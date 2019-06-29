Трамп и Си Цзиньпин отказались от пошлинBFM.ru 02:18

Президент США Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 договорились о возобновлении переговоров по спорным торговым вопросам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальные китайские СМИ.

Трамп и Си Цзиньпин отказались от пошлин

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