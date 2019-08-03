Политика
Трамп и Путин обсудили смену посла США в МосквеLenta.ru 06:10
Во время состоявшегося 31 июля телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа поднималась тема предстоящей смены американского посла в Москве. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации Трампа.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 09:31, Ашберн
Происшествия
СК возбудил против ФБК дело об отмывании миллиарда рублей
Следственный комитет возбудил против некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) уголовное дело об отмывании порядка миллиарда рублей, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 08:21
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил об угрозах отдыха в тропических странах
Специалисты Роспотребнадзора дали советы россиянам, выезжающим на отдых в тропические страны.
Обновлено в 06:52
Общество
На акциях в центре Москвы задержаны Любовь Соболь и еще десятки человек
«МБХ Медиа» передает в твиттере, что Соболь была задержана около часа дня — за час до запланированного начала акции.
Обновлено в 07:53
Футбол
Урал — Ростов 2:2
Обновлено в 08:52
Политика
Путин повысил предельный возраст службы для полицейских
Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел.
Обновлено в 02:59
Общество
Кортнев отказался вести организованный мэрией Москвы фестиваль «по этическим причинам»
Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев отказался вести фестиваль «Шашлык Live» в Парке Горького, который проходит 3–4 августа.
Обновлено в 07:45
Политика
Зеленский хочет отменить визы для медицинских туристов
Президент Украины Владимир Зеленский предложил составить список стран, с которыми был бы актуален безвизовый режим для развития медицинского туризма в стране.
Обновлено в 06:36
Политика
Посольство РФ прокомментировало санкции США по «делу Скрипалей»
Посольство РФ в Великобритании прокомментировало введение США нового пакета санкций по "делу Скрипаля".
Обновлено в 08:46
Политика
Италия предложила России помощь в тушении пожаров в Сибири
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложил России помощь в тушении лесных пожаров в Сибири.
Обновлено в 06:27
Футбол
Российского футболиста «Левадии» выслали из Эстонии
Высланный из Эстонии россиянин оказался форвардом «Левадии» Евгением Кабаевым.
Обновлено в 08:40
Кино
Назван самый умный герой киновселенной Marvel
Режиссёры «Мстителей: Финал» Джо и Энтони Руссо определили самого умного персонажа киновселенной Marvel, сообщает Регнум.
Обновлено вчера в 12:50
Политика
Япония отказалась от антиядерных идей еще в 1956 году
Во время переговоров в 1956 году СССР предлагал Японии внести в текст Совместной декларации антиядерный пункт, но Токио не принял это предложение.
Обновлено в 09:09
Наука
Предложен способ в четыре раза повысить КПД солнечных батарей
Даже современные солнечные установки, КПД которых далек от идеала, успешно конкурируют с грязными источниками энергии.
Обновлено 01 августа в 02:30
Футбол
Диего сыграл в футбол с сыном, находясь в инвалидном кресле
Бывший полузащитник сборной Бразилии Диего, ныне выступающий за «Фламенго», опубликовал видео, на котором он играет в футбол с сыном, находясь при этом в инвалидном кресле.
Обновлено в 00:49
Происшествия
Участников несогласованной акции в центре Москвы посчитали
Ранее в субботу корреспонденты ТАСС сообщали, что на несогласованном мероприятии в центре столицы сотрудники полиции и Росгвардии задержали около десяти человек на Пушкинской площади и столько же на Трубной.
Обновлено в 09:09
Транспорт
Станция «Шереметьевская» станет самой глубокой в московском метро
Строящаяся станция "Шереметьевская" Большой кольцевой линии станет самой глубокой в московском метро, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии
Российские военные показали видео удара по артиллерии сирийских боевиков. Ролик опубликован на канале Минобороны России в YouTube 2 августа.
Обновлено в 02:19
Интернет
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено вчера в 01:00
Политика
Зеленский встретится с Трампом в сентябре
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретится с американским лидером Дональдом Трампом в столице США в сентябре 2019 года.
Обновлено в 08:55
Здоровье
Названы регионы-лидеры по числу пациентов с расстройствами психики
Наибольшее число людей с впервые в жизни установленными психическими расстройствами проживают в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие
В ДНР сбили ударный беспилотник ВСУ
Обновлено в 08:53
Происшествия
Из-за персиков мужчина устроил расстрел с поджогом и убил себя
Крымчанин застрелил своего соседа из-за кражи персиков, после этого спалил свой дом и покончил с собой.
Обновлено в 07:08
Политика
«Слуга народа» выдвинет главу партии на пост спикера Верховной рады
Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, политсила будет предлагать его в качестве кандидата на пост спикера Верховной рады.
Обновлено в 07:38
Общество
Власти Финляндии ужесточили визовые требования для россиян
С 1 сентября Финляндия расширит список документов для граждан России, желающих получить шенгенскую визу.
Обновлено 01 августа в 04:27
Общество
Пассажиров предупредили о возможных ограничениях у метро «Коломенская»
Вход и выход на станции столичной подземки "Коломенская" могут ограничить в субботу, 3 августа, по требованию полиции из-за фестиваля на территории заповедника.
Обновлено в 04:21
Шоу-бизнес
Стал известен доход Бузовой и Собчак от рекламы в Instagram
Ранее сообщалось, что Бузова упала на сцене, но тут же экспромтом перегруппировалась, сделав вид, что так и было задумано.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Массовое ДТП на мосту под Волгоградом: погибли два человека
Два человека погибли, шестеро получили травмы в результате столкновения нескольких машин на мосту в городе Волжском в Волгоградской области.
Обновлено в 07:59
Наука
Генетики выяснили, как возник «бессмертный» заразный рак собак
Обновлено 01 августа в 15:00
Футбол
Малком сможет дебютировать за «Зенит» в матче с «Краснодаром»
Обновлено в 06:48
Политика
Виктория Скрипаль рассказала о звонке Сергея Скрипаля
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, Виктория Скрипаль в интервью РИА Новости заявила, что её дядя связывался с семьей 26 июня.
Обновлено вчера в 16:12