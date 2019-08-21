Политика
Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7BFM.ru 00:12
Именно французский президент Эммануэль Макрон выступил с инициативой того, чтобы пригласить РФ на саммит. По данным журналистки, этот вопрос будет обсуждаться Трампом на встрече «Большой семерки» в эти выходные в Биаррице.
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CNN: Макрон поддержал идею Трампа пригласить Росиию на саммит G7 в 2020 году
Коммерсантъвчера в 23:40
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