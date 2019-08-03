Политика

Трамп и Путин обсудили смену посла США в МосквеLenta.ru 06:10

Во время состоявшегося 31 июля телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа поднималась тема предстоящей смены американского посла в Москве. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации Трампа.
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Путин и Трамп обсудили отставку посла США в Москве

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Посол США пришелся не по вкусу Кремлю

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