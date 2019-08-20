Политика
Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7BFM.ru 00:12
Именно французский президент Эммануэль Макрон выступил с инициативой того, чтобы пригласить РФ на саммит. По данным журналистки, этот вопрос будет обсуждаться Трампом на встрече «Большой семерки» в эти выходные в Биаррице.
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с чего всё началось
Президент Франции Эмманюэль Макрон и американский лидер Дональд Трамп согласились, что Россию нужно пригласить на саммит G7 в 2020 году, сообщает CNN со ссылкой на источник.РБКвчера в 23:28
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CNN: Макрон поддержал идею Трампа пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году
Коммерсантъвчера в 23:40
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Один из четырех пострадавших в ДТП на трассе "Лена" в Якутии скончался в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
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Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян
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Обновлено в 02:26
Экономика
«Ведомости» рассказали о возможной интеграции СБП с мессенджером
Центробанк может интегрировать Систему быстрых платежей (СБП) с корпоративным мессенджером "Серафим", сообщили в среду "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 23:00
Кино
Человек-паук покидает киновселенную Marvel
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Самолет экстренно сел в Оренбурге из-за плохого самочувствия ребенка
Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в оренбургском аэропорту из-за плохого самочувствия ребенка, сообщили в пресс-службе авиакомпании, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.
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Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
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Обновлено в 02:01
Происшествия
Три человека погибли при пожаре под Красноярском
Во время тушения пожарные нашли тела трех человек, добавляет агентство. Причина пожара устанавливается.
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Обновлено вчера в 22:59
Политика
На Украине раскритиковали Макрона за пост на русском языке
Пост на русском языке, который опубликовал в сети президент Франции Эммануэль Макрон, вызвал болезненную реакцию среди определенной части украинских политиков.
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Президент Мозамбика намерен обсудить с Путиным привлечение инвестиций
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Экономика
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Кино
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Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
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Политика
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Украинский сегмент социальных сетей возмущён перекрытием движения по трассе из-за кортежа президента Украины Владимира Зеленского.
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