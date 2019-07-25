Политика
Трамп и Зеленский обсудили санкции против РоссииРИА Новости 20:11
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора поздравил украинского президента Владимира Зеленского с уверенной победой его партии "Слуга народа" на внеочередных выборах в Верховную раду, главы двух государств также обсудили ряд других вопросов, включая санкции против России, сообщила в четверг пресс-служба украинского лидера.
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Политика
Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома
Юриста Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома, передает телеканал «Дождь».
Обновлено в 17:31
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 10:52
Авто
Названы самые популярные в России китайские автомобили
За основу составленного топ-10 китайских марок в автопарке России специалисты взяли данные по количеству зарегистрированных автомобилей по состоянию на начало года.
Обновлено в 04:12
Общество
Жара в Париже побила абсолютный температурный рекорд
В Париже побит абсолютный температурный рекорд, сообщила метеорологическая служба Meteo France.
Обновлено в 09:00
Космос
Пожар на звездолете SpaceX сняли на видео
Обновлено в 03:25
Теннис
Посольство в Вашингтоне заявило о дискриминации российских спортсменов
Посольство России в Вашингтоне направило в Госдепартамент США ноту протеста в связи с отказом предоставить визу российской теннисистке Светлане Кузнецовой.
Обновлено в 20:31
Политика
ООН призвала Россию и Украину избегать эскалации в Черном море
ООН в связи с захватом российского танкера Службой безопасности Украины призвала стороны действовать в рамках международного права и избегать эскалации в районе Черного моря.
Обновлено в 12:46
Футбол
Новичок «Реала» Менди пропустит около месяца из-за травмы
Защитник «Реала» Ферлан Менди получил повреждение. У 24-летнего футболиста диагностирована мышечная травма передней части бедра правой ноги.
Обновлено в 16:31
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева восхитилась фигурой Василисы Володиной
В комментариях высказалась также Лариса Гузеева, отметив, что с такой фигурой ходила бы голая.
Обновлено в 11:01
Космос
В США ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала к МКС
Американская компания SpaceX в четверг осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon, который должен доставить груз для экипажа Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 18:05
Кино
Умер народный артист Анатолий Торопов
Обновлено в 09:56
Единоборства
Соперник погибшего Дадашева отказался от гонорара за бой
Обновлено в 14:46
Политика
В Австрии объявили в розыск подозреваемого в шпионаже россиянина
70-летнего подозреваемого задержали в нобяре 2018 года. По данным австрийской газеты Kurier, Зайцев родился в Москве.
Обновлено в 14:01
Происшествия
Вода наступает: в Амурской области эвакуируют жителей села Норск
В Амурской области гребень Селемджинского паводка проходит в районе села Норск Селемджинского района.
Обновлено в 06:18
Наука
Потепление в XXI веке оказалось первым глобальным за две тысячи лет
Потепление в XXI веке оказалось первым крупнейшим за последние две тысячи лет на Земле, сообщает международная группа ученых на страницах издания Science Alert.
Обновлено в 13:30
Единоборства
Ковалев и Альварес могут провести бой в октябре
Обновлено в 20:15
Экономика
Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли на 3%
Обыкновенные акции "Газпрома" выросли на Московской бирже на 3,5%, до 219,42 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:46 мск.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес
В Сети обсуждают Утяшеву в вечернем платье на рыбалке
На кадрах девушка предстала в длинном вечернем платье черного цвета в горох.
Обновлено в 06:18
Общество
О снеге в выходные предупредили в Гидрометцентре
В Северо-восточной части России и на Севере не исключено выпадение мокрого снега с дождем.
Обновлено вчера в 12:53
Происшествия
Налетчики похитили тонну золота при нападении на аэропорт в Бразилии
Вооруженные преступники похитили около тонны золота из грузового терминала международного аэропорта бразильского Сан-Паулу.
Обновлено в 16:54
Армия и оружие
Завершен первый этап поставок систем С-400 Турции
Транспортные самолеты совершили около тридцати полетов из России в Турцию. Категорически против сделки выступают США.
Обновлено в 09:30
Происшествия
В Бельгии двух человек задержали из-за стрельбы на вокзале
Два человека задержаны после инцидента с дракой и предполагаемой стрельбой на железнодорожном вокзале в курортном бельгийском городе Остенде, сообщило в четверг местное издание Focus-wtv.
Обновлено в 06:34
Здоровье
ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С
Свыше 257 млн человек в мире заражены гепатитом В и еще 71 миллион проживает с хронической инфекцией гепатита С, при этом без необходимого лечения к 2030 году от заболевания погибнет 4,5 миллиона человек, заявил глава отдела по исследованию гепатита во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марк Балтрейс.
Обновлено в 18:40
Происшествия
В порту Ейска задержано судно под флагом Молдавии
В кубанском городе Ейске инспекторы государственного портового контроля задержали судно LIZORI под флагом Молдавии из-за его технической изношенности и нарушений по выплате зарплаты экипажу.
Обновлено вчера в 05:48
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено вчера в 09:30
Политика
Партия Зеленского собралась устроить на Украине «рынок земли»
Партия «Слуга народа» поддерживает создание «рынка земли» и либерализацию социальной сферы на Украине, заявил глава партии Дмитрий Разумков.
Обновлено в 18:55
Здоровье
Жительница подмосковной Балашихи родила четверню
Обновлено в 11:53