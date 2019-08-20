Политика

Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7BFM.ru 00:12

Именно французский президент Эммануэль Макрон выступил с инициативой того, чтобы пригласить РФ на саммит. По данным журналистки, этот вопрос будет обсуждаться Трампом на встрече «Большой семерки» в эти выходные в Биаррице.
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с чего всё началось
Президент Франции Эмманюэль Макрон и американский лидер Дональд Трамп согласились, что Россию нужно пригласить на саммит G7 в 2020 году, сообщает
 CNN со ссылкой на источник.
РБКвчера в 23:28

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Участие России в саммите G7 будет зависеть от его повестки, считает эксперт

РИА Новости03:15

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Газета.Ru04:15

CNN: Макрон поддерживает Трампа в его решении пригласить Россию в G7

ТАССвчера в 23:45

Журналистка CNN сообщила о предложении Макрона пригласить РФ на G7-2020

Интерфаксвчера в 23:51

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RT на русскомвчера в 23:47

CNN узнал о согласии Макрона и Трампа на участие России в саммите G7

РБК00:04

CNN: Макрон поддержал идею Трампа пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году

Коммерсантъвчера в 23:40
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Обновлено в 04:45
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Президенты США и Румынии выступили против «Северного потока – 2»

Президенты США и Румынии подтвердили свою оппозицию проекту "Северный поток – 2", заявили в Белом доме по итогам встречи двух лидеров.
Обновлено вчера в 18:52
Общество

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Политика

В МИД КНР оценили решение США о продаже Тайваню вооружений

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Происшествия

В ночной перестрелке в Краснодаре погиб мужчина

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Происшествия

Экс-супруг заказал убийство жены и дочери из-за дележа имущества

Как было установлено, бывший муж жертвы спланировал убийство женщины и ее дочери совместно с новой супругой.
Обновлено вчера в 19:05
Политика

Германия потратила на военных США $270 млн за 7 лет

Обновлено в 01:41
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Российские пользователи атаковали Instagram Сильвестра Сталлоне

О выложил в своем аккаунте в Instagram трейлер нового фильма со своим участием — последней части франшизы про Рэмбо.
Обновлено в 03:11
Общество

В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой о создании программы «Первосентябрьский капитал».
Обновлено вчера в 23:00
Общество

В школах ограничат использование мобильных телефонов

При входе в образовательную организацию следует переводить устройства в режим "без звука".
Обновлено 19 августа в 02:20
Происшествия

Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян

Следственный комитет РФ признал достоверными факты морального и сексуального насилия над сестрами Хачатурян, убивших своего 57-летнего отца.
Обновлено в 02:26
Экономика

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Обновлено вчера в 23:00
Кино

Человек-паук покидает киновселенную Marvel

Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке, потому что не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, снявшей очередную часть франшизы, сообщает Deadline.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Самолет экстренно сел в Оренбурге из-за плохого самочувствия ребенка

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в оренбургском аэропорту из-за плохого самочувствия ребенка, сообщили в пресс-службе авиакомпании, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.
Обновлено в 02:49
Происшествия

Депутат расстрелял жену в Челябинской области

Обновлено в 04:25
Армия и оружие

Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России

Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Наука

В Китае впервые клонировали кота

Корпорация Sinogene Biotechnology из Китая сообщила об успешном клонировании кота.
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Происшествия

Три человека погибли при пожаре под Красноярском

Во время тушения пожарные нашли тела трех человек, добавляет агентство. Причина пожара устанавливается.
Обновлено в 02:25
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Политика

На Украине раскритиковали Макрона за пост на русском языке

Пост на русском языке, который опубликовал в сети президент Франции Эммануэль Макрон, вызвал болезненную реакцию среди определенной части украинских политиков.
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Политика

Президент Мозамбика намерен обсудить с Путиным привлечение инвестиций

Ньюси добавил, что намерен поблагодарить Путина и весь российский народ за поддержку во время борьбы за независимость и восстановление Мозамбика, а также за помощь по ликвидации последствий недавнего циклона "Идай".
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Минздрав хочет резко увеличить зарплаты врачам

Глава Минздрава уверена в том, что дополнительное финансирование не потребуется.
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Жену Леонида Волкова допросили по делу об отмывании денег в ФБК

Дело ФБК: Преследования связаны с уголовным делом о легализации примерно миллиарда рублей, которое СК возбудил в начале августа.
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Экономика

Alibaba отложила листинг в Гонконге из-за массовых протестов

Alibaba Group отложила листинг в Гонконге из-за непрекращающихся антиправительственных протестов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники в компании.
Обновлено в 04:24
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
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Политика

Украинцы в соцсетях бурно обсуждают кортеж Владимира Зеленского

Украинский сегмент социальных сетей возмущён перекрытием движения по трассе из-за кортежа президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:42
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