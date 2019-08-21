На первой сессии G7, которая открывается 24 августа во французском Биаррице, президент США Дональд Трамп и глава Пятой Республики Эммануэль Макрон планируют обсудить вопрос Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на французский дипломатический источник.

Трамп и Макрон собираются обсудить Украину на саммите G7

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