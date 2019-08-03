Политика
Трамп и Путин обсудили смену посла США в МосквеLenta.ru 06:10
Во время состоявшегося 31 июля телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа поднималась тема предстоящей смены американского посла в Москве. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации Трампа.
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