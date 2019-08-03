Политика

Трамп и Путин обсудили смену посла США в МосквеLenta.ru 06:10

Во время состоявшегося 31 июля телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа поднималась тема предстоящей смены американского посла в Москве. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации Трампа.
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Появились сведения о необъявленной теме разговора президентов России и США

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CNN узнал о разговоре Трампа с Путиным про нового посла в Москве

РБК03:40

CNN: Трамп обсудил с Путиным по телефону 31 июля нового посла США в России

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CNN: Трамп обсуждал по телефону с Путиным нового посла США

Коммерсантъ01:48

СМИ: Трамп обсудил с Путиным нового посла США

РЕН ТВ01:34

Трамп обсудил с Путиным нового посла США в РФ

Газета.Ru01:15

СМИ узнали об обсуждении Трампом и Путиным перспективы смены посла США в РФ

Интерфакс03:32
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 06:23, Ашберн
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