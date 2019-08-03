Политика

Трамп и Путин обсудили смену посла США в МосквеLenta.ru 06:10

Во время состоявшегося 31 июля телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа поднималась тема предстоящей смены американского посла в Москве. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации Трампа.
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Путин и Трамп обсудили отставку посла США в Москве

Газета.Ru07:14

Появились сведения о необъявленной теме разговора президентов России и США

Взгляд.ру00:59

CNN: Трамп обсудил с Путиным по телефону 31 июля нового посла США в России

ТАСС01:01

СМИ узнали об обсуждении Трампом и Путиным перспективы смены посла США в РФ

Интерфакс03:32

CNN: Трамп обсуждал по телефону с Путиным нового посла США

Коммерсантъ01:48

СМИ: Трамп обсудил с Путиным нового посла США

РЕН ТВ01:34

CNN узнал о разговоре Трампа с Путиным про нового посла в Москве

РБК03:40
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 09:31, Ашберн

Посол США пришелся не по вкусу Кремлю

Вести.UZ04:26
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 09:31, Ашберн
Происшествия

СК возбудил против ФБК дело об отмывании миллиарда рублей

Следственный комитет возбудил против некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) уголовное дело об отмывании порядка миллиарда рублей, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 08:21
Здоровье

Роспотребнадзор напомнил об угрозах отдыха в тропических странах

Специалисты Роспотребнадзора дали советы россиянам, выезжающим на отдых в тропические страны.
Обновлено в 06:52
Общество

На акциях в центре Москвы задержаны Любовь Соболь и еще десятки человек

«МБХ Медиа» передает в твиттере, что Соболь была задержана около часа дня — за час до запланированного начала акции.
Обновлено в 07:53
Футбол

Урал — Ростов 2:2

Обновлено в 08:52
Политика

Путин повысил предельный возраст службы для полицейских

Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел.
Обновлено в 02:59
Общество

Кортнев отказался вести организованный мэрией Москвы фестиваль «по этическим причинам»

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев отказался вести фестиваль «Шашлык Live» в Парке Горького, который проходит 3–4 августа.
Обновлено в 07:45
Политика

Зеленский хочет отменить визы для медицинских туристов

Президент Украины Владимир Зеленский предложил составить список стран, с которыми был бы актуален безвизовый режим для развития медицинского туризма в стране.
Обновлено в 06:36
Политика

Посольство РФ прокомментировало санкции США по «делу Скрипалей»

Посольство РФ в Великобритании прокомментировало введение США нового пакета санкций по "делу Скрипаля".
Обновлено в 08:46
Политика

Италия предложила России помощь в тушении пожаров в Сибири

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложил России помощь в тушении лесных пожаров в Сибири.
Обновлено в 06:27
Футбол

Российского футболиста «Левадии» выслали из Эстонии

Высланный из Эстонии россиянин оказался форвардом «Левадии» Евгением Кабаевым.
Обновлено в 08:40
Кино

Назван самый умный герой киновселенной Marvel

Режиссёры «Мстителей: Финал» Джо и Энтони Руссо определили самого умного персонажа киновселенной Marvel, сообщает Регнум.
Обновлено вчера в 12:50
Политика

Япония отказалась от антиядерных идей еще в 1956 году

Во время переговоров в 1956 году СССР предлагал Японии внести в текст Совместной декларации антиядерный пункт, но Токио не принял это предложение.
Обновлено в 09:09
Наука

Предложен способ в четыре раза повысить КПД солнечных батарей

Даже современные солнечные установки, КПД которых далек от идеала, успешно конкурируют с грязными источниками энергии.
Обновлено 01 августа в 02:30
Футбол

Диего сыграл в футбол с сыном, находясь в инвалидном кресле

Бывший полузащитник сборной Бразилии Диего, ныне выступающий за «Фламенго», опубликовал видео, на котором он играет в футбол с сыном, находясь при этом в инвалидном кресле.
Обновлено в 00:49
Происшествия

Участников несогласованной акции в центре Москвы посчитали

Ранее в субботу корреспонденты ТАСС сообщали, что на несогласованном мероприятии в центре столицы сотрудники полиции и Росгвардии задержали около десяти человек на Пушкинской площади и столько же на Трубной.
Обновлено в 09:09
Транспорт

Станция «Шереметьевская» станет самой глубокой в московском метро

Строящаяся станция "Шереметьевская" Большой кольцевой линии станет самой глубокой в московском метро, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии

Российские военные показали видео удара по артиллерии сирийских боевиков. Ролик опубликован на канале Минобороны России в YouTube 2 августа.
Обновлено в 02:19
Интернет

Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено вчера в 01:00
Политика

Зеленский встретится с Трампом в сентябре

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретится с американским лидером Дональдом Трампом в столице США в сентябре 2019 года.
Обновлено в 08:55
Здоровье

Названы регионы-лидеры по числу пациентов с расстройствами психики

Наибольшее число людей с впервые в жизни установленными психическими расстройствами проживают в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие

В ДНР сбили ударный беспилотник ВСУ

Обновлено в 08:53
Происшествия

Из-за персиков мужчина устроил расстрел с поджогом и убил себя

Крымчанин застрелил своего соседа из-за кражи персиков, после этого спалил свой дом и покончил с собой.
Обновлено в 07:08
Политика

«Слуга народа» выдвинет главу партии на пост спикера Верховной рады

Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, политсила будет предлагать его в качестве кандидата на пост спикера Верховной рады.
Обновлено в 07:38
Общество

Власти Финляндии ужесточили визовые требования для россиян

С 1 сентября Финляндия расширит список документов для граждан России, желающих получить шенгенскую визу.
Обновлено 01 августа в 04:27
Общество

Пассажиров предупредили о возможных ограничениях у метро «Коломенская»

Вход и выход на станции столичной подземки "Коломенская" могут ограничить в субботу, 3 августа, по требованию полиции из-за фестиваля на территории заповедника.
Обновлено в 04:21
Шоу-бизнес

Стал известен доход Бузовой и Собчак от рекламы в Instagram

Ранее сообщалось, что Бузова упала на сцене, но тут же экспромтом перегруппировалась, сделав вид, что так и было задумано.
Обновлено в 08:33
Происшествия

Массовое ДТП на мосту под Волгоградом: погибли два человека

Два человека погибли, шестеро получили травмы в результате столкновения нескольких машин на мосту в городе Волжском в Волгоградской области.
Обновлено в 07:59
Наука

Генетики выяснили, как возник «бессмертный» заразный рак собак

Обновлено 01 августа в 15:00
Футбол

Малком сможет дебютировать за «Зенит» в матче с «Краснодаром»

Обновлено в 06:48
Политика

Виктория Скрипаль рассказала о звонке Сергея Скрипаля

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, Виктория Скрипаль в интервью РИА Новости заявила, что её дядя связывался с семьей 26 июня.
Обновлено вчера в 16:12
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