Политика
Трамп и Путин обсудили смену посла США в МосквеLenta.ru 06:10
Во время состоявшегося 31 июля телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа поднималась тема предстоящей смены американского посла в Москве. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации Трампа.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 23:13, Ашберн
Политика
На Украине вступили в силу спецпошлины на товары из РФ
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Наука
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Обновлено в 17:11
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Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
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Армия и оружие
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Силуанов отреагировал на новые санкции США против России
Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что решение США о введении новых санкций против России негативно влияет на отношения двух стран.
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Новейший беспилотник «Охотник» совершил первый полет
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В Сети появилось фото Киану Ривза с ирокезом и бородой
Актер позирует на фото с ирокезом, пушистой бородой и оголенным животом.
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Скончался заслуженный врач РФ Сухарев Владимир Михайлович
Владимир Михайлович Сухарев - заслуженный врач России, кандидат медицинских наук, более 30 лет возглавлял онкологическую службу, являясь главным онкологом министерства здравоохранения Самарской области.
Обновлено в 17:16
Общество
Владелец сафари-парка пояснил свои слова о передаче Сибири немцам
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков объяснил свои слова о передаче Сибири немцам. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Политика
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Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.
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Власти Мальты разрешили высадиться на берег 40 мигрантам на судне Alan Kurdi, принадлежащем германской неправительственной организации Sea Watch, сообщил в "Твиттере" премьер-министр страны Джозеф Мускат.
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Армия и оружие
В ЛНР предупредили, что провокации ВСУ не останутся без ответа
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики намерена отвечать на провокации украинских силовиков в Донбассе, заявил в субботу на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
Обновлено в 09:27
Происшествия
Любовь Соболь допросили в СКР в качестве свидетеля
Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь допрошена в Следственном комитете России (СКР) по возбужденному уголовному делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в Москве.
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Мутко раскритиковал власти Приангарья за работу по ликвидации паводка
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Армия и оружие
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Оборонный колледж НАТО подготовил доклад о соблюдении военной безопасности в Арктике, в котором значительное место уделено анализу взаимоотношений с Россией.
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В NASA не сомневаются в безопасности робота «Федора»
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Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате
Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено в 11:05
Армия и оружие
Морская авиация ВСУ провела учения над Черным морем
Морская авиация Вооруженных сил Украины (ВСУ) провела летно-тактические учения над Черным морем.
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По мнению, советника главы кабмина Доминика Каммингса Джонсону не помешает это сделать даже если большинство членов палаты общин парламента Великобритании вынесут его правительству вотум недоверия.
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Экономика
В России вступил в силу закон о страховании жилья от ЧС
В этом году в ряде регионов появятся собственные программы страхования жилья от чрезвычайных ситуаций - пожаров, наводнений и ураганов.
Обновлено в 21:00
Общество
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Футбол
Головин рассказал о целях «Монако» на сезон
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Обновлено в 19:52
Политика
СПЧ призвал участников несанкционированных акций уважать закон
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов обвинил организаторов субботнего несанкционированный митинг в центре Москвы в безответственности.
Обновлено в 10:25
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Очередной бестселлер на подходе. Redmi K30 Pro получит SoC Snapdragon 855 Plus
Старшая версия, которая получила названием Xiaomi Mi 9T Pro, начнет продаваться в Европе в этом месяце.
Обновлено вчера в 21:01
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Более 700 тыс. человек посетили празднование юбилея ВДНХ за три дня
Празднование 80-летия ВДНХ в Москве собрало более 700 тыс. гостей за неполных три дня, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
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