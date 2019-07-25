с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора поздравил украинского президента Владимира Зеленского с уверенной победой его партии "Слуга народа" на внеочередных выборах в Верховную раду, главы двух государств также обсудили ряд других вопросов, включая санкции против России, сообщила в четверг пресс-служба украинского лидера.

Трамп и Зеленский обсудили санкции против России

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