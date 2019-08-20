Политика
Трамп и Макрон договорились пригласить Россию на саммит G7 в СШАNews.ru 00:47
Президент США Дональд Трамп и лидер Франции Эммануэль Макрон решили пригласить Россию на саммит «Большой семёрки», который пройдёт в 2020 году в Соединённых Штатах.
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с чего всё началось
Президент Франции Эмманюэль Макрон и американский лидер Дональд Трамп согласились, что Россию нужно пригласить на саммит G7 в 2020 году, сообщает CNN со ссылкой на источник.РБКвчера в 23:28
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CNN: Макрон поддержал идею Трампа пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году
Коммерсантъвчера в 23:40
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Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила на заседании комиссии в среду, что обсудила с мэром Москвы Сергеем Собяниным ситуацию, сложившуюся на выборах в Московскую городскую думу.
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Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
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Pininfarina улучшила 1900-сильное купе Battista до выпуска модели
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На официально сайте РФС опубликован список арбитров, которые будут работать на матчах 7-го тура РПЛ.
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С каждым годом число россиян, которым отказали во въезде в страну, растет Израиль за первые полгода отказал во въезде в страну уже трем тысячам россиян, сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник в дипломатических кругах.
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Xiaomi Redmi Note 8 получит NFC
Первые кадры из рекламного ролика для смартфона Redmi Note 8.
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«Продолжительность жизни составила 73,7 года, увеличившись на 0,8 года за полгода 2019 года, у женщин это уже 78,5 года», — приводит РИА «Новости» текст доклада министра.
Обновлено вчера в 11:21
Армия и оружие
В Китае рассказали о влиянии Су-57 на F-35
Появление экспортной версии российского истребителя пятого поколения Су-57 разрушит монополию американских F-35 Lightning II, пишет Sohu.
Обновлено в 06:30
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Косачев выступил против возвращения России в G8
России не удастся избежать ловушки «семеро против одного». Причем это сохранится, даже если санкции против России будут отменены.
Обновлено в 04:38
Армия и оружие
Два вертолета Ми-24 поступили на вооружение вертолетной бригады ЦВО
Ранее сообщалось, что десять вертолетов уже поступили в бригаду армейской авиации ЦВО.
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Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее слов о Гренландии
Американский президент Дональд Трамп отложил встречу с датским премьер-министром Метте Фредериксен из-за ее высказываний о возможной покупке Соединенными Штатами Гренландии.
Обновлено вчера в 20:33
Политика
Международная правозащитная группа «Агора» пожаловалась в ООН на разгон протестных акций в Москве
Авторы обращения считают, что власти России нарушили несколько положений Международного Пакта о гражданских и политических правах и Конвенции ООН против пыток.
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Политика
Пост Макрона на русском языке вызвал критику на Украине
Возмущение ряда украинских политиков вызвал пост главы Пятой Республики, опубликованный на русском языке в соцсети Facebook, о прогрессе в отношениях с Россией.
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Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
Обновлено в 00:32
Футбол
«Ливерпуль» может подписать экс-голкипера «Тоттенхэма»
Последним местом работы Ворма был лондонский «Тоттенхэм», который он покинул летом 2019 года.
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Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено вчера в 14:20
Политика
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Обновлено в 05:38
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Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян
Следственный комитет РФ признал достоверными факты морального и сексуального насилия над сестрами Хачатурян, убивших своего 57-летнего отца.
Обновлено в 02:26
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Возвращение России в G8 станет поражением Украины, считают в Киеве
Возвращение РФ к работе в G8 до урегулирования ситуации на Украине станет поражением для Киева, считает украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко.
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Культура
Валерия получила травму ноги на съемках шоу «Голос 60+»
Мечтаю чаще видеть его на тренировках, но все зависит от желания Йоси. В новом сезоне состав жюри шоу изменился.
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