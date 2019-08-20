с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп и лидер Франции Эммануэль Макрон решили пригласить Россию на саммит «Большой семёрки», который пройдёт в 2020 году в Соединённых Штатах.

Трамп и Макрон договорились пригласить Россию на саммит G7 в США

Политика Памфилова обсудила с Собяниным выборы в Мосгордуму Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила на заседании комиссии в среду, что обсудила с мэром Москвы Сергеем Собяниным ситуацию, сложившуюся на выборах в Московскую городскую думу.

Армия и оружие Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".

Происшествия Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.

Политика Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Происшествия Экс-супруг заказал убийство жены и дочери из-за дележа имущества Как было установлено, бывший муж жертвы спланировал убийство женщины и ее дочери совместно с новой супругой.

Происшествия Захарова призвала МИД Турции помочь пострадавшей в Бодруме девочке Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова 20 августа призвала власти Турции помочь 12-летней девочке из Санкт-Петербурга, которая пострадала во время плавания в бассейне на отдыхе в турецком Бодруме.

Политика Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".

Кино Человек-паук покинет киновселенную Marvel из-за конфликта с Sony Глава киностудии Marvel, которая принадлежит Disney, Кевин Файги больше не будет продюсировать новые фильмы и другие проекты с участием супергероя, сам персонаж больше не будет появляться в киновселенной Marvel.

Политика Захарова прокомментировала возможность возвращения России в G8 Москва ждёт конкретных предложений по возвращению России в «Большую восьмёрку», заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Энергетика «Нафтогаз» пообещал новое решение для сдерживания цен на газ Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев пообещал предоставить новое решение для сдерживания цен на газ, рост которых ожидается после начала холодного сезона.

Авто Pininfarina улучшила 1900-сильное купе Battista до выпуска модели На закрытом мероприятии была представлена усовершенствованная версия Pininfarina Battista: запас хода электромобиля был увеличен с 450 до 500 километров.

Политика Около трех тысяч россиян не пустили в Израиль в этом году С каждым годом число россиян, которым отказали во въезде в страну, растет Израиль за первые полгода отказал во въезде в страну уже трем тысячам россиян, сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник в дипломатических кругах.

Гаджеты Xiaomi Redmi Note 8 получит NFC Первые кадры из рекламного ролика для смартфона Redmi Note 8.

Культура Об участниках корейской группы BTS снимут сериал Южнокорейская компания Big Hit Entertainment анонсировала выход драматического сериала о поп-группе BTS, сообщает The Independent.

Экономика Продолжительность жизни россиян увеличилась за полгода «Продолжительность жизни составила 73,7 года, увеличившись на 0,8 года за полгода 2019 года, у женщин это уже 78,5 года», — приводит РИА «Новости» текст доклада министра.

Армия и оружие В Китае рассказали о влиянии Су-57 на F-35 Появление экспортной версии российского истребителя пятого поколения Су-57 разрушит монополию американских F-35 Lightning II, пишет Sohu.

Политика Косачев выступил против возвращения России в G8 России не удастся избежать ловушки «семеро против одного». Причем это сохранится, даже если санкции против России будут отменены.

Политика Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее слов о Гренландии Американский президент Дональд Трамп отложил встречу с датским премьер-министром Метте Фредериксен из-за ее высказываний о возможной покупке Соединенными Штатами Гренландии.

Политика Международная правозащитная группа «Агора» пожаловалась в ООН на разгон протестных акций в Москве Авторы обращения считают, что власти России нарушили несколько положений Международного Пакта о гражданских и политических правах и Конвенции ООН против пыток.

Политика Пост Макрона на русском языке вызвал критику на Украине Возмущение ряда украинских политиков вызвал пост главы Пятой Республики, опубликованный на русском языке в соцсети Facebook, о прогрессе в отношениях с Россией.

Общество В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал» Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.

Футбол «Ливерпуль» может подписать экс-голкипера «Тоттенхэма» Последним местом работы Ворма был лондонский «Тоттенхэм», который он покинул летом 2019 года.

Кино Умерла актриса Александра Назарова Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.

Политика Китай не устроило решение США продать Тайваню истребители Протест американской стороне в связи с принятым решением совершить сделку с Тайванем на поставку истребителей с сопутствующим оборудованием заявили в КНР.

Происшествия Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян Следственный комитет РФ признал достоверными факты морального и сексуального насилия над сестрами Хачатурян, убивших своего 57-летнего отца.

Политика Возвращение России в G8 станет поражением Украины, считают в Киеве Возвращение РФ к работе в G8 до урегулирования ситуации на Украине станет поражением для Киева, считает украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко.