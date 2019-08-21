Политика
Трамп и Макрон собираются обсудить Украину на саммите G7REGNUM 05:45
На первой сессии G7, которая открывается 24 августа во французском Биаррице, президент США Дональд Трамп и глава Пятой Республики Эммануэль Макрон планируют обсудить вопрос Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на французский дипломатический источник.
Читать в источнике
Оценить63
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 09:42, Ашберн
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Общество
В Крыму нашли древний христианский храм
На юго-западе Крыма нашли древний христианский храм.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Генпрокуратура собирается взыскать 6,3 млрд рублей с семьи Черкалина
По информации ведомства, у семьи Черкалина планируют изъять собственность общей стоимостью 6,3 млрд рублей, а именно: пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков, 14 нежилых помещений и два автомобиля.
Обновлено в 08:44
Общество
Вильфанд пообещал бабье лето в сентябре в европейской части России
Жителей европейской части России предстоящий сентябрь порадует бабьим летом, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в среду, 21 августа.
Обновлено в 09:38
Кино
Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.
Обновлено вчера в 14:55
Игры
Терминатор и Джокер стали частью сезонного пропуска Mortal Kombat 11
Как обычно, обладатели сезонного пропуска получат доступ к героям за неделю до их появления в продаже отдельно: Т-800 из «Терминатор: Тёмные судьбы» — 8 октября Синдел — 26 ноября Джокер — 28 января Спаун — 17 марта.
Обновлено в 09:00
Политика
Назван размер возможных выплат США за Гренландию
Ранее США уже предлагали Дании купить Гренландию. Так, в 1946 году Вашингтон давал за остров 100 миллионов долларов золотом.
Обновлено в 09:09
Экономика
Росстат назвал сферы с самыми высокими зарплатами в стране
Росстат отмечает, что среднемесячная начисленная зарплата сотрудников организаций в июне составила 49,3 тыс. рублей.
Обновлено в 05:46
Интернет
Данные сотен тысяч любителей порно оказались в открытом доступе
Сайт Luscious устранил уязвимость 19 августа. На этом портале появляется порно для любителей хентая и манги.
Обновлено в 09:17
Авто
Skoda изменила цены на три модели в РФ
Обновлено в 00:49
Культура
20 августа Курентзис работает в Пермском театре последний день
Курентзис работает 20 августа в театре последний день.
Обновлено вчера в 08:30
Технологии
«ВКонтакте» запустила приложение AliExpress
Приложение AliExpress на базе платформы «ВКонтакте» начнет развивать экосистему, в которой пользователи смогут поделиться своим опытом покупок и находить интересные товары.
Обновлено в 05:31
Технологии
В России установили мировой рекорд скорости беспроводной связи
Отмечается, что этот проект установил мировой рекорд по сочетанию высокой общей пропускной способности радиомоста и дальности беспроводного канала.
Обновлено в 07:53
Кино
Человек-паук покинет киновселенную Marvel из-за конфликта с Sony
Глава киностудии Marvel, которая принадлежит Disney, Кевин Файги больше не будет продюсировать новые фильмы и другие проекты с участием супергероя, сам персонаж больше не будет появляться в киновселенной Marvel.
Обновлено в 06:21
Политика
Беспокойство Путина оправданно: красивые доклады не заменят врачей
Беспокойство президента России Владимира Путин «о провальной ситуации» в первичном звене здравоохранения вполне оправданно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя слова Путина о российском здравоохранении.
Обновлено в 07:16
Авто
Россияне перестали чинить автомобили у дилеров
В России снижается доля автовладельцев, обслуживающих свои гарантийные автомобили у официальных дилеров.
Обновлено в 01:18
Футбол
Криштиану Роналду: Могу завершить карьеру уже в следующем году
Обновлено в 04:45
Происшествия
В Свердловской области на шахте произошло обрушение
На шахте «Ново-Кальинская» в городе Североуральске Свердловской области произошло обрушение горной породы, один рабочий оказался заблокирован.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Трое россиян пострадали при взрыве газа в Германии
Обновлено в 08:12
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Политика
Захарова отреагировала на возможность возвращения России в G8
Обсуждение возможного возвращения России в G8 должно быть переведено из публично-развлекательной в профессиональную сферу, заявила радиостанции «Говорит Москва» официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 06:31
Киберспорт
Игрок Virtus.pro: «Не уверен, что мы останемся вместе»
Обновлено в 09:25
Политика
Раскрыты детали переговоров Путина и Зеленского по возвращению моряков
Россия и Украина находятся на финальной стадии обсуждения обмена лицами, удерживаемыми на территории обеих сторон, — в частности, речь идет о возвращении задержанных в Керченском проливе в ноябре прошлого года украинских моряков.
Обновлено в 07:17
Общество
Беглов оценил благоустройство петербургского парка
Беглов сообщил, что до конца года в петербургских парках появится более 40 детских площадок.
Обновлено в 09:15