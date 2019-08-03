Политика

Трамп и Путин обсудили смену посла США в МосквеLenta.ru 06:10

Во время состоявшегося 31 июля телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа поднималась тема предстоящей смены американского посла в Москве. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации Трампа.
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Путин и Трамп обсудили отставку посла США в Москве

Газета.Ru07:14

Появились сведения о необъявленной теме разговора президентов России и США

Взгляд.ру00:59

CNN: Трамп обсудил с Путиным по телефону 31 июля нового посла США в России

ТАСС01:01

СМИ узнали об обсуждении Трампом и Путиным перспективы смены посла США в РФ

Интерфакс03:32

CNN: Трамп обсуждал по телефону с Путиным нового посла США

Коммерсантъ01:48

СМИ: Трамп обсудил с Путиным нового посла США

РЕН ТВ01:34

CNN узнал о разговоре Трампа с Путиным про нового посла в Москве

РБК03:40
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Посол США пришелся не по вкусу Кремлю

Вести.UZ04:26
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Общество

Путин подписал закон об увеличении детских пособий

Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевает для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста.
Обновлено вчера в 16:18
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Почти 20 человек ранены при стрельбе в Техасе

По меньшей мере 18 человек получили ранения при стрельбе в городе Эль-Пасо в американском штате Техас, сообщает в субботу The Hill.
Обновлено в 14:34
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Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей

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Политика

Зеленский предложил показать заявления об отставке всей своей команды

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены его команды, в том числе глава офиса Андрей Богдан, заранее написали заявления об отставке, как только приступили к работе в новых должностях.
Обновлено вчера в 06:59
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«Спартак» в меньшинстве сыграл вничью с «Динамо» в московском дерби

"Спартак" сыграл вничью с "Динамо" в московском дерби в рамках четвертого тура чемпионата России.
Обновлено в 13:56
Политика

Зеленский назвал дату встречи лидеров стран нормандского формата

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что встреча четырех представителей на уровне министерств иностранных дел в нормандском формате предположительно состоится в конце августа, а лидеров стран - осенью.
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Автобус, в котором находились дети из Молдавии, загорелся в Болгарии во время движения, когда ехал из Бургаса в Варну, пострадавших нет.
Обновлено в 12:20
Финансы

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Банки во втором квартале 2019 года выдали на автокредиты 152 миллиарда рублей, что на четверть больше, чем в первом квартале.
Обновлено вчера в 21:00
Авто

Мотоцикл Indian Motorcycle обзавелся передвижным грилем

На ежегодном слете байкеров в Стерджисе появился необычный передвижной гриль.
Обновлено в 10:28
Футбол

Роман Зобнин: «Выход Шюррле на поле помог „Спартаку“»

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин после ничьей с "Динамо" (0:0) в матче 4-го тура чемпионата России выразил мнение, что новичок красно-белых, хавбек Андре Шюррле помог команде, когда вышел на замену вместо Александра Ташаева на 46-й минуте встречи.
Обновлено в 15:03
Происшествия

Полиция отчиталась о 30 задержанных на акции в Москве

К 14:30 мск полиция задержала 30 человек на несогласованной московскими властями акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 08:27
Общество

«Ногу свело!» отказалась от участия в столичном фестивале в день акции

Группа «Ногу свело!» не будет выступать на организованном московской мэрией фестивале «Шашлык Live» в Парке Горького.
Обновлено в 12:29
Футбол

«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с чемпионом Эредивизи «Аяксом»

Голландский «Витесс», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, в первом туре Эредивизи сыграл вничью с действующим чемпионом — амстердамским «Аяксом».
Обновлено в 14:31
Политика

Супруга посла США в России возмутилась репортажем CNN

Супруга посла США в России Мэри Кэй Хантсман возмутилась «непорядочностью» репортажа журналистов телеканала CNN, которые опубликовали материал о скором отъезде дипломата, основываясь на фотографии, опубликованной в ее Instagram.
Обновлено в 15:00
Происшествия

СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Армия и оружие

Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полет

Новейший российский военный беспилотный летательный аппарат "Охотник" совершил первый полет длительностью более 20 минут, сообщили в Минобороны.
Обновлено в 11:22
Шоу-бизнес

Стало известно, сколько Бузова зарабатывает на рекламе в Instagram

Телеведущая и певица является самым популярным российским блогером Телеведущая и певица Ольга Бузова получает от одного рекламного поста в Instagram один миллион рублей, пишет Forbes.
Обновлено в 07:20
Общество

Владелец сафари-парка пояснил свои слова о передаче Сибири немцам

Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков объяснил свои слова о передаче Сибири немцам. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:17
Общество

Грозы и ветер: на Южном Урале объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено на Южном Урале, передает телеканал «МИР 24».
Обновлено в 03:32
Политика

В США объяснили введение новых санкций против России

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России из-за дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018 году.
Обновлено вчера в 10:27
Политика

Писатель из Швейцарии объяснил невозможность передачи Крыма Украине

После посещения Крыма писатель и журналист из Швейцарии Кристиан Мюллер заявил, что республика никогда не станет украинской, сообщают «Известия» со ссылкой на интернет-издание Infosperber.
Обновлено в 00:24
Общество

Юбилейные мероприятия на ВДНХ посетили более 400 тысяч человек

Юбилейные мероприятия на ВДНХ посетили 400 тысяч человек.
Обновлено в 06:43
Происшествия

По делу о массовых беспорядках задержали нового подозреваемого

Следственный комитет после обыска задержал Даниила Конона, подозреваемого по делу о массовых беспорядках 27 июля, сообщил в Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Обновлено в 14:35
Автоспорт

Квят стал 13-м в квалификации Гран-при Венгрии «Формулы-1»

Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят занял 13-е место в квалификации 12-го этапа чемпионата мира «Формула-1» — Гран-при Венгрии.
Обновлено в 11:22
Общество

Боярский объяснил, почему в Петербурге мало «нормальных» людей

Актер Михаил Боярский прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" рейтинг регионов с наибольшим числом пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 13:06
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Новая возлюбленная Максима Виторгана познакомилась с его дочерью

В свою очередь, Виторган, помимо Полины, является отцом еще двоих мальчиков Даниила от первой супруги и Платона, которого ему родила телеведущая и журналист Ксения Собчак.
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Прионную болезнь остановили антисмысловой терапией

Прионные болезни – одна из самых необычных форм инфекционных заболеваний, инфекционным агентом которых является неправильно свернутый белок.
Обновлено в 08:05
Космос

Робота «Федора» допустили к полету на МКС

В ходе совещания были заслушаны доклады о результатах подготовки к запуску транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-14», который должен осуществить состыковку с РС МКС и доставку на борт антропоморфного робота «Федора» .
Обновлено в 14:07
Гаджеты

ZTE представит собственный 5G-модем для смартфонов во второй половине 2019 года

Если смартфон Huawei имеет собственный 5G-модем Balong 5000, то аппарат ZTE оснащён решением от Qualcomm (Snapdragon X50).
Обновлено в 04:24
Происшествия

На проспекте Героев сгорело кафе с шавермой

Вечером 3 августа на проспекте Героев, 18 в жилом комплекса "Ленинский парк" сгорело кафе с шавермой, сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.
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