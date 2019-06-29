Политика
Трамп и Си Цзиньпин договорились возобновить торговые переговорыИзвестия 00:53
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в ходе встречи на саммите G20 в Осаке договорились возобновить торговые переговоры и не вводить новые пошлины, сообщило 29 июня Центральное телевидение Китая.
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