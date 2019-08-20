с чего всё началось

Именно французский президент Эммануэль Макрон выступил с инициативой того, чтобы пригласить РФ на саммит. По данным журналистки, этот вопрос будет обсуждаться Трампом на встрече «Большой семерки» в эти выходные в Биаррице.

Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7

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