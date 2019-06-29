Политика
Трамп и Си Цзиньпин отказались от пошлинBFM.ru 02:18
Президент США Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 договорились о возобновлении переговоров по спорным торговым вопросам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальные китайские СМИ.
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Общество
Жена правителя Дубая сбежала с $40 млн
Обновлено в 03:11
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Экономика
Японский консорциум купил у НОВАТЭКа долю в «Арктик СПГ-2»
Консорциум японских Mitsui&Co и Japan Oil, Gas and Metals National Corp. (JOGMEC) покупает долю во втором заводе НОВАТЭКа по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2», сообщается на сайте российской компании.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева проводит отпуск в Сингапуре
Лера Кудрявцева впервые после декрета отправилась в отпуск. Телезвезда решила посетить Сингапур, где встретилась со своими подругами.
Обновлено в 06:40
Футбол
МЮ объявил о трансфере Ван-Биссаки из «Кристал Пэлас»
Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с британским защитником Аароном Ван-Биссакой.
Обновлено в 07:40
Футбол
«Зенит» разгромил «Гонвед» в контрольном матче
Обновлено в 07:19
Политика
СБУ задержала за «дезертирство» освобождённого из плена в ЛДНР украинца
Сотрудники Службы безопасности Украины ворвались в дом и задержали одного из четверых украинских военнопленных, освобождённых вчера руководством ЛДНР .
Обновлено в 07:37
Армия и оружие
В ДНР заявили о попадании мины в дом престарелых в Ясиноватой
Обновлено вчера в 14:49
Происшествия
На Курском вокзале произошло убийство
Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве на Курском вокзале в Москве.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Степной пожар под Новотроицком: в округе введен режим ЧС
Сегодня сильный степной пожар начался под Новотроицком. В городском округе ввели режим ЧС.
Обновлено в 08:05
Политика
Эрдоган заявил об отсутствии отсрочек по поставкам Турции С-400
Обновлено вчера в 22:54
Политика
Возвращение РФ в ПАСЕ не связано с украинскими моряками
Возвращение российской делегации в ПАСЕ не связано с украинскими моряками, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 07:35
Транспорт
В Приангарье паводок разрушил девять мостов
Отмечается, что в районе паводка в Иркутской области затоплено 27 участков региональных дорог общей протяженностью более 200 километров, разрушено 15 автомобильных мостов, 35 водопропускных труб.
Обновлено в 07:14
Политика
Миллер: «Газпром» не получал предложений от Украины по транзиту газа
По словам главы «Газпрома», Киев не сможет заключить новый договор с Европейским союзом о транзите газа, так как действующее соглашение все еще в силе.
Обновлено вчера в 11:02
Политика
Меркель ответила на вопрос о своем здоровье
Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Обновлено в 05:22
Политика
Страны G20 откажут коррупционерам в убежище
Обновлено в 06:10
Политика
Путин и Абэ оценили развитие отношений между РФ и Японией
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в Осаке отметили серьезное продвижение в развитии двусторонних отношений по многим направлениям.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
Подлодка проекта 949А «Омск» передана флоту после модернизации
Атомная подлодка проекта 949А (шифр "Антей") передана в субботу Тихоокеанскому флоту (ТОФ) после модернизации.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие
Американский десантный корабль зашел в порт Одессы
Обновлено в 06:44
Театры
Курентзис завершит работу в Пермском театре на посту худрука оперой Моцарта
С нового сезона Курентзис прекращает работу в качестве худрука Пермского театра оперы и балета, но остается художественным руководителем Международного Дягилевского фестиваля в Перми, сохраняет за собой право на постановки на пермской сцене одной или нескольких опер в сезон, а также ангажемент на выступления оркестра MusicAeterna.
Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес
Сотрудники ДПС обыскали машину Влада Соколовского
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Меган Маркл ищет для сына третью няню за 6 недель
Меган Маркл с принцем Гарри ищет для сына Арчи третью няню за 6 недель.
Обновлено в 04:32
Политика
Путин ответил на возражения Элтона Джона
Президент России Владимир Путин считает, что британский певец Элтон Джон заблуждается относительно отношения к геям в РФ.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Хлопок газа произошёл в жилом доме в Коврове
В Коврове Владимирской области в жилом пятиэтажном доме произошёл хлопок газа. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.
Обновлено вчера в 23:41
Экономика
Под одну закупку: самозанятых поставщиков хотят приравнять к МСП
Самозанятые в деле Минэкономразвития прорабатывает вопрос о распространении на самозанятых граждан преференций по закупкам, предусмотренных для малых и средних предприятий.
Обновлено вчера в 17:01
Общество
В России утвердили список запрещенных к содержанию животных
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено вчера в 05:41
Происшествия
Пожар на 25 га произошел в иркутском заказнике «Туколонь»
Лесной пожар на площади 25 га зарегистрирован в субботу в заказнике "Туколонь" в Иркутской области, по делу о вырубках в котором в начале июня был арестован министр лесного комплекса региона Сергей Шеверда.
Обновлено в 05:22
Общество
Популярная летняя обувь оказалась опасной для здоровья
В апреле американские ортопеды предупредили, что сандалии на высокой платформе, вернувшиеся в моду из 1990-х годов, могут нанести серьезный вред здоровью.
Обновлено в 07:20
Авто
Названы 10 самых популярных автомобилей премиум-класса в России
Как сообщает "Автостат", с января по май 2019 года на российском рынке было куплено около 60 тыс. новых премиальных автомобилей.
Обновлено вчера в 09:43