по просьбе президента США Дональда Трампа лично попросил министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу не вводить в строй российские зенитно-ракетные комплексы С-400, и тогда Вашингтон не будет вводить санкции против Анкары.

Общество В Гидрометцентре предупредили россиян о снеге в выходные Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что в конце недели есть вероятность дождя и мокрого снега на крайнем севере и на северо-востоке европейской территории России.

Политика Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома Юриста Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома, передает телеканал «Дождь».

Политика Капитан сообщил детали задержания российского танкера на Украине Капитан задержанного на Украине российского танкера Илья Дребязка заявил, что экипаж не нарушал никаких правил, передает «РИА Новости».

Политика Украинский посол предложил «хорватский сценарий» для захвата Донбасса В результате существенно изменилась этническая карта современной Хорватии: оттуда бежали, по разным оценкам, от 200 до 250 тысяч сербов, еще от 100 до нескольких тысяч гражданских лиц были убиты Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Общество В Амурской области ввели режим ЧС из-за паводка Решение ввести на всей территории Приамурья режим чрезвычайной ситуации приняли на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в правительстве области, сообщает пресс-служба.

Происшествия В Тулуне эвакуировали жильцов треснувшей после наводнения пятиэтажки В Тулуне Иркутской области спасатели провели эвакуацию жильцов пятиэтажного дома, который пошел трещинами после наводнения.

Политика Канада и ЕС нашли способ обойти блокировку США по ВТО Напомним, на двухдневном саммите Канада — ЕС 17–18 июля в Монреале канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что уже почти согласовал с Брюсселем временный апелляционный арбитраж из-за блокировки США работы ВТО.

Гаджеты Apple снова рекламирует безопасность своих смартфонов Менеджеры по рекламе компании знают, что последнее время много появляется сообщений об утечке данных, прослушивания, слежки за пользователями и другое.

Происшествия Игроки «Арсенала» подверглись вооруженному нападению Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил подвергся вооруженному нападению на севере британской столицы, сообщает Daily Mail.

Футбол Влашич: ЦСКА ждёт реально очень сложная игра с «Локомотивом» Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом».

Политика Палестина заявила о приостановке действия всех соглашений с Израилем Палестинский лидер Махмуд Аббас заявил о приостановке действия всех соглашений с Израилем.

Космос Первый выход женщины в открытый космос состоялся 35 лет назад В четверг, 25 июля, исполняется 35 лет с момента выхода женщины в открытый космос.

Экономика 75% россиян не хватает денег до зарплаты Всего было опрошено 1,5 респондентов. Отмечается, что около 25% участников опроса почти не нуждаются в дополнительных средствах.