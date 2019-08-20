Политика
Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7BFM.ru 00:12
Именно французский президент Эммануэль Макрон выступил с инициативой того, чтобы пригласить РФ на саммит. По данным журналистки, этот вопрос будет обсуждаться Трампом на встрече «Большой семерки» в эти выходные в Биаррице.
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с чего всё началось
Президент Франции Эмманюэль Макрон и американский лидер Дональд Трамп согласились, что Россию нужно пригласить на саммит G7 в 2020 году, сообщает CNN со ссылкой на источник.РБКвчера в 23:28
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:06, Ашберн
Происшествия
Юлию Галямину снова задержали на выходе из спецприемника
Муниципального депутата Юлию Галямину задержали на выходе из спецприемника, где она отбывала административный арест.
Обновлено в 05:22
Политика
Путин согласился с жалобами россиян на работу поликлиник
Президент России Владимир Путин считает справедливыми жалобы россиян на качество первичного звена здравоохранения.
Обновлено вчера в 11:21
Политика
Россия и Украина подготовились к выдаче моряков и заключенных
Другой источник, знакомый с процессом переговоров, рассказал РБК, что предварительная договоренность об обмене удерживаемых лиц, включая моряков, была достигнута на состоявшейся 19 августа во Франции встрече президента России Владимира Путина с его французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 06:20
Происшествия
СК подтвердил факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян
Следственный комитет выяснил, что показания сестер Хачатурян о насилии со стороны отца были правдивы.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции
Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Интернет
Facebook позволит пользователям удалять данные о себе с других сайтов
Facebook позволит пользователям контролировать и удалять информацию о себе, которой делятся с соцсетью другие сайты и приложения.
Обновлено в 02:03
Политика
Трамп вновь выступил за возвращение России в G8
Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8, пишет AFP в своем Twitter.
Обновлено вчера в 14:39
Происшествия
Уличная перестрелка в Краснодаре попала на видео
В Сети появились кадры уличной перестрелки в Краснодаре. Инцидент произошел в ночь на среду в районе Вишняковского рынка.
Обновлено в 06:52
Здоровье
Центр паллиативной помощи в Сыктывкаре откроется в сентябре
Обновлено в 06:10
Общество
Тамбов в рейтинге городов, откуда жители хотят уехать
По данным федерального социологического опроса, проведенного агентством ZOOM MARKET, Тамбов занял 14 место в ТОП-25 городов, которые жители хотят покинуть навсегда.
Обновлено в 03:34
Политика
Идею Киева о расширении «нормандского формата» окончательно отвергли
Чеснаков указал, что на встрече было заявлено «о бесспорной важности «нормандского формата» (Украина, Россия, Германия, Франция) для урегулирования украинского конфликта», что значит – идея Порошенко и Зеленского о ликвидации данного формата путем его расширения «окончательно отвергнута», передает издание «Актуальные комментарии».
Обновлено в 04:15
Общество
Медведев одобрил практику создания «поликлиник на колесах»
Председатель правительства провел встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, который доложил главе кабмина о развитии здравоохранения и опыте создания двух мобильных медицинских комплексов — "небольших полноценных поликлиник на колесах", в которые помещается семь врачебных кабинетов.
Обновлено в 06:05
Авто
Volkswagen вывел в продажу недорогой кроссовер Jetta VS5
Немецкая компания Volkswagen объявила о начале продаж на китайском рынке недорогого кроссовера Jetta VS5.
Обновлено в 07:52
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие
Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за ракетных планов США
Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за планов США разрабатывать и размещать ракеты среднего радиуса действия, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности постпреда при международной организации Дмитрий Полянский.
Обновлено в 01:06
Шоу-бизнес
Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы
У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено в 01:50
Технологии
Libra проходит антимонопольный контроль регуляторами Евросоюза
Антимонопольные органы Евросоюза изучают проект соцсети Facebook по созданию собственной криптовалюты Libra, сообщает агентство Блумберг.
Обновлено вчера в 14:58
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Футбол
«Уфа» пожелала Круговому удачи в «Зените»
ФК «Уфа» благодарит Данила за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры! pic.twitter.com/UTC0YJKSH7 — ФК УФА (@UfaFc) August 21, 2019 Предстоящий домашний матч 7-го тура уфимцев против «Зенита» Круговой пропустит из-за травмы.
Обновлено в 06:51
Общество
В Самаре у дома должника установили говорящую «пирамиду позора»
В Самаре коммунальщики впервые установили у дома должника бетонную пирамиду, которая озвучивает адрес и сумму долга абонента.
Обновлено в 07:56
Футбол
Джорджевич: «Иванович не хочет переходить в „Црвену Звезду“»
Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич заявил, что капитан «Зенита» Бранислав Иванович не хочет переходить в «Црвену Звезду».
Обновлено в 03:23
Политика
СМИ узнали финансовую часть предложения США по покупке Гренландии
В Белом доме обсуждали возможность заключить с Данией сделку, по которой США взяли бы на себя ежегодную выплату властям Гренландии предоставляемой Копенгагеном субсидии в $600 млн в год, а, кроме того, единовременно выплатили Дании крупный бонус.
Обновлено в 07:58
Политика
Макрон по-русски написал о европейской России
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о роли России в Европе на русском языке.
Обновлено вчера в 07:07
Экономика
Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами
В тройку сфер с самыми низкими зарплатами за июнь вошло производство одежды (20,2 тысячи рублей), производство текстильной продукции (25,8 тысячи рублей) и производство мебели (26,1 тысячи рублей).
Обновлено вчера в 20:30
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
ГП подала иск о конфискации имущества семьи полковника ФСБ Черкалина
Генпрокуратура России обратилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина на сумму более 6,3 млрд рублей.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес
Екатерина Архарова выписалась из роддома
15 августа Екатерина Архарова впервые стала мамой. Актриса родила мальчика в одном из московских роддомов.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Мосгорсуд оставил в СИЗО члена «Яблока» по делу о массовых беспорядках
Мосгорсуд оставил в СИЗО активиста партии "Яблоко" Валерия Костенка – 12-го обвиняемого по делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в центре столицы, подавшего жалобу на арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие
Новый компактный пистолет для спецслужб появится в России
Новый компактный пистолет для сотрудников спецслужб создается в России.
Обновлено в 05:29