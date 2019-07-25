Политика
Трамп и Зеленский поговорили по телефону о РоссииГазета.Ru 15:29
Глава Белого дома Дональд Трамп назвал прошедшие выборы в Верховную раду свободными и демократическими – об этом он заявил в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американский лидер также поздравил лично Зеленского с уверенной победой его партии "Слуга народа".
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 22:18, Вашингтон
Теннис
Посольство в Вашингтоне заявило о дискриминации российских спортсменов
Посольство России в Вашингтоне направило в Госдепартамент США ноту протеста в связи с отказом предоставить визу российской теннисистке Светлане Кузнецовой.
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Россия поставила Украине ультиматум по задержанному танкеру
Россия требует незамедлительного возвращения задержанного СБУ танкера, об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич на своей странице в фейсбуке.
Обновлено в 14:41
Политика
Кличко вновь не смог выговорить слово
Мэр Киева Виталий Кличко не смог выговорить название института и насмешил пользователей Сети.
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Путин пригласил детей из пострадавших от паводка регионов на парад
Президент РФ Владимир Путин пригласил пострадавших от паводка в Иркутской области на военно-морской парад в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:38
Гаджеты
Apple покупает модемный бизнес Intel за $1 млрд
Компании Apple приобретает у Intel большую часть её бизнеса, связанного с модемами для смартфонов.
Обновлено в 18:23
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Собчак показала ягодицы в ответ на критический стих Шнурова
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram пикантное видео и сопроводила его язвительным стихотворным ответом лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову.
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СМИ сообщили о запуске баллистической ракеты Ираном
Иран провел запуск баллистической ракеты, сообщает телеканал Fox News.
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Происшествия
В порту Ейска задержано судно под флагом Молдавии
В кубанском городе Ейске инспекторы государственного портового контроля задержали судно LIZORI под флагом Молдавии из-за его технической изношенности и нарушений по выплате зарплаты экипажу.
Обновлено вчера в 05:48
Политика
Власти США просят Турцию не вводить в строй российские С-400
Влиятельный американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (Южная Каролина) заявил, что он по просьбе президента США Дональда Трампа лично попросил министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу не вводить в строй российские зенитно-ракетные комплексы С-400, и тогда Вашингтон не будет вводить санкции против Анкары.
Обновлено в 16:59
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В Гидрометцентре предупредили россиян о снеге в выходные
Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что в конце недели есть вероятность дождя и мокрого снега на крайнем севере и на северо-востоке европейской территории России.
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Музыка
Бузова заявила, что даст последний концерт
Бузова заявила, что даст последний концерт.
Обновлено в 03:23
Политика
Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома
Юриста Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома, передает телеканал «Дождь».
Обновлено в 17:31
Политика
Капитан сообщил детали задержания российского танкера на Украине
Капитан задержанного на Украине российского танкера Илья Дребязка заявил, что экипаж не нарушал никаких правил, передает «РИА Новости».
Обновлено в 17:50
Политика
Украинский посол предложил «хорватский сценарий» для захвата Донбасса
В результате существенно изменилась этническая карта современной Хорватии: оттуда бежали, по разным оценкам, от 200 до 250 тысяч сербов, еще от 100 до нескольких тысяч гражданских лиц были убиты Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Обновлено в 18:58
Шоу-бизнес
Экс-супруге Андрея Аршавина поклонник подарил кольцо с бриллиантами
Алиса Аршавина – бывшая супруга знаменитого футболиста, не унывает после развода.
Обновлено в 15:19
Общество
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Решение ввести на всей территории Приамурья режим чрезвычайной ситуации приняли на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в правительстве области, сообщает пресс-служба.
Обновлено в 21:46
Происшествия
В Тулуне эвакуировали жильцов треснувшей после наводнения пятиэтажки
В Тулуне Иркутской области спасатели провели эвакуацию жильцов пятиэтажного дома, который пошел трещинами после наводнения.
Обновлено в 09:13
Политика
Канада и ЕС нашли способ обойти блокировку США по ВТО
Напомним, на двухдневном саммите Канада — ЕС 17–18 июля в Монреале канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что уже почти согласовал с Брюсселем временный апелляционный арбитраж из-за блокировки США работы ВТО.
Обновлено в 20:47
Гаджеты
Apple снова рекламирует безопасность своих смартфонов
Менеджеры по рекламе компании знают, что последнее время много появляется сообщений об утечке данных, прослушивания, слежки за пользователями и другое.
Обновлено в 15:41
Происшествия
Игроки «Арсенала» подверглись вооруженному нападению
Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил подвергся вооруженному нападению на севере британской столицы, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 16:17
Футбол
Влашич: ЦСКА ждёт реально очень сложная игра с «Локомотивом»
Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом».
Обновлено в 20:55
Происшествия
Появилось видео нападения на Порошенко
Обновлено в 11:38
Политика
Палестина заявила о приостановке действия всех соглашений с Израилем
Палестинский лидер Махмуд Аббас заявил о приостановке действия всех соглашений с Израилем.
Обновлено в 17:41
Космос
Первый выход женщины в открытый космос состоялся 35 лет назад
В четверг, 25 июля, исполняется 35 лет с момента выхода женщины в открытый космос.
Обновлено в 06:29
Экономика
75% россиян не хватает денег до зарплаты
Всего было опрошено 1,5 респондентов. Отмечается, что около 25% участников опроса почти не нуждаются в дополнительных средствах.
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Космос
Пожар на звездолете SpaceX сняли на видео
Обновлено в 03:25
Экономика
Россия ограничила для иностранцев российский рынок газовых турбин
В отношении турбин мощностью до 35 МВт устанавливаются ограничения по доли стоимости иностранных товаров, использованных для их производства: не более 50% до 31 декабря 2019 года и не более 30% после этого.
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В ОАЭ ищут специалиста по розыску заброшенных суперкаров
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